Precio de boletos para Zayn Malik en la CDMX, Guadalajara y Monterrey

El regreso de Zayn Malik a México en 2026 ya es un hecho. La expectativa por su gira ha generado gran atención entre los seguidores, quienes se preparan para una intensa competencia por conseguir entradas para los conciertos.
La confirmación de las tres fechas consolida la presencia del británico en el panorama musical internacional y refuerza su relevancia de México.
Zayn Malik visitará Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en junio.
Dentro del calendario anunciado, se contempla que Konnakol, el nuevo disco de Zayn Malik, verá la luz el 17 de abril.
El regreso de Zayn Malik al país tendrá tres paradas:
- 14 de junio: Estadio Borregos, Monterrey
- 17 de junio: Arena VFG, Guadalajara
- 20 de junio: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México
¿Cuánto cuestan los boletos para Zayn Malik?
CDMX:
AMARILLO: $8,883.35
ROJO: $4,439.25
AZUL: $3,819.25
ROSA: $3,075.25
CAFÉ: $2,630
ZONA GNP: $2,703.25
VERDE B: $2,499.85
NARANJA B: $1,587.25
VERDE C: $1,336.70
NARANJA C: $843.25
GENERAL B: $1,339.25
*con cargos*
Monterrey:
CANCHA A: $2,951.25
CANCHA B: $1,587.25
PLATINO PONIENTE: $5,713.90
PLATINO ORIENTE: $5,713.90
ORO PONIENTE: $3,380.25
ORO ORIENTE: $3,380.25
PLATA PONIENTE: $1,640.50
PLATA ORIENTE: $1,640.50
Guadalajara:
NIVEL A: $4,811.25
NIVEL B: $5,599.85^
GENERAL: $1,959.25
GRADA PREFERENTE B: $6,446.85
GRADA PREFERENTE C: $3,447.25
PLANTA BAJA: $2,827.25
PLANTA ALTA: $2,142.70
SC300: $1,215.25
*con cargos*
La extraordinaria carrera de Zayn Malik
- Zayn Malik nació en 1993 en Bradford, Inglaterra. Mostró interés por la música desde pequeño.
- En 2010, participó en el programa británico The X Factor. Aunque fue eliminado como solista, los jueces lo integraron a la banda One Direction con otros cuatro concursantes.
- One Direction se convirtió en uno de los grupos más exitosos de la década, con éxitos como “What Makes You Beautiful” y discos que lideraron ventas en Reino Unido y Estados Unidos.
- Malik dejó la banda en marzo de 2015, citando motivos personales y creativos.
- Inició su carrera como solista con el álbum Mind of Mine (2016), cuyo sencillo “Pillowtalk” debutó en el primer lugar de las listas en Reino Unido y Estados Unidos.
- Posteriormente lanzó los álbumes Icarus Falls (2018), Nobody Is Listening (2021) y Room Under the Stairs (2024), explorando estilos como R&B y pop alternativo.
- Ha colaborado con artistas como Taylor Swift (“I Don’t Wanna Live Forever”) y Sia (“Dusk Till Dawn”), logrando repercusión internacional.
- Malik ha recibido premios como el American Music Award y el Billboard Music Award como artista revelación, tanto con One Direction como solista.
- Además de la música, incursionó en la moda con colaboraciones para marcas como Versace y Giuseppe Zanotti.
- En 2026 anunció su quinto álbum, Konnakol, y una residencia en Las Vegas, consolidando una carrera que combina éxito comercial y búsqueda artística.