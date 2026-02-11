México

Atacan a balazos a agentes ministeriales en Zuazua, Nuevo León: un agresor fue abatido y otro detenido

Los elementos realizaban un operativo en el municipio

Guardar
Foto: Fiscalía de Nuevo León
Foto: Fiscalía de Nuevo León

Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscritos a la Fiscalía Especializada en Antisecuestros, fueron atacados a balazos por sujetos armados en el municipio de Zuazua del estado de Nuevo León.

Los hechos ocurrieron alrededor del mediodía de este miércoles 11 de febrero, cuando los agentes ministeriales realizaban un operativo en el Fraccionamiento Real de Palmas sector Rincón.

En el sitio, un grupo se sujetos armados abrieron fuego en contra de los elementos de la Fiscalía Estatal, lo que provocó un despliegue operativo en la zona.

Fue así que elementos de la Policía de Zuazua, del Ejército Mexicano y más agentes ministeriales arribaron al sitio y acordonaron la zona para realizar el levantamiento de los indicios e iniciar una investigación.

Un detenido y un abatido: el saldo preliminar

La Fiscalía de Nuevo León informó que el ataque provocó un enfrentamiento a balazos que dejó como resultado preliminar una persona detenida y un hombre abatido.

Hasta el momento no se reportan agentes ministeriales lesionados derivo del ataque.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial
Imagen ilustrativa. Foto: Especial

Tras los hechos, se registró el sobrevuelo de un helicóptero en el Fraccionamiento Real de Palmas para reforzar el operativo de seguridad.

Más tarde, la Fiscalía del Estado informó que sus agentes continuarán desplegando cateos y operativos estratégicos en los municipios de Zuazua y Ciénega de Flores, esto como parte de las acciones de investigación relacionadas con los hechos registrados.

“Estas labores tienen como objetivo el fortalecimiento de las líneas de investigación, la localización de probables responsables y la obtención de datos de prueba que permitan el total esclarecimiento de los acontecimientos”, detalló en un comunicado.

Cabe señalar que reportes periodísticos señalan que las acciones se llevaron a cabo tras el rescate de un joven que se encontraba secuestrado en el municipio de Ciénega de Flores, municipio de Nuevo León.

Foto: Fiscalía de Nuevo León
Foto: Fiscalía de Nuevo León

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

ZazuaNuevo LeónAtaque armadoAgresor abatidoAgentes ministerialesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: manifestantes en República de Brasil entre República de Cuba y República de Venezuela

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

El piloto mexicano regresó oficialmente a las actividades de la Fórmula 1 para este 2026

Cómo le fue hoy a

Debate sobre la jornada laboral a 40 horas: En vivo, Senado analiza reforma para su aprobación

Sigue minuto a minuto la discusión sobre la reforma para reducir la jornada laboral

Debate sobre la jornada laboral

¿Esposa o concubina? Quién tiene prioridad para la pensión por viudez del IMSS y del ISSTE en 2026

La ley mexicana marca requisitos claros para familias que enfrentan la pérdida de un asegurado, diferenciando entre matrimonio y unión libre

¿Esposa o concubina? Quién tiene

Christian Nodal deja de seguir a sus papás tras renuncia de tres de sus abogados al caso contra Universal Music

Las diferencias tras el proceso judicial han generado una separación visible en el entorno familiar del intérprete de regional mexicano

Christian Nodal deja de seguir
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Guardia Costera de

Marina y Guardia Costera de EEUU aseguran embarcación con más de 180 bultos de presunta cocaína en altamar

Harfuch confirma la detención de nueve personas y un abatido tras agresión a personal de la Marina en Culiacán

Enfrentamiento armado deja tres muertos en inmediaciones de un mercado en Villanueva, Zacatecas

Captura del alcalde de Tequila destapa casos similares: ahora señalan a presidente municipal del PT

Operación Bastión: desmantelan 21 inmuebles del crimen organizado en el sur del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal deja de seguir

Christian Nodal deja de seguir a sus papás tras renuncia de tres de sus abogados al caso contra Universal Music

El hijo de Ludwika Paleta se burla de su mamá tras haber besado a Juanpa Zurita: “es raro que haya pasado”

Gomita comparte detalles de su recuperación tras crisis la puso al borde de la muerte

Cuál es la condición médica que tiene Fernanda Blaz

A qué se dedica actualmente Fernanda Blaz, la ex de Werevertumorro que señaló haber vivido violencia económica

DEPORTES

Cómo le fue hoy a

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada

Faitelson pone a Chivas como favorito para llevarse el Clásico Nacional: “Juegan mejor al futbol que el América”

Rodrigo Aguirre debuta con doblete en la victoria de Tigres ante Forge FC

Manchester City vs Fulham: a qué hora y dónde ver a Raúl Jiménez en la Premier League

Javier Alarcón exige que no se pierda el tema del nuevo Estadio de Cruz Azul :“Que no nos den atole”