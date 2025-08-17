Narcopolíticos: quiénes son los gobernadores y alcaldes señalados por presuntos nexos con el crimen organizado

En la plataforma de Narcopoliticos.com se espera sean revelados más de 30 perfiles de políticos con presuntos nexos con el crimen. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos gobernadores y una alcaldesa forman parte de la plataforma de narcopoliticos.com, un sitio creado por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas, junto con la organización civil Defensorxs, en el que fueron revelados 11 perfiles de políticos con presuntos nexos con el crimen organizado.

Con el objetivo de que la ciudadanía no olvide “los hechos que cometieron”, esta plataforma contará con más de 30 perfiles tanto de exfuncionarios como de políticos actuales.

Entre los funcionarios figuran personas como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien fue sentenciado a más de 30 años de prisión en los Estados Unidos por tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

Gobernadores y alcaldes señalados

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Los tres funcionarios actuales se encuentran presuntamente vinculados con grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Ricardo Gallardo Cardona

El gobernador de San Luis Potosí, emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es señalado por presuntamente haber colaborado con Los Zetas -ahora conocidos como Cártel del Noreste- y después traicionarlos para apoyar al Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con el portal, en enero de 2015 la entonces Procuraduría General de la República (PGR) lo acusó por el desvío de 209 millones de pesos durante su gestión como Presidente Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí.

(Facebook/Ricardo Gallardo Cardona)

El Diario 24 Horas refirió que la investigación incluía una red de vínculos de Gallardo con Los Zetas, hipótesis que habría sido retomada años después por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el envío de recursos a la organización criminal; sin embargo, aún no ha sido probado.

Documentos filtrados por Guacamaya Leaks de entre 2016 y 2022 revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre la presunta relación del gobernador con el CJNG. Posteriormente el Cártel del Noreste colocó narcomantas donde amenazan a Gallardo por su “traición”.

Anavel Ávila Castrejón

La alcaldesa del municipio de Coalcomán a sido vinculada el crimen organizado | Foto: Facebook H. Ayuntamiento de Coalcomán 2024-2027

La alcaldesa del municipio de Coalcomán, Michoacán, por el Partido de Movimiento Ciudadano (MC), es señalada por presuntamente tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En diciembre de 2024, la alcaldesa organizó el 193 aniversario del municipio en el que repartieron juguetes a los niños y se agradeció al líder del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por otorgarlos.

Una lona contaba con el siguiente mensaje: “Los niños de Coalcomán agradecemos al sr. Nemesio Oseguera y a sus hijos 2 y 3, Delta 1 por su noble gesto. Gracias por sus regalos".

El 15 de enero, el fiscal de Michoacán reveló que existe una investigación en curso contra Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán, por su participación en estos actos públicos.

Rubén Rocha Moya

(Gobierno de Sinaloa)

El gobernador de Sinaloa, emanado de Morena, es señalado por tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información del portal, cuenta con una ficha roja en Estados Unidos por este presunto vínculo luego de ser relacionado con la facción de Los Chapitos tras el asesinato de su rival político, Héctor Melesio Cuén en julio de 2024 durante el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal.

Además, es señalado por presuntamente utilizar a la facción del Cártel de Sinaloa para lograr su gubernatura y obtener votos. El propio Zambada afirmó en una carta que se dirigía a una reunión convocada para resolver diferencias entre políticos en Sinaloa en la que estarían Iván Archivaldo Guzmán, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén.

La plataforma narcopoliticos.com fue revelada este viernes con un total de 11 políticos, cifra que esperan aumentar a más de 30 de acuerdo a las investigaciones en curso.