Harfuch confirma la detención de nueve personas y un abatido tras agresión a personal de la Marina en Culiacán

La agresión contra los elementos federales ocurrió en El Limoncito. Crédito: Especial.

La tarde de este miércoles 11 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, confirmó la detención de nueve personas y el abatimiento de un presunto agresor tras un enfrentamiento con personal de la Marina en Culiacán, Sinaloa.

Desde la mañana de este día, internautas y diversos medios de comunicación locales reportaron el hecho, afirmando que el enfrentamiento se encontraba cercano a la sindicatura de Jesús María, sitio donde fue detenido Ovidio Guzmán a principios del 2023, el cual presuntamente seguiría bajo control de “Los Chapitos”.

Según Harfuch, el hecho se produjo durante patrullajes de vigilancia diseñados para prevenir delitos en la región.

Hasta el momento no se ha confirmado a qué célula criminal pertenecerían los detenidos.

Enfrentamiento y detención de presuntos delincuentes en El Limoncito, Culiacán

El ataque fue realizado en el poblado de el limoncito. (imagen ilustrativa) (X/@versionesmx)

Durante el patrullaje en la comunidad de El Limoncito, en Culiacán, integrantes de la delincuencia organizada abrieron fuego contra los elementos de la Marina.

Ante la agresión, los efectivos repelieron el ataque y lograron someter a los agresores.

Como resultado directo del enfrentamiento, nueve personas fueron detenidas por el personal de la Marina.

Además, uno de los atacantes perdió la vida en el lugar.

La intervención se dio en un contexto de alta tensión, en el que las autoridades actuaron para neutralizar la amenaza y restaurar el orden en la zona.

Aseguramiento de armas, explosivos y equipo táctico

Tras la detención de los presuntos agresores, las autoridades aseguraron un importante arsenal.

Entre lo incautado se encuentran armas de alto calibre, un lanzagranadas y varias granadas.

Videos grabados por testigos en la zona. Crédito: X @Santiagod181281

Además, el operativo permitió el decomiso de 89 artefactos explosivos, vehículos y equipo táctico.

Este hallazgo evidencia el nivel de preparación y la capacidad de fuego de los grupos delictivos que operan en la región, así como la magnitud de la amenaza enfrentada por las fuerzas federales.

Dispositivo de seguridad del Gabinete en la zona

Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad han desplegado un dispositivo especial en la región donde ocurrió el enfrentamiento. El objetivo de estas acciones es proteger a la población local y garantizar la estabilidad en la zona tras los hechos violentos.

El operativo permanece activo, con presencia constante de fuerzas federales y coordinación entre diferentes corporaciones para prevenir nuevos incidentes. Este despliegue, según las autoridades, busca restablecer la normalidad y reducir el riesgo para los habitantes de la comunidad afectada.

Información en desarrollo...