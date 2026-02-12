Dictan prisión preventiva contra Anthony “N”, sujeto que arrojó al perro “Lobito” desde una escalera de 10 metros en el Edomex

Anthony es señalado de ser el sujeto que arrojó a "Lobito" el pasado 28 de enero. Crédito: Gobierno Municipal de Naucalpan

La Autoridad Judicial del Estado de México dictó prisión preventiva contra Anthony Fran “N”, señalado como presunto responsable de arrojar a un perro llamado “Lobito” desde una escalera de aproximadamente 10 metros de altura en Naucalpan.

El caso, ampliamente difundido en redes sociales y medios, generó indignación y reacciones de organismos defensores de los derechos de los animales.

Según información oficial, la agresión contra “Lobito” ocurrió el pasado 21 de enero de 2026 en la colonia San Lorenzo Totolinga, cuando el canino se encontraba cerca de un domicilio en la calle Santa Úrsula.

Anthony “N” fue detenido la mañana del 12 de febrero tras cumplimentarse una orden de aprehensión por el delito de maltrato animal. El arresto fue realizado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) en colaboración con policías municipales de Naucalpan.

Tras su presentación judicial, el juez encargado dictó prisión preventiva y fijó el próximo 14 de febrero como fecha para la continuación de la audiencia, por lo que Anthony Fran “N” permanecerá preso en el Penal de Barrientos.

Presuntos motivos de la agresión contra “Lobito”

Según datos derivados de investigaciones oficiales, el 21 de enero, en la colonia San Lorenzo Totolinga de Naucalpan, “Lobito” se encontraba al exterior de un domicilio en la calle Santa Úrsula.

Al lugar llegó un perro de raza pitbull, lo que derivó en una pelea entre ambos animales.

Momento en el que Anthony "N" habría lanzado a "Lobito" en una vivienda de Naucalpan, Edomex. Crédito: Fiscalía General de Justicia del Estado de México

De acuerdo con la investigación, Anthony Fran “N”, dueño del pitbull, intervino en el incidente, primero pateando a “Lobito” y posteriormente cargándolo para lanzarlo desde una escalera de aproximadamente 10 metros de altura.

El ataque quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales, lo que permitió identificar al presunto responsable y activar la intervención de las autoridades.

Las investigaciones se activaron tras la difusión de un video que mostraba el momento de la agresión y permitió identificar al presunto implicado.

Condición actual de “Lobito” y atención veterinaria

El perro Lobito, ha vivido en la colonia San Lorenzo totolinga desde hace varios años, incluso Google Maps cuenta con imágenes del lomito

De acuerdo con reportes de la FGJEM y del área de Bienestar Animal del municipio, “Lobito” fue rescatado el 28 de enero y trasladado para recibir atención médico-veterinaria.

El canino presentó diversas fracturas y lesiones de carácter permanente, por lo que permanece bajo resguardo de las autoridades locales.

El incidente, documentado en video y ampliamente difundido, visibilizó el tema del maltrato animal en el Estado de México y motivó acciones legales inmediatas.

Organizaciones defensoras de los derechos de los animales han reiterado la importancia de sancionar este tipo de conductas y reforzar la protección de los animales.

Implicaciones legales y próximas audiencias

Las autoridades compartieron imágenes del hecho. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México enfatizó que el imputado debe considerarse inocente hasta que exista una sentencia condenatoria.

La continuidad del proceso se definirá el 14 de febrero, cuando la autoridad judicial determine la situación jurídica de Anthony Fran “N”.

Mientras tanto, el caso sigue bajo observación de la opinión pública y de organizaciones especializadas en protección animal.

El episodio ocurrido en Naucalpan y la respuesta de las autoridades estatales subrayan el creciente interés social y legal por atender los delitos contra animales, así como la vigilancia ciudadana a través de redes sociales y medios de comunicación.