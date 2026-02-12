Pertenecen al Cártel de los Beltrán Leyva los nueve detenidos en Culiacán tras enfrentamiento con marinos

Foto: SSPC

Luego de que se registró un enfrentamiento armado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y un grupo de civiles en la comunidad de El limoncito del municipio de Culiacán, Sinaloa, nueve hombres fueron detenidos.

Fuentes federales detallaron a Infobae México que los nueve sujetos detenidos con armamento son integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva.

Este sitio se encuentra cercano al sector de Jesús María, el cual ha sido identificado por ser controlada por la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En este lugar fue detenido en enero de 2023 Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, también hijo de “El Chapo”, quien actualmente se encuentra colaborando con las autoridades de los Estados Unidos luego de ser extraditado.

Sitio donde fue detenido Ovidio Guzmán. Crédito: Archivo

Las autoridades informaron que derivado del enfrentamiento también fue abatido uno de los agresores.

Así fue la agresión armada

Desde las primeras horas de este miércoles se reportó la presencia de un helicóptero artillado en el municipio de Culiacán y un enfrentamiento armado entre sujetos y personal naval.

De acuerdo con los datos, los militares realizaban recorridos de vigilancia en la comunidad de El Limoncito cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego.

Ante los hechos, los agentes repelieron la agresión, lo que desató una fuerte balacera en el lugar.

Como resultado del enfrentamiento, nueve hombres fueron detenidos y un agresor fue abatido. Además, las autoridades lograron asegurar armas de alto calibre, cartuchos, un lanzagranadas, ocho granadas, 89 artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico.

Hasta el momento no se ha informado de detenidos o heridos por el operativo. Crédito: X @Santiagod181281

Los nueve detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Estos hechos ocurren en un contexto de violencia causada por la disputa interna que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó el 7 de septiembre de 2024.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía del Estado de Sinaloa, desde septiembre de ese año hasta enero de 2025 se han registrado más de 2 mil 400 homicidios dolosos.

Parte de los vehículos usados en el despliegue (Defensa)

A causa de los constantes enfrentamientos, han sido desplegados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Marina.

El último despliegue se llevó a cabo el 29 de enero, cuando la Defensa envió mil 600 militares a los municipios de Culiacán y Mazatlán tras el ataque armado en contra de los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

Ambos legisladores fueron atacados a tiros en Culiacán, lo que provocó que resultan gravemente heridos. Montoya Ojeda perdió un ojo a causa de las lesiones, mientras que Torres Félix se mantuvo durante varios días hospitalizado.