¿Lobito volverá a caminar? Fundación habla del futuro del perro agredido en Naucalpan

El perro Lobito, ha vivido en la colonia San Lorenzo totolinga desde hace varios años, incluso Google Maps cuenta con imágenes del lomito. FOTO: Especial

La asociación civil Mundo Patitas informó este fin de semana que Lobito, el perro que fue rescatado después de sobrevivir a la brutal caída en unas escaleras en Naucalpan, Estado de México, se recupera después de una cirugía ortopédica.

Aunque el lomito en situación de calle ya come bien, e incluso ya se ha puesto de pie, la asociación aclaró que los especialistas que lo atienden en un hospital veterinario en la Ciudad de México determinarán si es necesaria una nueva cirugía.

El tiempo estimado para la rehabilitación de Lobito oscila entre dos y seis semanas.

Los especialistas en veterinaria analizan la posibilidad de intervenir quirúrgicamente una vez más debido a la gravedad de la fractura de cadera. El objetivo es favorecer su recuperación y permitirle al lomito que vuelva a caminar.

Lobito será puesto en adopción responsable

Una vez que concluya su proceso de recuperación, Lobito será puesto en adopción, pues el animal de aproximadamente 10 años de edad, merece ser cuidado el periodo que le resta de vida.

Lobito es atendido en un hospital especializado en la CDMX. FOTO: Mundo Patitas

En cuanto a la denuncia contra el agresor de Lobito, un vecino de Río Totolinga en Naucalpan, las autoridades abrieron una carpeta de investigación por maltrato animal.

Así fue el rescate de Lobito en Naucalpan

Personal de Bienestar Animal de Naucalpan rescató y brindó atención médica al perrito “Lobito”, quien sufrió múltiples lesiones después de que un individuo lo arrojó desde unas escaleras a una altura de aproximadamente 10 metros en la colonia San Lorenzo Totolinga.

El caso salió a la luz tras la difusión de un video en redes sociales que generó indignación social.

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, aseguró que los hechos no quedarán impunes y que habrá consecuencias ejemplares para evitar futuros abusos contra animales.

Resaltó su agradecimiento ante la reacción inmediata tanto de Bienestar Animal de Naucalpan como de Mundo Patitas por colaborar en la atención de “Lobito”.

Las autoridades municipales destacaron que, tras las denuncias ciudadanas, ya se han iniciado las investigaciones correspondientes para identificar al responsable y proceder conforme a la ley.

El Gobierno local reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal, subrayando que no se tolerará ningún caso de maltrato en Naucalpan.

Finalmente, Montoya Márquez llamó a la ciudadanía a tratar a todos los seres sintientes con respeto y dignidad, e informó que el municipio continuará supervisando el proceso de recuperación de “Lobito”.

Cómo se castiga en México el maltrato animal

En México, el maltrato animal se castiga principalmente a nivel estatal, ya que no existe una ley federal uniforme, aunque hay una reforma para endurecer el Código Penal Federal.

La mayoría de los estados cuentan con leyes de protección animal y tipifican el maltrato como delito.

Las penas varían según la entidad federativa:

- Ciudad de México: De 6 meses a 6 años de prisión y multas de 50 a 400 días de salario mínimo. Para reincidentes, arresto hasta por 36 horas.

- Estado de México: De 6 meses a 3 años de prisión y multas de 100 a 200 días de salario mínimo.

- Durango: Multas de hasta 10,000 días de salario mínimo y arrestos de hasta 72 horas si el animal muere por maltrato.

Causar la muerte, lesiones, tortura, abandono y zoofilia son considerados delitos en varios estados.

El maltrato que cause la muerte del animal generalmente recibe una pena mayor.

Las sanciones pueden aumentar si existe agravante, por ejemplo, si el acto es grabado y difundido.

En la Ciudad de México, la ley permite a la Brigada de Vigilancia Animal ingresar a domicilios sin orden judicial en caso de flagrancia.

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México obliga a denunciar cualquier caso de maltrato y fomenta campañas de educación y tutela responsable.

El abandono animal está tipificado como delito en un número creciente de estados, con penas que llegan hasta 7 años de prisión y multas de hasta 3,000 días de salario mínimo, según iniciativas recientes.

Los animales usados en espectáculos públicos (corridas de toros, peleas de gallos, charreadas) suelen quedar excluidos de la protección penal en varios estados.

Se puede denunciar el maltrato animal ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la Brigada de Vigilancia Animal, fiscalías estatales y otras autoridades locales.