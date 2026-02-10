México

“Desconozco si tiene familiares contratados, pero no debería ser así”, aclara Sheinbaum sobre el hermano de Salomón Jara Cruz

La presidenta fue cuestionada acerca de un posible entramado familiar en la nómina pública de Oaxaca

En medio de la creciente atención sobre la administración estatal en Oaxaca, Claudia Sheinbaum abordó este martes una consulta sobre la posible contratación de familiares del hermano de Salomón Jara Cruz en el gobierno local.

Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta fue cuestionada acerca de un posible entramado familiar en la nómina pública, una situación que ha suscitado inquietud entre los habitantes de la región.

Una periodista que planteó el tema aludió a un malestar generalizado en Oaxaca. Según lo expuesto, el hermano del gobernador tendría al menos tres hijos, una nuera, un yerno y 10 sobrinos recibiendo salarios públicos. Frente a esas afirmaciones, Sheinbaum respondió que no dispone de información sobre la existencia de esos vínculos laborales y aprovechó la pregunta para puntualizar que la legislación prohíbe la contratación de familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

“Está prohibido contratar personas hasta el cuarto nivel (de familia). Cada entidad tiene su propia legislación, desconozco cual sea la legislación en el caso del estado de Oaxaca. También desconozco si tiene familiares contratados el gobernador, pero en en todo caso, no debería ser así. Es algo que ya está en la legislación”, comentó Sheinbaum.

Nepotismo: un desafío persistente para las entidades federativas

El señalamiento sobre la familia de Jara Cruz no es aislado. Diversos estados han enfrentado cuestionamientos similares, lo que ha obligado a reforzar los sistemas de control interno y la rendición de cuentas. La referencia de Sheinbaum a la legislación federal indica la existencia de un marco nacional, pero también evidencia la necesidad de revisar la aplicación efectiva en cada entidad de la República Mexicana.

El caso de Oaxaca, aunque aún sin confirmación oficial sobre la veracidad de los vínculos familiares en la nómina, resalta el reto pendiente para los gobiernos estatales ante la exigencia de mayor integridad y transparencia.

Revocación de mandato de Salomón Jara

Por otra parte, tras la jornada de revocación de mandato, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, comunicó una reconfiguración para su administración, motivada por una autocrítica sobre el desempeño de su gabinete. El mandatario explicó que este proceso surgió de la necesidad de atender las demandas de la sociedad oaxaqueña, recogidas durante el ejercicio participativo.

Jara Cruz señaló que la revisión partió de “escuchar la voz de las y los oaxaqueños”, lo que dio pie a un análisis interno para ajustar políticas y estrategias con el fin de responder de forma más eficaz a las expectativas ciudadanas. El enfoque de la revisión, según el gobernador, recayó en el gabinete legal y ampliado, bajo el concepto de la “Primavera Oaxaqueña”, que agrupa a quienes forman parte de su equipo de trabajo.

El mandatario puntualizó que todas las personas integrantes del gabinete están sujetas a un escrutinio enfocado en los resultados y el impacto de su gestión. Jara Cruz anunció que el próximo miércoles 18 se darán a conocer los ajustes y relevos en su equipo de gobierno, como parte de este ejercicio de evaluación.

