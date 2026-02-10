Mujer de Haití recibe atenciones por labor de parto en estación Zapata de Línea 12 del Metro en CDMX

Foto: X/@SSC_CDMX,

Una mujer embarazada solicitó ayuda médica a personal de emergencia y seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, luego de manifestar malestares físicos. Los elementos de la Policía Auxiliar indicaron que comenzó con labores de parto en la estación Zapata de la Línea 12.

Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 9 de febrero en la estación Zapata, de la ruta que va de Mixcoac a Tláhuac.

Los elementos de emergencia pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México solicitaron apoyos médicos para la mujer de origen extranjero, la cual manifestó ser originaria de Haití.

A través de un comunicado oficial por parte de la dependencia capitalina de seguridad, indicaron que la mujer inició labores de parto en el módulo de la estación Zapata, luego de manifestar sentirse “mal”.

Señalaron que la usuaria se acercó a los elementos de seguridad para indicarles que presentaba malestares físicos como mareos y contracciones.

Detalló que presentaba ocho meses de gestación. Ante esto, personal de emergencia la trasladó al módulo de la estación Zapata de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Mujer haitiana es diagnostica con hipoglucemia en el Metro de la CDMX

La mujer indicó que tras recibir atención por parte de Seguridad Industrial del Metro de la Ciudad de México fue diagnosticada con hipoglucemia.

Como se mencionó anteriormente, la mujer, tras manifestar sentirse mareada y con contracciones, comenzó con las labores de parto apoyadas por el personal de emergencia y seguridad en el cubículo de la estación Zapata de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Trasladan a mujer a hospital en CDMX

Por la condición médica de la mujer embarazada, los policías auxiliares pidieron la intervención de los servicios de emergencia.

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil (PC), quienes trasladaron a la paciente a un hospital para recibir atención médica especializada de forma inmediata.

El personal de la SSC cuenta con capacitación en primeros auxilios y ofrece asistencia a la población ante cualquier emergencia o situación de riesgo.

Por eso, se invita a los habitantes de la Ciudad de México a acercarse al policía más próximo o llamar al número de emergencias 911 para solicitar ayuda.

¿Qué hacer si una mujer presenta contracciones en la calle o en el Metro de la CDMX?

Si una mujer comienza a presentar contracciones en la calle o en el Metro de la Ciudad de México, es fundamental actuar con rapidez para proteger su salud y la del bebé.

Ante esta situación, se deben seguir estos pasos:

Mantener la calma y acompañar a la mujer para brindarle seguridad.

Solicitar ayuda inmediata al personal del Metro o a policías cercanos.

Llamar al 911 para pedir apoyo de servicios médicos de emergencia.

Evitar que la mujer camine o realice esfuerzos innecesarios.

Esperar la llegada de paramédicos y seguir sus indicaciones para asegurar la atención adecuada.

