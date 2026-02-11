El hijo de Ludwika Paleta se burla de su mamá tras haber besado a Juanpa Zurita: “es raro que haya pasado”

Las palabras compartidas por el hijo de Ludwika Paleta se robaron los reflectores durante la premier de ¿Quieres ser mi Novia?. (Instagram/ @mandarinacine)

El estreno de la película ¿Quieres ser mi novia? no sólo ha generado expectativa por la química entre Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, también ha dado pie a un momento divertido protagonizado por Nicolás Haza, hijo de la actriz.

El joven músico y actor compartió un par de comentarios en la premier de la cinta que rápidamente se volvieron virales, en los que destacó lo curioso que le resulta ver a su madre besar al mismo actor en dos películas distintas.

El evento mediático del estreno resaltó tanto la trama de comedia romántica como el enfoque maduro y humorístico de Nicolás Haza ante situaciones familiares. CRÉDITO: Vix

Con un tono relajado y humorístico, Nicolás explicó que para él no es incómodo, sino más bien gracioso. Reconoció que podría parecer raro, pero subrayó que al final todo es ficción y parte del trabajo actoral de su madre. Su manera de abordar el tema reflejó naturalidad ante una situación que para otros podría ser incómoda.

El comentario de Nicolás que se volvió viral

A través de un TikTok, Haza bromeó ironizando al respecto de estar sentado junto a su madre y Juanpa en la premier: “Si me dieran un peso por cada vez que he ido a ver una película en la que mi mamá y Juanpa Zurita se besan, tendría dos. Lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces.

El comentario de Nicolás Haza resalta la naturalidad con la que afronta el trabajo actoral de Ludwika Paleta en comedias románticas. Crédito: Videocine

El comentario fue acompañado de otra reflexión durante el evento: “Podría ser raro, pero pues es ficción a fin de cuentas, ¿no?”. Con esto dejó claro que entiende perfectamente el contexto profesional de su madre y que no lo vive como algo negativo. Más bien, lo convierte en una anécdota graciosa que comparte con sus seguidores.

El estreno de ¿Quieres ser mi novia?

La película, dirigida por Ihtzi Hurtado, es la secuela de ¿Quieres ser mi hijo? y vuelve a poner en pantalla la relación entre Lucía (Ludwika Paleta) y Javi (Juanpa Zurita).

En esta nueva entrega, la pareja enfrenta celos, inseguridades y la presión de los prejuicios sociales por la diferencia de edad.

Protagonistas: Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

Género: comedia romántica.

Estreno: 12 de febrero de 2026.

Duración aproximada: 97 minutos.

El estreno de la película '¿Quieres ser mi novia?' destaca la química en pantalla entre Ludwika Paleta y Juanpa Zurita. (Promocionales de la pelícuila Quieres ser mi novia)

El estreno se convirtió en un evento mediático no sólo por la trama, sino también por las declaraciones de Nicolás, quien asistió a la premier y compartió con humor lo que significa ver a Zurita protagonizar un romance con su mamá por segunda vez en pantalla grande.

Nicolás Haza: entre la música y la actuación

Más allá de esta anécdota que involucra a su madre, Nicolás Haza ha comenzado a construir su propia carrera. Con 26 años, ha participado en proyectos como Héroes (2023), Nadie nos va a extrañar (2024) y Con esa misma mirada (2025), además de lanzar su primer álbum musical en 2026.

Haza destacó en la serie Nadie nos va a extrañar por su papel como Alex. (Captura de pantalla Instagram/@niicohaza)

Su estilo combina actuación y música, mostrando que busca abrirse camino con identidad propia. El episodio con Juanpa Zurita y Ludwika Paleta demuestra que Nicolás no teme hablar con franqueza y humor sobre situaciones personales, pero también que mantiene una visión madura.