México

Pimiento morrón: bajo en calorías, rico en antioxidantes y aliado del corazón

Un ingrediente cotidiano en la cocina mexicana que destaca por su aporte nutricional, versatilidad y beneficios

Guardar
El pimiento morrón es un
El pimiento morrón es un alimento altamente nutritivo, bajo en calorías y abundante en agua, vitaminas y minerales esenciales. - (SADER)

El pimiento morrón es uno de los alimentos más presentes en la cocina diaria y, al mismo tiempo, uno de los más completos desde el punto de vista nutricional. Su consumo no solo aporta sabor y color a los platillos, también suma beneficios relevantes para la salud.

Gracias a su alto contenido de agua, vitaminas y minerales, este vegetal se ha convertido en un aliado para quienes buscan una alimentación equilibrada. Su bajo aporte calórico permite incluirlo en distintos planes alimenticios sin sacrificar nutrientes.

La información difundida por El Poder del Consumidor y la Representación AGRICULTURA Hidalgo coincide en señalar que el pimiento morrón combina valor nutricional con propiedades funcionales que impactan de forma positiva en el bienestar general.

Un perfil nutricional que lo hace destacar

El consumo de pimiento morrón
El consumo de pimiento morrón aporta color y sabor a los platillos tradicionales y modernos en la cocina mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con El Poder del Consumidor, el pimiento morrón contiene gran cantidad de agua, hidratos de carbono, fibra y minerales como potasio y magnesio. Además, es rico en betacarotenos, compuestos con acción antioxidante.

Este vegetal aporta cerca de 28 kilocalorías por cada 100 gramos, lo que lo coloca entre los alimentos con menor contenido calórico. Esta característica lo hace ideal para dietas enfocadas en el control de peso sin perder valor nutricional.

Otro punto clave es su elevado contenido de vitamina C. Según la misma fuente, el pimiento aporta hasta el triple de esta vitamina en comparación con las naranjas, favoreciendo la cicatrización y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Beneficios para el corazón y la digestión

Gracias a su alto contenido
Gracias a su alto contenido de fibra, el pimiento morrón mejora la digestión y ayuda al control del colesterol y azúcar en sangre. - (Walmart)

La fibra presente en el pimiento morrón juega un papel importante en la salud digestiva. En el artículo se señala que ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye al control del colesterol y los niveles de azúcar en la sangre.

Este efecto regulador también se asocia con la salud cardiovascular, ya que una dieta rica en fibra puede disminuir el riesgo de padecimientos del corazón. Además, genera sensación de saciedad, lo que apoya un consumo moderado de alimentos.

El contenido de vitamina C facilita la absorción del hierro, ayudando a prevenir la anemia, un beneficio relevante dentro de una alimentación balanceada.

Origen, colores y uso en México

La presencia de vitamina C
La presencia de vitamina C y fibra en el pimiento morrón favorece la absorción de hierro y previene la anemia en dietas equilibradas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Representación AGRICULTURA Hidalgo, el pimiento es originario de América y se presenta en distintos colores como verde, amarillo, naranja y rojo, los cuales dependen de su grado de maduración.

En México, su uso es amplio como especia o condimento, tanto en platillos tradicionales como en preparaciones contemporáneas. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente habitual en hogares y restaurantes.

La misma institución destaca que el pimiento morrón tiene bajo contenido en grasas y es rico en vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra, consolidándolo como un alimento clave para una dieta saludable y accesible.

Temas Relacionados

PimientoPimiento morrónSaludNutriciónmexico-noticias

Más Noticias

‘La Mañanera de Sheinbaum’ de hoy | En vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

‘La Mañanera de Sheinbaum’ de

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Cuáles son las estaciones del

Temblor hoy 10 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy 10 de febrero

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 10 de febrero

La ciudad portuaria es conocida por su clima tropical y húmedo ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para

Los hoteles más exóticos y románticos de la CDMX para pasar con tu pareja el 14 de febrero

Estos establecimientos ofrecen una solución discreta y accesible a parejas que buscaban privacidad

Los hoteles más exóticos y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan segunda fosa clandestina en

Localizan segunda fosa clandestina en El Verde, Concordia

Quién era Sergio Rodolfo Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” que fue asesinado en Culiacán

Cantándole a El Mencho y rifas de lujosos vehículos: resurgen polémicas de Lorena Rodríguez, la nueva alcaldesa de Tequila

Secuestran a cinco hombres en Ahome, Sinaloa: una mujer fue liberada

Hallan sin vida a dos empresarios desaparecidos de San Luis Potosí en Zacatecas

ENTRETENIMIENTO

Pop-up de ATEEZ en CDMX

Pop-up de ATEEZ en CDMX 2026: fechas, ubicación y actividades exclusivas

Maribel Guardia destaca la paternidad y lucha personal de Julián Figueroa antes de su muerte

Estadio GNP Seguros: metro cercano a la puerta 6 y guía de accesos por sección

My Chemical Romance en México: estos son los horarios oficiales para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

Murió Sammy Ortiz: quién fue el legendario doble de acción mexicano de ‘Apocalypto’ y ’007: Spectre’

DEPORTES

Conoce a Jared Serna, pelotero

Conoce a Jared Serna, pelotero que representará a México en el Clásico Mundial de Béisbol

Nico Ibáñez será jugador de Cruz Azul: Tigres pacta acuerdo que negoció desde el aeropuerto

Paulinho renueva contrato con Toluca: hasta este año estará vinculado al equipo de los Diablos Rojos

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”