“México necesita acabar con los narcopolíticos de Morena”, advierte Alito al destacar su reunión con congresistas en Washington

Una vez más, Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), viajó para reunirse con congresistas de Washington D. C. y tratar temas bilaterales, con especial enfoque en seguridad y crimen organizado.

Desde su cuenta de X, Alito acusó al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de tener entre sus filas políticos vinculados al crimen organizado:

“Fui claro en algo que incomoda a más de uno en Morena, pero que la ciudadanía exige todos los días. México necesita acabar con los narcopolíticos de Morena enquistados en el poder. Así de claro. No debe haber complicidad, ni abrazos, ni concesiones para quienes todos los días destruyen a la sociedad”, se lee en la publicación.

Más adelante, el funcionario aseguró que el PRI siempre “defenderá el interés de la nación” a través de la cooperación, y en ese sentido, urgió al trabajo conjunto con Estados Unidos:

“Apoyamos de manera clara y contundente las operaciones conjuntas para acabar con el crimen organizado en México, basadas en el respeto, la colaboración y la coordinación efectiva entre países”, afirmó.

Foto: Captura de pantalla/ X @alitomorenoc

Alito informó que tuvo reuniones con María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y el congresista Carlos A. Gimenez, ambos de Florida; además de Zach Nunn, de Iowa, y Lou Correa, de California. Destacó que fueron encuentros “con visión clara sobre los retos que compartimos”.

Entre los temas dialogados también destacaron el acuerdo comercial y la competitividad:

“Abordamos la relación bilateral, con especial énfasis en el T-MEC como pilar estratégico para el crecimiento y la competitividad de nuestra región, además de la seguridad hemisférica y la urgencia de coordinar acciones contra el crimen organizado. México y Estados Unidos comparten esta responsabilidad y tenemos que enfrentarla juntos con determinación”.

Alito reconoce al gobierno por detención del alcalde de Tequila

Tras la detención de Diego “N”, alcalde de Tequila, Jalisco, el priista aplaudió las acciones de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Seguridad federal en el operativo.

En sus palabras, “arrestar a un presunto narcopolítico siempre es importante, aunque llegue tarde y aunque sean casos que el propio gobierno de MORENA dejó crecer”.

En este sentido, afirmó que “cuando la autoridad actúa contra quienes se aliaron con el crimen organizado, se manda una señal clara, necesaria y contundente, que se reconoce”.

Finalmente, Moreno Cárdenas hizo un llamado a que haya “gobiernos limpios y con carácter”, calificando como “una urgencia nacional” eliminar los vínculos entre el crimen organizado y la política.

“México necesita gobiernos limpios y con carácter. Sacar al crimen organizado de la política es una urgencia nacional si de verdad se quiere pacificar al país”, concluyó.