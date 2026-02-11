México

Dirigencia de Morena Jalisco se deslinda tras detención del ex alcalde de Tequila

Erika Pérez afirmó que la candidatura de Diego “N” no fue avalada por la actual dirigencia estatal del partido

Erika Pérez aclaró que la candidatura fue definida por una administración partidista anterior.

La dirigencia estatal de Morena en Jalisco reforzó su postura de deslinde frente al alcalde de Tequila, Diego “N”, luego de que fuera detenido por autoridades federales por presuntos vínculos con el crimen organizado y señalamientos de corrupción.

La presidenta estatal del partido, Erika Pérez, subrayó que la actual dirigencia no fue responsable directa de su postulación y anunció una revisión interna para fortalecer los filtros de selección de candidatos.

En un encuentro con medios, Pérez sostuvo que la candidatura del edil se definió bajo una administración anterior del partido en el estado.

“Nos guiamos por las encuestas”, expresó de manera breve al referirse al proceso interno, y añadió que la decisión fue tomada por otra dirigencia. Con ello, buscó dejar claro que el Comité actual no participó en la designación.

Morena revisará perfiles y procesos internos

Tras la detención del alcalde, la líder estatal indicó que Morena Jalisco iniciará una revisión de perfiles de autoridades municipales emanadas del partido, con el objetivo de reforzar los mecanismos de evaluación política y ética.

La dirigencia estatal anunció una revisión de los perfiles municipales tras la detención del alcalde.

Señaló que el movimiento debe actuar con responsabilidad ante cualquier señalamiento y reiteró que será la autoridad judicial la que determine culpabilidades.

El mensaje central, insistió, es que Morena no protegerá a ningún funcionario si existen investigaciones en curso.

El deslinde ocurre luego de que semanas atrás la dirigencia estatal respaldara públicamente al alcalde en medio de un conflicto con empresas tequileras y autoridades estatales.

En aquel momento, Morena defendió la actuación del Ayuntamiento y acusó intromisión del gobierno estatal en la autonomía municipal. Ahora, con la detención confirmada, el discurso cambió hacia la cautela institucional.

Detención en el marco del Operativo Enjambre

El 5 de febrero de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la captura de Diego “N” como parte del Operativo Enjambre.

El Operativo Enjambre permitió la detención del alcalde de Tequila y tres funcionarios municipales en acciones coordinadas por fuerzas federales. CRÉDITO: Cuartoscuro

En la acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fiscalía General de la República, la SSPC y el Centro Nacional de Inteligencia.

Durante el despliegue se realizaron cinco cateos en Jalisco. Además del alcalde, fueron detenidos el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tequila.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción.

Señalamientos contra el alcalde de Tequila

Diego "N" fue capturado por elementos de seguridad (Especial)

De acuerdo con la información oficial, el edil es investigado por:

  • Presunta relación con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
  • Posible participación en esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras
  • Integrar una red de corrupción dentro del Ayuntamiento
  • Probable desvío de recursos públicos
  • Extorsión a empresarios y comerciantes del municipio

El caso ha colocado a Morena Jalisco en una posición de contención política, al intentar diferenciar la actuación institucional del partido respecto a las responsabilidades individuales del alcalde.

Mientras avanzan las investigaciones federales, la dirigencia estatal busca reforzar su mensaje de que no habrá encubrimiento y que se respetará el curso legal del proceso.

