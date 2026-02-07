Línea 2 del Metro CDMX: así quedan los horarios de servicio a partir del 9 de febrero

La Línea 2 del Metro CDMX ajustará horarios desde el 9 de febrero de 2026 por trabajos de mantenimiento en varias estaciones clave. (X/ @AdrianRubalcava)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) dio a conocer que a partir del lunes 9 de febrero de 2026 se ajustarán los horarios de operación en la Línea 2 debido a trabajos de mantenimiento en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

Mientras duren los cierres, la Línea se dividirá en dos circuitos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola. Además, para facilitar los traslados, habrá autobuses gratuitos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre Xola y Pino Suárez.

De lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas, la Línea 2 solo prestará servicio entre Tasqueña y Xola, y entre Cuatro Caminos y Pino Suárez.

Los sábados, la modificación de horarios se aplicará desde las 20:00 horas.

Los domingos, las estaciones intervenidas permanecerán cerradas todo el día.

Adrián Rubalcava, director del STC, explicó cómo será el cierre de estaciones en la Línea 2 para su mantenimiento Crédito:YouTube/ Clara Brugada Molina

Las obras incluirán mejoras de imagen, mantenimiento integral a vías, sistemas de seguridad y equipamiento contra incendios en el tramo Tasqueña a Revolución.

¿Cuánto tiempo durará la remodelación del metro Línea 2?

El pasado 5 de febrero en conferencia de prensa, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, confirmó que algunos segmentos tendrán cierres parciales, medida que obligará a los pasajeros habituales a buscar rutas alternativas.

Asimismo, destacó que el propósito es concluir los trabajos antes de junio, mes en que se celebrará el Mundial, aunque aún no hay una fecha definida para el término de las obras.

Sin embargo, este enfoque resalta la prioridad otorgada al evento deportivo, pero también la promesa de beneficios duraderos para los habitantes, como subrayó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Durante la remodelación, la Línea 2 funcionará en dos circuitos entre Cuatro Caminos-Pino Suárez y Tasqueña-Xola, garantizando continuidad parcial del servicio. (Cuartoscuro)

Por otra parte, Rubalcava precisó que las labores comenzarán el lunes 9 de febrero, organizadas junto a la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX. La estrategia contempla ajustes significativos en los horarios y días de servicio, pero para mitigar el impacto:

“Los días que esté con esta afectación, se estaría ocupando servicio de RTP para el resto del horario, lo que nos ayudaría de manera importante a mitigar la afectación”, indicó.

Estaciones que permanecerán abiertas la Línea 2 del Metro CDMX

El funcionamiento parcial de la Línea 2 del Metro de Ciudad de México marcará el inicio de una etapa de mantenimiento que busca proteger la infraestructura ante el impacto de la temporada de lluvias.

Las autoridades han definido que la circulación de trenes quedará dividida en dos trayectos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola. Durante este periodo, los usuarios podrán utilizar estos segmentos de la línea sin modificaciones en los horarios habituales.

El director del sistema explicó que los trabajos de rehabilitación se concentrarán en los cárcamos ubicados sobre todo en las estaciones Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita.

Las obras incluirán mejoras integrales en vías, sistemas de seguridad y equipos contra incendios entre Tasqueña y Revolución, reforzando la infraestructura del metro de la CDMX.

Las acciones responden a la necesidad de prevenir inundaciones y garantizar la seguridad operativa durante las lluvias. Además, el responsable del Metro detalló que se contará con una inversión de mil millones de pesos para el mantenimiento, presupuesto que permitirá el reemplazo de equipos hidráulicos que, según la administración, llevan más de cuatro décadas en funcionamiento.