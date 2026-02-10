México

Mujer de Haití recibe atenciones por labor de parto en estación Zapata de Línea 12 del Metro en CDMX

Elementos de emergencia del Metro de la Ciudad de México apoyaron a la ciudadana extranjera, quien fue diagnosticada con hipoglucemia

Guardar
Foto: X/@SSC_CDMX,
Foto: X/@SSC_CDMX,

Una mujer embarazada solicitó ayuda médica a personal de emergencia y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, luego de manifestar malestares físicos. Los elementos de la Policía Auxiliar indicaron que comenzó con labores de parto en la estación Zapata de la Línea 12.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 9 de febrero en la estación Zapata, de la ruta que va de Mixcoac a Tláhuac.

Los elementos de emergencia pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México solicitaron apoyos médicos para la mujer de origen extranjero, la cual manifestó ser originaria de Haití.

A través de un comunicado oficial por parte de la dependencia capitalina de seguridad, indicaron que la mujer inició labores de parto en el módulo de la estación Zapata, luego de manifestar sentirse “mal”.

Adrián Rubalcava, director del STC, explicó cómo será el cierre de estaciones en la Línea 2 para su mantenimiento Crédito:YouTube/ Clara Brugada Molina

Señalaron que la usuaria se acercó a los elementos de seguridad para indicarles que presentaba malestares físicos como mareos y contracciones.

Detalló que presentaba ocho meses de gestación. Ante esto, personal de emergencia la trasladó al módulo de la estación Zapata de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Mujer haitiana es diagnostica con hipoglucemia en el Metro de la CDMX

La mujer indicó que tras recibir atención por parte de Seguridad Industrial del Metro de la Ciudad de México fue diagnosticada con hipoglucemia.

Como se mencionó anteriormente, la mujer, tras manifestar sentirse mareada y con contracciones, comenzó con las labores de parto apoyadas por el personal de emergencia y seguridad en el cubículo de la estación Zapata de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

La mujer pidió ayuda a
La mujer pidió ayuda a los elementos de emergencia de la estación de la Línea 12. Foto: X/@SSC_CDMX.

Trasladan a mujer a hospital en CDMX

Por la condición médica de la mujer embarazada, los policías auxiliares pidieron la intervención de los servicios de emergencia.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil (PC), quienes trasladaron a la paciente a un hospital para recibir atención médica especializada de forma inmediata.

El personal de la SSC cuenta con capacitación en primeros auxilios y ofrece asistencia a la población ante cualquier emergencia o situación de riesgo.

Por eso, se invita a los habitantes de la Ciudad de México a acercarse al policía más próximo o llamar al número de emergencias 911 para solicitar ayuda.

La mujer extranjera fue llevada
La mujer extranjera fue llevada a un hospital cercano de la CDMX para su pronta atención. Foto: X/@SSC_CDMX.

¿Qué hacer si una mujer presenta contracciones en la calle o en el Metro de la CDMX?

Si una mujer comienza a presentar contracciones en la calle o en el Metro de la Ciudad de México, es fundamental actuar con rapidez para proteger su salud y la del bebé.

Ante esta situación, se deben seguir estos pasos:

  • Mantener la calma y acompañar a la mujer para brindarle seguridad.
  • Solicitar ayuda inmediata al personal del Metro o a policías cercanos.
  • Llamar al 911 para pedir apoyo de servicios médicos de emergencia.
  • Evitar que la mujer camine o realice esfuerzos innecesarios.
  • Esperar la llegada de paramédicos y seguir sus indicaciones para asegurar la atención adecuada.
Hay varios pasos y consejos
Hay varios pasos y consejos a seguir si una mujer presenta contracciones en la calle o en el Metro de la CDMX. Foto: X/@SSC_CDMX.

Temas Relacionados

PartoMetroMetro CDMXCDMXLínea 12ZapataBebémexico-noticias

Más Noticias

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

Informes de medios locales indican que familiares acudieron a identificar el cuerpo

Reportan que el hombre hallado

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

¿Cómo estará el clima en Puebla de Zaragoza?

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Temperaturas en Mazatlán: prepárate antes

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas para antes de salir de casa este 10 de febrero

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Bahía
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan que el hombre hallado

Reportan que el hombre hallado muerto en una camioneta en Culiacán, Sinaloa, sería sobrino del Mayo Zambada

Cayeron el “Cachetes” y Edson de la Anti Unión de Tepito junto con diez kilos de marihuana y uno de cristal en la CDMX

Estos son los estados a los que serán trasladados los 5 mineros localizados sin vida en Concordia, Sinaloa

Dron lanza explosivo en instalaciones de Seguridad Escuinapa deja un militar y un trabajador del ayuntamiento heridos

Capturaron a “El Chino” de la Unión de Tepito, extorsionador dedicado al cobro de cuotas en la zona centro de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Esposo de Gloria Trevi la

Esposo de Gloria Trevi la defiende de Eduardo Verástegui tras ataque a la cantante por apoyar a Bad Bunny: “Incongruente”

El romántico detalle de Lucero a Mijares en el día de su cumpleaños 68

En medio de sus polémicas, Alicia Villarreal llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para ‘Bendita Locura’

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 9 de febrero

Polémica por ‘Deep Cuts’: ¿qué mexicanos firmaron una carta para exigir más representatividad en Hollywood?

DEPORTES

Qué necesita Pumas para evitar

Qué necesita Pumas para evitar la eliminación en la Concachampions ante San Diego FC

Christian Martinoli reaparece y acaba con rumores de su salud: “Empiezan a decir humo”

Obed Vargas jugará la Champions League con el Atlético de Madrid de Simeone

Guido Pizarro habla sobre el futuro de Nico Ibáñez en Tigres ¿Se acerca a Cruz Azul?

La arquera Alejandra Valencia cuestiona a los maestros mexicanos por falta de apoyo a atletas: “No pueden entender”