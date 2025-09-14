Línea A del Metro CDMX: mujer da a luz a un bebé en Pantitlán, así fue auxiliada (X/ @MetroCDMX)

Policías del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) auxiliaron a una mujer embarazada, a quien se le rompió la fuente cuando viajaba en las instalaciones del Metro CDMX. El incidente ocurrió la noche del sábado 14 de septiembre en la Línea A, la cual va de Pantitlán a La Paz.

Por medio de un comunicado oficial, el STC Metro explicó cómo atendieron la situación para auxiliar a la mujer que dio a luz a su bebé en la estación Pantitlán, elementos de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encargaron de brindar los primeros auxilios durante las labores de parto.

La mujer así como la bebé no tuvieron complicaciones, fueron trasladadas al hospital más cercano. Por su parte, Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, felicitó el actuar del personal que ayudó a la mujer embarazada.

Nació una bebé en el Metro Pantitlán (X/ @MetroCDMX)

“La noche de hoy en la estación Pantitlán, personal del @MetroCDMX y elementos de la @SSC_CDMX apoyaron a una usuaria de 21 años en labor de parto.Gracias a la rápida coordinación y al profesionalismo del personal de seguridad y operación, la joven dio a luz a una bebé. Ambas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.¡Nuestro reconocimiento a quienes cuidan y apoyan a los usuarios todos los días!“, publicó.

Nace bebé en el Metro Pantitlán de la Línea A

Cerca de las 19:25 horas del sábado, una mujer pidió ayuda al personal de seguridad del Metro CDMX, se encontraba en la terminal Pantitlán de la Línea A. La usuaria explicó que tenía 37 semanas de gestación y tuvo síntomas de contracciones.

De inmediato, policías solicitaron una ambulancia para atender a la joven de 21 años de edad. Debido al inminente nacimiento del bebé, paramédicos ayudaron a la madre a dar a luz para recibir a su hija sin complicaciones.

“La usuaria, de 21 años de edad refirió tener 37 semanas de gestación, pidió apoyo al presentar contracciones en el vientre, por lo que de forma inmediata se solicitó el apoyo de una ambulancia”, precisaron las autoridades.

(X/ @MetroCDMX)

Luego de realizar las maniobras para el nacimiento de la bebé, ambas fueron trasladas a un hospital para su valoración médica.

En 2025, al menos dos nacimientos han ocurrido dentro de estaciones del Metro de la Ciudad de México hasta la fecha:

El 10 de mayo, una adolescente de 13 años dio a luz en la estación Deportivo 18 de Marzo de la Línea 6.

El 13 de julio, una joven de 17 años tuvo a su bebé en la estación San Cosme de la Línea 2.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la participación de sus elementos en 11 nacimientos durante emergencias en la capital, algunos ocurridos en estaciones del Metro y otros en vía pública o domicilios, siendo la alcaldía Álvaro Obregón la que registró más atenciones.