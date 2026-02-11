Dan prisión preventiva a cinco sujetos que llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína en altamar

Fueron detenidos por elementos de la Marina (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó la medida de prisión preventiva en contra de cinco sujetos que fueron detenidos en altamar cuando llevaban más de 4 toneladas y media de cocaína.

Los hombres a los que se les dictó la medida fueron identificados como Jorge “N”, Julio “N”, José “N”, Ricardo “N” y Gerardo “N”. Todos ellos fueron detenidos cuando navegaban entre Cabo San Lucas, Baja California Sur y la Isla Clarión, esta última perteneciente al estado de Colima.

Dichos hombres no fueron vinculados a proceso debido a que, durante la audiencia, su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional con lo que fue determinada la medida de prisión preventiva, en tanto es definida su situación jurídica.

Detenidos por la Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a los hombres referidos y además incautaron 188 bultos con droga, los cuales dieron un peso de más de cuatro toneladas 700 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Elementos de la Marina capturaron a los hombres y aseguraron la droga (EFE/ David Guzmán/Archivo)

Tras los arrestos, tanto las personas como el cargamento de droga fueron puestas a disposición del Ministerio Público. La institución encabezada por Ernestina Godoy no compartió imágenes que muestren la droga asegurada, únicamente compartieron una imagen de los ahora detenidos.

“#FGR obtuvo prisión preventiva oficiosa en contra de Gerardo “N”, Jorge “N”, José “N”, Julio “N” y Ricardo “N”, por su posible participación en el delito de contra la salud”, destacó la institución en sus redes sociales

Sentenciados por llevar más de una tonelada de cocaína

En otras acciones, el pasado 17 de enero la FGR informó sobre la sentencia de nueve años y 10 meses de prisión en contra de tres personas que fueron aseguradas junto con 40 bultos con droga que dieron un peso de una tonelada 598.72 kilos de cocaína.

Los sujetos sentenciados por el delito contra la salud en la modalidad de transporte con la agravante de pandilla, fueron Fernando “N”, Tomás “N” y Jesús “N”.

La unidad en la que viajaban (FGR)

El reporte de las autoridades indica que las personas ahora sentenciadas fueron arrestadas por elementos de la Semar en agosto de 2022, lo anterior luego de que los efectivos ubicaron una embarcación a 184 millas marinas al sureste de Manzanillo, Colima.

Mujer mexicana detenida con cargamento millonario de cocaína

Mientras que el 11 de enero, una mujer de origen mexicano (de quien no fue revelado su nombre) fue capturada por elementos de seguridad estadounidenses en el Puente Internacional Gateway, el cual conecta Brownsville, Texas con Matamoros, Tamaulipas, por llevar un cargamento de droga.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos destacó que la persona detenida viajaba en una camioneta, vehículo en el que fueron hallados 18.7 kilogramos de posible cocaína, la cual alcanzaría un valor en las calles de $551 mil 041 dólares.