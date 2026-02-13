México

Hígado graso: cómo usar la miel para reducir los niveles de grasa e inflamación en este órgano

Un toque natural puede marcar la diferencia en la manera de proteger el bienestar hepático cuando se incluye la miel pura en la rutina alimenticia diaria

Una elección consciente al endulzar
Una elección consciente al endulzar las comidas puede ayudar a reducir la inflamación y apoyar el equilibrio del organismo de forma sencilla. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La miel, reconocida por sus propiedades naturales y su sabor característico, ha despertado interés como un posible aliado en la prevención y el combate del hígado graso.

Diversos estudios sugieren que, consumida en cantidades adecuadas, la miel puede aportar compuestos antioxidantes y antiinflamatorios que favorecen la salud hepática.

Su incorporación como alternativa al azúcar refinado, dentro de una dieta equilibrada, representa una opción para quienes buscan mejorar el funcionamiento del hígado y prevenir complicaciones asociadas a esta condición.

La miel aporta compuestos antioxidantes
La miel aporta compuestos antioxidantes que ayudan a combatir el daño oxidativo en las células hepáticas asociado al hígado graso.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la miel para combatir el hígado graso

Como mencionamos antes, la miel es un alimento natural con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Diversos estudios señalan que su consumo moderado puede aportar ciertos beneficios en el contexto del hígado graso, cuando se usa como parte de un tratamiento integral. Entre los posibles beneficios destacan los siguientes:

  • Propiedades antioxidantes: La miel contiene compuestos como flavonoides y fenoles, que ayudan a reducir el daño oxidativo en las células hepáticas, un factor relacionado con el desarrollo y progresión del hígado graso.
  • Efecto antiinflamatorio: Los componentes presentes en la miel pueden ayudar a disminuir la inflamación del hígado, contribuyendo al bienestar hepático general.
  • Mejora en el metabolismo lipídico: Algunos estudios sugieren que la miel podría favorecer un mejor manejo de los lípidos y reducir los niveles de triglicéridos y colesterol, lo cual es relevante en personas con hígado graso.
  • Sustituto del azúcar refinado: Utilizar miel como alternativa al azúcar puede ayudar a reducir el consumo de azúcares simples y procesados, lo que resulta benéfico para la salud hepática.
El consumo moderado de miel
El consumo moderado de miel puede ofrecer beneficios antiinflamatorios que contribuyen a la salud hepática en casos de hígado graso (RS)

Estudios científicos que muestran el efecto positivo de la miel en personas con hígado graso

Aquí tienes fuentes científicas recientes sobre los beneficios de la miel para prevenir y combatir el hígado graso:

  • Consumo moderado de miel y menor prevalencia de hígado graso: Un estudio de cohorte con más de 21,000 adultos, publicado en el British Journal of Nutrition, encontró que consumir miel de 2 a 6 veces por semana se asoció con menor prevalencia de enfermedad de hígado graso no alcohólico (NAFLD). El efecto se atribuye a los polifenoles y flavonoides de la miel, que poseen acciones antioxidantes y antiinflamatorias. El consumo excesivo (más de una vez al día) no mostró beneficios adicionales.
  • Efectos de la miel y sus nanopartículas en modelos animales: Investigaciones recientes muestran que nanopartículas derivadas de la miel administradas por vía oral reducen la inflamación y la fibrosis hepática, y protegen contra el desarrollo de esteatohepatitis no alcohólica en modelos animales, actuando sobre vías inflamatorias clave y contribuyendo a la protección hepática. 
  • Comparación entre fructosa industrial y miel: Un estudio experimental en animales encontró que el consumo de miel rica en fructosa, a diferencia de la fructosa industrial, mejoró marcadores inflamatorios y el perfil de enzimas hepáticas, probablemente por su contenido antioxidante, aunque todo exceso de azúcares puede contribuir a la resistencia a la insulina. 
Diversos estudios señalan que la
Diversos estudios señalan que la miel favorece el manejo de lípidos al ayudar a disminuir triglicéridos y colesterol en personas con hígado graso - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir miel de manera saludable para ayudar a combatir el hígado graso

Para consumir miel de manera saludable y aportar al bienestar del hígado en casos de hígado graso, es importante priorizar la moderación y la combinación con una alimentación balanceada. Aquí algunas recomendaciones:

  • Cantidad moderada: Limita el consumo a una cucharadita (5-7 gramos) al día, preferentemente como sustituto de azúcares refinados, y no como un añadido extra en la dieta.
  • Miel pura y natural: Elige miel sin procesar ni mezclas industriales, ya que la miel adulterada puede contener jarabes añadidos y perder propiedades benéficas.
  • Acompañamientos saludables: Utiliza la miel para endulzar infusiones, yogur natural, avena o frutas frescas, evitando combinarla con alimentos ultraprocesados o altos en grasas saturadas.
  • No calentar en exceso: Evita exponer la miel a altas temperaturas, ya que el calor puede destruir parte de sus antioxidantes.
  • No exceder el consumo total de azúcar: Considera la miel como parte del límite diario de azúcares recomendados por organismos de salud.
  • Integración en una dieta equilibrada: Acompaña el consumo de miel con una alimentación rica en verduras, frutas, proteínas magras y grasas saludables, así como actividad física regular.
Es importante integrar el consumo
Es importante integrar el consumo de miel en una dieta rica en verduras, frutas frescas, proteínas magras y grasas saludables para potenciar beneficios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de realizar cambios en la dieta, consulta a un profesional de la salud, especialmente si tienes diagnóstico de hígado graso o alguna otra condición metabólica.

La miel puede ser un complemento, pero no sustituye el tratamiento médico ni las recomendaciones nutricionales específicas.

Recuerda que uso no reemplaza la dieta equilibrada, el ejercicio regular ni el tratamiento médico indicado para el hígado graso.

