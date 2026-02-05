¿Quieres ser mi novia? La nueva película de Ludwika Paleta y Juanpa Zurita que aborda los conflictos de una pareja poco convencional y el drama del amor moderno

Un relato que desafía normas sobre la edad y las expectativas en las relaciones. Una cineasta mexicana proporciona una visión fresca y sin recetas sobre lo que significa amar en tiempos modernos. (promocional Quieres ser mi novia película)

En medio del desastre que suelen ser muchas de las comedias románticas mexicanas, brilla en medio de la oscuridad la cinta ¿Quieres ser mi novia? al traer de la mano de la directora mexicana Ihzi Hurtado un retrato real de lo que suele enfrentar el amor en la actualidad.

La película, protagonizada por Ludwika Paleta y Juan Pablo Zurita, llega a cines mexicanos el 12 de febrero, a pocos días de que celebremos el Día del Amor y la Amistad, y nos invita a reflexionar diversos cuestionamientos a los que se enfrentan las parejas modernas.

Su primera parte, ¿Quieres ser mi hijo? se estrenó unicamente en la plataforma de Vix; sin embargo, la respuesta del público fue tan buena que ahora la cinta se arriesga a ser proyectada en la llamada pantalla grande.

Las preguntas más íntimas se mezclan con el humor y el drama en una cinta que se aleja de lo predecible. Una experiencia que deja pensando sobre los límites y verdades del amor actual. (Promocionales de la pelícuila Quieres ser mi novia)

¿Quieres ser mi novia? Una comedia romántica mexicana desafía los prejuicios

Desde el principio parece un acierto que la película tenga como tema central una relación entre una mujer mayor y un hombre joven; sin embargo, más allá de la polémica en torno a dicho cuestionamiento, la historia retrata muchos conflictos reales que se encuentren en el centro de las parejas actuales.

Querer o no querer hijos, diferencias profecionales, prejuicios que no solo son de edad, sino de clase, de pensamiento, de ideologías.

Y de eso va esta segunda parte, pues lo que parecía una relación de ensueño, un amor que sale a flote a en contra de los prejuicios se enfrenta de pronto a un nuevo reto, y el mayor de su relación hasta el momento: presentar a Lu con los papás de Javi.

Es ese momento cuando una serie de cuestinamientos caen sobre la pareja como una pila de dominos: ¿realmente la diferencia de edad no es un obstáculo?, ¿si es posible estar juntos?, ¿es la edad el único impedimento para amarnos?, son algunas de las preguntas que la pareja se ve obligada a responder de manera honesta para poder ir hacia adelante.

Lejos de los finales predecibles, la cinta (y sus personajes) navejan en ese mar de grandes olas llamado amor.

La química entre los actores hace que se sienta real el ir y venir de la pareja. Crédito: Videocine

Enfrentarse a sus propios prejuicios: más difícil que enfrentar los del exterior

En entrevista con Infobae, los protagonistas de la película revelan cómo fue para ellos enfrentarse no solo a los prejuicios de los demás sino a los propios cuestionamientos internos que muchas veces no sabemos que están ahí y a los que debieron enfrentarse al momento de filmar la película.

Al respecto, el influencer, Juan Pablo Zurita, quien apuesta una vez más por probar suerte en la actuación, señala que aunque creas que tienes la mente abierta y que no ves nada malo en una relación como la que planea la cinta: “si te quedas pensando cuando te preguntas en qué pasaría si yo le presentó una novia así a mi mamá, o a mis papás”.

Por su parte, la actriz, y madre de un joven, Ludwika Paleta comenta: “De pronto si te preguntas qué pasaría, por ejemplo yo si llegó y le digo a mi hijo, mira a mi novio. Pero me dice, -ay má, eso sería lo de menos, con todas tus locuras-”, comenta entre risas cuando recuerda el momento en que le pregunto a su hijo Nicolás Haza “¿qué pasaría si te llegará con un novio más joven?”.

Además, la actriz señaló que nunca se ha enfrentado a la situación de su personaje de tener que recurrir a otras estrategias para poder acceder a un lugar donde los hombres suelen llegar con mayor facilidad; sin embargo aceptó que sí ha vivido los “celos profesionales”.

“Siempre tuve parejas actores y sí es un poco complicado el tema de la competencia, creo que desde el principio debí haber estado con un no actor”, señala en relación a la estabilidad que cuenta con su actual pareja, quien no forma partel del medio.

La película ¿Quieres ser mi novia? se estrena en todas las salas de Cine y Cinepolis del país. (Promocionales de la pelícuila Quieres ser mi novia)

Cabe destacar que los dilemas amorosos se encuentran bien aderezados por el excelente humor del coprotagonista, y amigo de Javi en la película, Harold Azuara, quien siempre tiene el cometario perfecto para romper la tensión de una forma cómica que no se siente exagerada.

Parece que después de todo, no es mala idea que sea una mujer quien retrate los conflictos y las dudas que asaltan a las mujeres de cualquier edad, algo que se demuestra en esta mirada bien colocada de la directora mexicana Ihzi Hurtado.

Así que ya lo sabes, si quieres una buena película, que se aleja lo suficiente de los clichés sin dejar tener el romance y el humor esperado en una comedia romántica para pasar un buen rato, sin duda esta opción que estará disponible en salas de Cinepolis y Cinemex del país, apartir del 12 de febrero, merece totalmente la pena.