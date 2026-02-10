Sheinbaum propone a Luz Elena Baños Rivas como embajadora de México en Guatemala

La diplomática cuenta con una trayectoria de casi cuatro décadas en el Servicio Exterior Mexicano. EFE/Lenin Nolly

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República la propuesta para nombrar a Luz Elena Baños Rivas como nueva embajadora de México en Guatemala, en un movimiento que busca reforzar la representación diplomática del país en Centroamérica. La diplomática fue hasta hace poco representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El nombramiento fue remitido por la Secretaría de Gobernación (Segob) y deberá ser analizado por las comisiones correspondientes del Senado antes de ser sometido a votación en el pleno, donde se determinará si la candidata cumple con los requisitos constitucionales y de idoneidad para ocupar el cargo.

De acuerdo con el calendario legislativo, la propuesta será presentada en la sesión de este martes 10 de febrero.

Una diplomática de carrera con trayectoria en la OEA

Luz Elena Baños Rivas es una embajadora de carrera del Servicio Exterior Mexicano (SEM), al que ingresó en diciembre de 1986. Es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito diplomático.

En 2018 ascendió al rango de embajadora, consolidando su posición dentro del cuerpo diplomático mexicano. Un año después, el 31 de mayo de 2019, fue designada como representante permanente de México ante la OEA, cargo que ocupó hasta septiembre de 2025.

Durante su gestión en ese organismo hemisférico, México participó en debates clave sobre democracia, derechos humanos, seguridad regional y cooperación interamericana, lo que convirtió a Baños Rivas en una figura conocida dentro de la diplomacia multilateral del continente.

Reacomodos diplomáticos en el gobierno de Sheinbaum

El movimiento ocurre en un contexto de reconfiguración de la política exterior del nuevo gobierno federal. En paralelo al envío del nombramiento de Baños Rivas al Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum designó a Alejandro Encinas como el nuevo representante permanente de México ante la OEA, ocupando el espacio que dejó la ahora candidata a embajadora en Guatemala.

Este ajuste refleja una estrategia para colocar perfiles políticos y técnicos en posiciones clave, tanto en organismos multilaterales como en embajadas estratégicas para México, especialmente en una región como Centroamérica, donde los temas de migración, seguridad, comercio y cooperación regional son prioritarios.

Guatemala es uno de los socios más importantes de México en la región, no solo por su vecindad geográfica, sino por su papel en los flujos migratorios, el comercio transfronterizo y la estabilidad política del istmo centroamericano.

El Senado tendrá la última palabra

Una vez que la propuesta llegue formalmente al pleno del Senado, los legisladores deberán evaluar si Luz Elena Baños Rivas cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y en la Ley del Servicio Exterior Mexicano para desempeñarse como embajadora.

Si obtiene el aval legislativo, la diplomática asumirá la responsabilidad de representar a México ante el gobierno de Guatemala, fortalecer los lazos bilaterales y atender una agenda compleja marcada por la migración, la seguridad fronteriza y la cooperación para el desarrollo.