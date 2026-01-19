México

Sentencian a tres personas que transportaban más de tonelada y media de cocaína en una lancha en Colima

Fueron capturados por elementos de la Secretaría de Marina

Los paquetes asegurados (FGR)
Los paquetes asegurados (FGR)

Tres individuos que fueron detenidos junto con más de tonelada y media de clorhidrato de cocaína fueron sentenciados a más de nueve años de prisión tras ser hallados culpables de delito de contra la salud en la modalidad de transporte con la agravante de pandilla.

La condena en contra de Fernando “N”, Tomás “N” y Jesús “N”, fue informado por la Fiscalía General de la República (FGR) el 17 de enero.

El reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy indica que los tres sujetos fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina (Semar)en agosto de 2022. Los uniformados ubicaron una embarcación a 184 millas marinas al sureste de Manzanillo, Colima.

Más de tonelada y media de cocaína

“Localizaron una embarcación con dos motores fuera de borda, donde los hoy sentenciados transportaban 40 bultos con una tonelada 598.72 kilogramos de clorhidrato de cocaína”, destaca el informe de los hechos.

La unidad en la que
La unidad en la que viajaban (FGR)

Debido a lo anterior se les determinó una condena de nueve años, 10 meses y 24 días, en el Centro de Reinserción Social de Colima.

Lo anterior luego de que los tres hombres fueron vinculados a proceso a finales de agosto de 2022, es decir, días después de su arresto por parte de la Semar.

Colima y el crimen organizado

Cabe destacar que evaluaciones registradas en años pasados por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal identificaron a la entidad como la más violenta del mundo.

Colima fue la ciudad más
Colima fue la ciudad más violenta del mundo en el 2023. (Anayeli Tapia /Infobae)

A su vez, los registros periodísticos indican que en el año 2016 Ismael El Mayo Zambada envió a Colima a un sujeto identificado como César Rafael Vázquez Pérez, un hombre apodado Comandante Fierro. El objetivo de este último era coordinar las operaciones del Cártel de Sinaloa en la entidad y establecer una ruta de acceso para disputar con el grupo rival, el Cártel Jalisco Nueva generación (CJNG).

Un año después, Comandante Fierro fue detenido pero para esa fecha la entidad ya registraba diversos homicidios y acciones violentas. Mientras lo años pasaron el CJNG siguió operando.

También surgió el grupo criminal liderado por José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, el cual fue denominado Los Mezcales y/o Cártel Independiente de Colima.

Otro de los factores relevantes es el dela conexiones portuarias por donde entran drogas o precursores para la fabricación de las mismas.

Incluso, en octubre de 2021 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro miembros del CJNG, quienes operaban en el Puerto de Manzanillo. Se trató de Aldrin Miguel Jarquín Jarquín, alias Chaparrito; José Jesús Jarquín Jarquín, aliasR32, y a Cesar Enrique Díaz De León Sauceda (alias “Lobito”), identificados como elementos relevantes para el grupo criminal.

