Atacan a balazos a agentes ministeriales en Zuazua, Nuevo León: un agresor fue abatido y otro detenido

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, fueron atacados a balazos por sujetos armados en el municipio de Zuazua del estado de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este miércoles 11 de febrero, cuando los agentes ministeriales realizaban un operativo en el Fraccionamiento Real de Palmas sector Rincón.

En el sitio, un grupo se sujetos armados abrieron fuego en contra de los elementos de la Fiscalía Estatal, lo que provocó un despliegue operativo en la zona.

Fue así que elementos de la Policía de Zuazua, del Ejército Mexicano y más agentes ministeriales arribaron al sitio y acordonaron la zona para realizar el levantamiento de los indicios e iniciar una investigación.

Un detenido y un abatido: el saldo preliminar

La Fiscalía de Nuevo León informó que el ataque provocó un enfrentamiento a balazos que dejó como resultado preliminar una persona detenida y un hombre abatido.

Hasta el momento no se reportan agentes ministeriales lesionados derivo del ataque.

Tras los hechos, se registró el sobrevuelo de un helicóptero en el Fraccionamiento Real de Palmas para reforzar el operativo de seguridad.

Más tarde, la Fiscalía del Estado informó que sus agentes continuarán desplegando cateos y operativos estratégicos en los municipios de Zuazua y Ciénega de Flores, esto como parte de las acciones de investigación relacionadas con los hechos registrados.

“Estas labores tienen como objetivo el fortalecimiento de las líneas de investigación, la localización de probables responsables y la obtención de datos de prueba que permitan el total esclarecimiento de los acontecimientos”, detalló en un comunicado.

Cabe señalar que reportes periodísticos señalan que las acciones se llevaron a cabo tras el rescate de un joven que se encontraba secuestrado en el municipio de Ciénega de Flores, municipio de Nuevo León.

