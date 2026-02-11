Aseguran ocho mil litros de huachicol, vehículos y una toma clandestina en Jalisco

Agentes de seguridad acudieron a realizar un cateo (FGR)

Elementos de seguridad realizaron la incautación de aproximadamente ocho mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita (al parecer huachicol) en Jalisco.

Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en conjunto con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) acudieron a un inmueble ubicado en el municipio de Tototlán para cumplimentaer una orden de cateo, según destaca la Fiscalía General de la República (FGR) en un informe del 10 de febrero.

El resultado de la intervención fue el aseguramiento de alrededor de ocho mil litros de hidrocarburo, además de tres vehículos y la inhabilitación de una manguera que conectaba con una toma clandestina.

Parte de las acciones en el sitio (FGR)

De la carpeta de investigación se desprende que la ubicación de diversos vehículos abandonados fue realizada por elementos de la Guardia Nacional y de Pemex, los cuales notaron un olor a gasolina en la zona. Es por lo anterior que fue solicitada una revisión.

Las fotografías compartidas por la institución permiten ver que dos de las unidades incautadas son de carga, mientras que la tercera es una camioneta de color negro. Dichos vehículos estaba en una zona cubierta con lámina, a un lado de la construcción revisada.

“Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la integración de la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos”, es parte del informe de la FGR.

En total fueron asegurados tres vehículos (FGR)

El cateo reciente se suma a las acciones informadas el 6 de febrero pasado y realizadas en Tlajomulco de Zúñiga sitio en el que agentes de seguridad catearon un inmueble en la comunidad de Real de San Sebastián.

Los uniformados inhabilitaron una manguera que estaba conectada a un par de tomas clandestinas y la cual conectaba con el interior del inmueble. En el lugar también fueron asegurados ocho mil 450 litros de huachicol.

En ningunas de las acciones por el hallazgo de la sustancia en Jalisco fueron reportadas personas detenidas que pudieran estar ligadas con la sustancia.

Diversas incautaciones de huachicol en Tototlán

Registros de Infobae México dan cuenta de diversos aseguramientos de hidrocarburo en el municipio de Tototlán. El pasado 22 de diciembre fue informado el aseguramiento de 31 mil litros de combustible, además del hallazgo de un pozo artesanal y un tractocamión.

Asimismo, el 22 de abril del año pasado fueron incautados 25 mil 800 litros de hidrocarburo en inmediaciones de la ranchería El Paraíso en el municipio mencionado.

Un día antes las autoridades informaron sobre el inicio de una carpeta de investigación por el hallazgo de cuatro mil 500 litros de hidrocarburo que estaban en un vehículo abandonado y en contendores que fueron hallados en el municipio de Tototlán.