Doña Alegría, mamá de Poncho de Nigris, niega haber recibido propuesta económica de La Casa de los Famosos México

Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris, desmiente haber recibido una propuesta formal de La Casa de los Famosos México por TikTok. (YouTube / RS)

En medio del auge por la nueva temporada de La Casa de los Famosos Telemundo, han comenzado a surgir distintas versiones sobre los posibles participantes de la siguiente emisión en México.

Uno de los nombres que más ha sonado desde la temporada pasada es el de Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris y personalidad de Internet, quien se ha ganado el cariño del público en emisiones pasadas.

La mamá de Poncho de Nigris aseguró que no ha recibido ninguna propuesta económica.

Poncho de Nigris asegura que su mamá recibió invitación de La Casa de los Famosos México

Durante un breve encuentro con la prensa, el regiomontano compartió que su mamá ya había recibido una propuesta económica por parte de la producción del reality show 24/7, la cual no fue aceptada.

“Les pedí 300 mil y me dijeron ‘No, ¿cómo 300?’, como si no tuviera dinero. Por cien pesos no la van a ir a maltratar, entonces, nada más para que estén enterados de que quieren que entre, sí quieren que entre son mínimo 300 y ni le muevan que me subo a 400 por semana", puntualizó.

Asimismo, reveló que la propuesta inicial fue de 100 mil pesos por semana, cantidad que fue completamente rechazada porque considera que su mamá aportaría gran contenido al formato.

“Sinceramente vale mucho más mi mamá por todo el back que trae, de su hijo, de su nieto, del ganador y del tercer lugar de la casa. Entonces, para darle 100 mil pesos a una señora de 73 años, la verdad no”, concluyó.

Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris y personalidad de internet, genera gran interés para la próxima temporada del reality. (Captura de pantalla YouTube)

Doña Alegría desmiente haber recibido propuesta de La Casa de los Famosos México

A través de un live en TikTok, la abuela de Aldo de Nigris aseguró que no ha recibido ninguna llamada por parte del reality show, pero confirmó que una de las personalidades que sí entrará será Yetus Prime, amigo de su nieto.

“Yo no tengo ninguna llamada, yo no sé de dónde sacó Poncho eso, si es polémica o qué. Yo no tengo absolutamente nada, soy una señora mayor que me ama todo el mundo y me odia”, explicó.

La respuesta de sus seguidores fue favorable ante la posible integración de Yetus al programa, pero varios manifestaron una vez más su deseo por verla en el 24/7 junto a otras celebridades.

Yetus Prime, amigo de Poncho de Nigris, está confirmado como participante de la nueva temporada del reality show 24/7 en México.(@aldotdenigris, Instagram)

Lo que se sabe sobre la nueva temporada de La Casa de los Famosos México

Días atrás, la productora de La Casa de los Famosos México tuvo un encuentro con los medios en el que reveló que ya tenía firmado a un integrante y dio algunos detalles sobre su profesión.

“Ya tenemos cerrada a una celebridad cuya actividad principal es cantar, yo creo que vamos muy bien, ustedes díganos nombres y nosotros los buscamos”, compartió.

Asimismo, aseguró que no está cerrada a la idea de buscar a todas las celebridades que le propongan, por lo que dejó abierta la posibilidad de intentar negociar con Adela Noriega: "Díganme dónde la encuentro y voy y la busco”.