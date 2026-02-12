Caso Carlos Emilio en Mazatlán: niegan amparo a madre buscadora al descartar que falta de información sea un “tormento”

Juez niega amparo a familia de Carlos Emilio Valenzuela Galván, al considerar que el no tener acceso a información no es un "tormento". (Comisión Estatal de Búsqueda/Captura de pantalla)

Un juez federal negó el amparo promovido por la madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven desaparecido en Mazatlán desde el 5 de octubre de 2025, quien buscaba obligar a las autoridades a informarle si entre los cuerpos hallados en las fosas clandestinas de Concordia podría estar su hijo.

En su resolución, el juez Isaí López Triana consideró que la falta de información no afecta gravemente su dignidad “al grado de equipararse a un tormento”.

El recurso pretendía que la Fiscalía estatal, la Fiscalía General de la República y las comisiones de búsqueda entregaran datos claros y actualizados sobre al menos seis fosas localizadas en febrero en ese municipio, donde hasta ahora solo se ha confirmado la identificación de cinco cuerpos, todos de los mineros secuestrados de Viszla Silver.

La desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela ocurrió tras acudir con sus primas al bar Terraza Valentino. (Cuartoscuro/Redes sociales)

En sus redes sociales, Brenda Valenzuela escribió: “El acceso a la información y a la verdad es un derecho humano. En la búsqueda de mi hijo, ese derecho me ha sido negado”. Agregó que el recurso presentado por la familia “no buscaba privilegios, sino algo elemental: no ser sometidos al tormento de la incertidumbre, especialmente frente a los hallazgos de fosas y restos humanos que se reportan de manera fragmentada, hermética y sin sensibilidad hacia las familias que buscamos”.

“Para quienes vivimos este duelo en tiempo suspendido, la falta de información no es neutral: es violencia. Es meter el dedo en la llaga una y otra vez. Es obligarnos a convivir con el miedo, la esperanza y el horror al mismo tiempo”, expuso la madre de Carlos Emilio.

Hace unos días, en medio de la búsqueda de los 10 mineros desaparecidos de Concordia, la viralización de publicaciones como la del perfil “Reportero solitario”, que afirmaba que posiblemente se había encontrado el cuerpo de Carlos Emilio Galván Valenzuela en una de las fosas de Concordia, activó de inmediato la alarma en la familia del joven, por lo que la madre solicitó información directa a la autoridad, pero la postura oficial fue el hermetismo.

Reporta de búsqueda de Carlos Emilio Galván Valenzuela

Diversos colectivos, como Guerreros Buscadores de Jalisco, han señalado que negar información a las víctimas y familiares no es solo un acto insensible, sino una violación de derechos consagrados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Adicionalmente, Brenda Valenzuela denunció que, durante los trabajos forenses en la zona de fosas, familias y colectivos han sido bloqueados o retirados del área, incluso con inhibición de la señal telefónica, lo que ha impedido la comunicación y el acceso a información relevante sobre los restos recuperados.

Persiste la incertidumbre

En entrevista con Adela Micha, Brenda Valenzuela profundizó en la situación que enfrenta su familia y cientos de madres buscadoras en Sinaloa.

Juez negó amparo a la familia de Carlos Emilio. (X/ivillaseñor)

Explicó que, a más de cuatro meses de la desaparición de su hijo, no han recibido notificación ni avance sobre el paradero de Carlos Emilio: “Es vivir entre la esperanza y el terror”, comentó, al señalar que las familias se ven obligadas a buscar información en medios y redes ante el silencio de autoridades.

La madre relató que el amparo fue negado de inmediato, bajo el argumento de que la solicitud estaba “fuera de criterio” porque, según el juez, la falta de información no vulnera derechos ni genera tormento. Ante esta decisión, la familia interpuso un recurso de queja, con la expectativa de obtener una respuesta en un plazo de 48 horas (es decir, este jueves debería tener respuesta).

(Facebook: Brenda Valenzuela)

Por otro lado, criticó que, mientras las autoridades promueven la imagen de Mazatlán como un destino seguro en el marco del Carnaval y anuncian grandes operativos, las desapariciones y asesinatos continúan a diario en la región. “Es como si todas estas tragedias no encajaran en sus discursos turísticos, como si nublaran la celebración que ellos tienen ese afán de realizar”, sentenció.

En la misma conversación, Brenda lamentó que la autoridad siga “retardando, obstruyendo, dilatando cosas muy simples, el derecho a la verdad, a la justicia, a la transparencia”.

Hace unos días relató cómo las autoridades argumentaron que la celebración del carnaval de Mazatlán dificultaba la realización de diligencias de investigación solicitadas por la familia.

¿Qué se sabe de la desaparición de Carlos Emilio Galván?

Carlos Emilio Galván Valenzuela, joven originario de Durango, desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa. Esa noche acudió con sus primas al bar Terraza Valentino, un centro nocturno ubicado en el malecón y propiedad de Ricardo Velarde Cárdenas, quien en ese momento era secretario de Economía estatal y renunció días después de la desaparición.

(FOTO: RRSS)

Según los testimonios familiares, Carlos Emilio fue al baño alrededor de las 2:30 a.m. y no regresó. Sus familiares intentaron buscarlo dentro del bar, pero recibieron negativas y obstáculos por parte del personal de seguridad, lo que dificultó cualquier rastreo inmediato.

La familia comenzó una búsqueda por hospitales y dependencias policiacas sin recibir información sustancial ni apoyo efectivo de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado realizó un cateo en el bar 20 días después de la denuncia, pero no entregó reporte formal ni acceso a las grabaciones del establecimiento a la familia.

Posteriormente, el vicefiscal de la Zona Sur, Isaac Aguayo Roacho, informó públicamente que existe evidencia videográfica donde se observa a Carlos Emilio saliendo del bar acompañado de otra persona, y que la Fiscalía ya había identificado los vehículos y rostros involucrados. Sin embargo, la familia sostiene que no ha tenido acceso a esa información.