México

El hijo de Ludwika Paleta se burla de su mamá tras haber besado a Juanpa Zurita: “es raro que haya pasado”

La reacción humorística de Nicolás Haza se volvió viral tras asistir a la premier junto a su madre y Juanpa Zurita

Guardar
Las palabras compartidas por el
Las palabras compartidas por el hijo de Ludwika Paleta se robaron los reflectores durante la premier de ¿Quieres ser mi Novia?. (Instagram/ @mandarinacine)

El estreno de la película ¿Quieres ser mi novia? no sólo ha generado expectativa por la química entre Ludwika Paleta y Juanpa Zurita, también ha dado pie a un momento divertido protagonizado por Nicolás Haza, hijo de la actriz.

El joven músico y actor compartió un par de comentarios en la premier de la cinta que rápidamente se volvieron virales, en los que destacó lo curioso que le resulta ver a su madre besar al mismo actor en dos películas distintas.

El evento mediático del estreno
El evento mediático del estreno resaltó tanto la trama de comedia romántica como el enfoque maduro y humorístico de Nicolás Haza ante situaciones familiares. CRÉDITO: Vix

Con un tono relajado y humorístico, Nicolás explicó que para él no es incómodo, sino más bien gracioso. Reconoció que podría parecer raro, pero subrayó que al final todo es ficción y parte del trabajo actoral de su madre. Su manera de abordar el tema reflejó naturalidad ante una situación que para otros podría ser incómoda.

El comentario de Nicolás que se volvió viral

A través de un TikTok, Haza bromeó ironizando al respecto de estar sentado junto a su madre y Juanpa en la premier: Si me dieran un peso por cada vez que he ido a ver una película en la que mi mamá y Juanpa Zurita se besan, tendría dos. Lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado dos veces.

El comentario de Nicolás Haza
El comentario de Nicolás Haza resalta la naturalidad con la que afronta el trabajo actoral de Ludwika Paleta en comedias románticas. Crédito: Videocine

El comentario fue acompañado de otra reflexión durante el evento: Podría ser raro, pero pues es ficción a fin de cuentas, ¿no?. Con esto dejó claro que entiende perfectamente el contexto profesional de su madre y que no lo vive como algo negativo. Más bien, lo convierte en una anécdota graciosa que comparte con sus seguidores.

El estreno de ¿Quieres ser mi novia?

La película, dirigida por Ihtzi Hurtado, es la secuela de ¿Quieres ser mi hijo? y vuelve a poner en pantalla la relación entre Lucía (Ludwika Paleta) y Javi (Juanpa Zurita).

En esta nueva entrega, la pareja enfrenta celos, inseguridades y la presión de los prejuicios sociales por la diferencia de edad.

  • Protagonistas: Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.
  • Género: comedia romántica.
  • Estreno: 12 de febrero de 2026.
  • Duración aproximada: 97 minutos.
El estreno de la película
El estreno de la película '¿Quieres ser mi novia?' destaca la química en pantalla entre Ludwika Paleta y Juanpa Zurita. (Promocionales de la pelícuila Quieres ser mi novia)

El estreno se convirtió en un evento mediático no sólo por la trama, sino también por las declaraciones de Nicolás, quien asistió a la premier y compartió con humor lo que significa ver a Zurita protagonizar un romance con su mamá por segunda vez en pantalla grande.

Nicolás Haza: entre la música y la actuación

Más allá de esta anécdota que involucra a su madre, Nicolás Haza ha comenzado a construir su propia carrera. Con 26 años, ha participado en proyectos como Héroes (2023), Nadie nos va a extrañar (2024) y Con esa misma mirada (2025), además de lanzar su primer álbum musical en 2026.

Haza destacó en la serie
Haza destacó en la serie Nadie nos va a extrañar por su papel como Alex. (Captura de pantalla Instagram/@niicohaza)

Su estilo combina actuación y música, mostrando que busca abrirse camino con identidad propia. El episodio con Juanpa Zurita y Ludwika Paleta demuestra que Nicolás no teme hablar con franqueza y humor sobre situaciones personales, pero también que mantiene una visión madura.

Temas Relacionados

Ludwika PaletaJuanpa ZuritaNicolás Haza¿Quieres ser mi novia?EstrenoPremiermexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

¿Cómo estará el clima en

Qué cargos podría enfrentar el hombre que saltó clandestinamente en paracaídas desde el piso 42 del Hotel Riu de GDL

Las imágenes del paracaidista anónimo han incendiado las redes y ahora motivan investigaciones penales y administrativas contra él y su equipo por violar las reglas de seguridad urbana

Qué cargos podría enfrentar el

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México

El lateral uruguayo, procedente de Racing Club de Montevideo, llega a la Ciudad de México para afrontar su primer reto internacional

Thiago Espinosa ya está en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 11 de febrero: partido entre América y Olimpia retrasa la circulación cerca de las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

IMSS: así puedes revisar las semanas cotizadas que necesitas para obtener la pensión en 2026

Revisar cuántas semanas tienes cotizadas y a qué régimen perteneces es fundamental para tramitar tu pensión en el IMSS y asegurar tu retiro en 2026

IMSS: así puedes revisar las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Personal de Pemex y fuerzas

Personal de Pemex y fuerzas de seguridad inhabilitaron toma clandestina de Gas Lp en el Edomex

Este sería el principal uso que los cárteles le dan a los drones en la frontera con EEUU, según un exagente de la DEA

Aseguran más de 90 kilos de marihuana escondidos en cajas de huevo en Chihuahua

Detienen miembros de un grupo delictivo que opera en el centro de CDMX tras cateo en la alcaldía Cuauhtémoc

Procesan al exdirector de Obras Públicas de Tequila, Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Poncho de Nigris reacciona a

Poncho de Nigris reacciona a la posible demanda del reportero Gabo Cuevas en la presentación de Ring Royale

Por esta poderosa razón Karely Ruiz se retirará del contenido para adultos tras años de ‘enseñar todo’

Platanito festejará 50 años de carrera con ‘Sinfonía de la risa’

Salma Hayek visita Tulum y Veracruz bajo total hermetismo, genera expectación ante próximo proyecto

Nina Rubín celebra el nuevo romance de su mamá, Andrea Legarreta, y niega que haya chismes en su familia

DEPORTES

Thiago Espinosa ya está en

Thiago Espinosa ya está en México para firmar con América: “llego al más grande de México

Partidos de la Major League Baseball vuelven a televisión abierta: estas son las fechas y el canal de transmisión

Marco Fabián se casó en secreto: ¿quién es su esposa y qué futbolista asistió?

Cuántos años de vida profesional tiene Cruz Azul sin estadio propio

Cómo le fue hoy a Checo Pérez en su primer día de pretemporada