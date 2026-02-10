Pimiento morrón: bajo en calorías, rico en antioxidantes y aliado del corazón

El pimiento morrón es un alimento altamente nutritivo, bajo en calorías y abundante en agua, vitaminas y minerales esenciales. - (SADER)

El pimiento morrón es uno de los alimentos más presentes en la cocina diaria y, al mismo tiempo, uno de los más completos desde el punto de vista nutricional. Su consumo no solo aporta sabor y color a los platillos, también suma beneficios relevantes para la salud.

Gracias a su alto contenido de agua, vitaminas y minerales, este vegetal se ha convertido en un aliado para quienes buscan una alimentación equilibrada. Su bajo aporte calórico permite incluirlo en distintos planes alimenticios sin sacrificar nutrientes.

La información difundida por El Poder del Consumidor y la Representación AGRICULTURA Hidalgo coincide en señalar que el pimiento morrón combina valor nutricional con propiedades funcionales que impactan de forma positiva en el bienestar general.

Un perfil nutricional que lo hace destacar

El consumo de pimiento morrón aporta color y sabor a los platillos tradicionales y modernos en la cocina mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con El Poder del Consumidor, el pimiento morrón contiene gran cantidad de agua, hidratos de carbono, fibra y minerales como potasio y magnesio. Además, es rico en betacarotenos, compuestos con acción antioxidante.

Este vegetal aporta cerca de 28 kilocalorías por cada 100 gramos, lo que lo coloca entre los alimentos con menor contenido calórico. Esta característica lo hace ideal para dietas enfocadas en el control de peso sin perder valor nutricional.

Otro punto clave es su elevado contenido de vitamina C. Según la misma fuente, el pimiento aporta hasta el triple de esta vitamina en comparación con las naranjas, favoreciendo la cicatrización y el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Beneficios para el corazón y la digestión

Gracias a su alto contenido de fibra, el pimiento morrón mejora la digestión y ayuda al control del colesterol y azúcar en sangre. - (Walmart)

La fibra presente en el pimiento morrón juega un papel importante en la salud digestiva. En el artículo se señala que ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye al control del colesterol y los niveles de azúcar en la sangre.

Este efecto regulador también se asocia con la salud cardiovascular, ya que una dieta rica en fibra puede disminuir el riesgo de padecimientos del corazón. Además, genera sensación de saciedad, lo que apoya un consumo moderado de alimentos.

El contenido de vitamina C facilita la absorción del hierro, ayudando a prevenir la anemia, un beneficio relevante dentro de una alimentación balanceada.

Origen, colores y uso en México

La presencia de vitamina C y fibra en el pimiento morrón favorece la absorción de hierro y previene la anemia en dietas equilibradas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Representación AGRICULTURA Hidalgo, el pimiento es originario de América y se presenta en distintos colores como verde, amarillo, naranja y rojo, los cuales dependen de su grado de maduración.

En México, su uso es amplio como especia o condimento, tanto en platillos tradicionales como en preparaciones contemporáneas. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente habitual en hogares y restaurantes.

La misma institución destaca que el pimiento morrón tiene bajo contenido en grasas y es rico en vitaminas, minerales, carbohidratos y fibra, consolidándolo como un alimento clave para una dieta saludable y accesible.