Capturaron a “El Bebelín” de la Anti Unión de Tepito, objetivo prioritario en la CDMX

Eduardo "N", mejor conocido como "El Bebelín", fue detenido en la alcaldía Iztacalco. Crédito: SSC

Este jueves 12 de febrero de 2026, autoridades de la Ciudad de México confirmaron la detención de Eduardo Sánchez, conocido como “El Bebelín”, quien figura como uno de los objetivos prioritarios en la lucha contra el crimen organizado local.

El arresto se realizó en la alcaldía Iztacalco, tras meses de investigación, seguimiento por parte de las fuerzas de seguridad y una denuncia ciudadana.

Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, Eduardo Sánchez es señalado como presunto integrante de la organización delictiva “Anti Unión Tepito”, grupo relacionado con la venta y distribución de drogas en distintos puntos de la capital.

Además, se le vincula con homicidios dirigidos contra miembros de la organización rival conocida como “La Unión de Tepito”, en el marco de una disputa territorial que ha incrementado los índices de violencia en la zona.

Detención de “El Bebelín”

Según reportes oficiales, la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue resultado de una denuncia recibida sobre actividad sospechosa en la alcaldía Iztacalco.

Los uniformados se presentaron en la avenida Azúcar y la calle Centeno, en la colonia Granjas México, tras ser alertados sobre un grupo de personas que consumía bebidas alcohólicas fuera de una unidad habitacional.

Al arribar, los elementos de la SSC atendieron la denuncia presentada por una mujer, quien señaló que uno de los sujetos que alteraban el orden los amenazaba cada que realizaba escandalo en el sitio y les decía que formaba parte de una organización delincuencial.

Según el reporte oficial, esa denuncia habría resultado determinante para que los oficiales de la SSC acudieran al lugar e identificaran a la persona señalada, lo que derivó en la detención del presunto integrante de la “Anti Unión Tepito”.

Tras la identificación del sospechoso en el sitio señalado, los oficiales aplicaron los protocolos de revisión de seguridad habituales.

Durante la inspección, hallaron en posesión de “El Bebelín” lo siguiente:

1 arma de fuego con

2 cartuchos útiles

10 envoltorios con aparente cocaína en polvo

1 bolsa con posible cristal

Objetos asegurados a "El Bebelín" de la Anti Unión de Tepito. Crédito: SSC

Los hallazgos reforzarían la acusación sobre la supuesta participación de “El Bebelín” en la venta y distribución de estupefacientes, así como en actividades de riesgo para la comunidad.

Según las autoridades, los elementos asegurados fueron resguardados como parte de la evidencia en el proceso legal que enfrenta el detenido.

Proceso legal de El “Bebelín”

Luego de su detención, Eduardo Sánchez, de 34 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Allí se determinará su situación jurídica conforme a las pruebas recabadas y los cargos que enfrenta.

Según el reporte oficial de las autoridades, antes de ser trasladado, se le informaron sus derechos constitucionales, en cumplimiento de los protocolos legales establecidos para este tipo de casos.

La intervención del Ministerio Público será clave para definir si el presunto integrante de la “Anti Unión Tepito” permanece en prisión preventiva y bajo qué cargos formales será procesado, considerando tanto la portación de arma de fuego como la posesión de drogas al momento del arresto.

Otras acciones recientes contra la “Anti Unión de Tepito”

En los últimos días, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ha intensificado los operativos en contra de delitos de alto impacto.

Los detenidos fueron identificados como miembros de la Anti Unión de de Tepito, según fuentes consultadas por este medio. Crédito: SSC

El pasado 9 de febrero de 2026, efectivos detuvieron en la alcaldía Venustiano Carranza a dos presuntos miembros de la Anti Unión de Tepito, identificados como Jonathan Rojas Medina, alias “El Cachetes”, de 18 años, y Edson Joel López Picón, de 27 años.

Durante la intervención, los oficiales aseguraron cerca de diez kilogramos de marihuana distribuidos en ocho paquetes y una bolsa con aproximadamente un kilogramo de cristal.

Según los reportes, la marihuana incautada permitiría elaborar más de 2 mil dosis, con un valor estimado de $13.700, mientras que el cristal podría convertirse en unas 400 dosis, valoradas en cerca de $10.000. Ambos detenidos fueron señalados como responsables de la venta y distribución de narcóticos en la colonia Morelos, un área donde la “Anti Unión de Tepito” mantiene una fuerte presencia.

A esto se suma la reciente detención, el 4 de febrero de 2026, de Jorge Flores Galicia, conocido como “El Papá del Tortas”, en la colonia Guerrero de la alcaldía Cuauhtémoc.

Crédito: Especial

En ese operativo, las autoridades aseguraron 100 dosis de aparente cocaína, 50 bolsas con posible marihuana y 100 más con probable cristal.

Flores Galicia, de 71 años, es padre de Jorge Flores Conchas (“El Tortas”), exlíder del grupo criminal, y cuenta con antecedentes por homicidio, extorsión, narcomenudeo y robo.