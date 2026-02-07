México

Línea 2 del Metro CDMX: así quedan los horarios de servicio a partir del 9 de febrero

Las acciones de remodelación implicarán cierres parciales nocturnos, ajustes en los fines de semana y la intervención de equipos hidráulicos

Guardar
La Línea 2 del Metro
La Línea 2 del Metro CDMX ajustará horarios desde el 9 de febrero de 2026 por trabajos de mantenimiento en varias estaciones clave. (X/ @AdrianRubalcava)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) dio a conocer que a partir del lunes 9 de febrero de 2026 se ajustarán los horarios de operación en la Línea 2 debido a trabajos de mantenimiento en las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto.

Mientras duren los cierres, la Línea se dividirá en dos circuitos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola. Además, para facilitar los traslados, habrá autobuses gratuitos de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) entre Xola y Pino Suárez.

  • De lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas, la Línea 2 solo prestará servicio entre Tasqueña y Xola, y entre Cuatro Caminos y Pino Suárez.
  • Los sábados, la modificación de horarios se aplicará desde las 20:00 horas.
  • Los domingos, las estaciones intervenidas permanecerán cerradas todo el día.
Adrián Rubalcava, director del STC, explicó cómo será el cierre de estaciones en la Línea 2 para su mantenimiento Crédito:YouTube/ Clara Brugada Molina

Las obras incluirán mejoras de imagen, mantenimiento integral a vías, sistemas de seguridad y equipamiento contra incendios en el tramo Tasqueña a Revolución.

¿Cuánto tiempo durará la remodelación del metro Línea 2?

El pasado 5 de febrero en conferencia de prensa, el director del STC Metro, Adrián Rubalcava Suárez, confirmó que algunos segmentos tendrán cierres parciales, medida que obligará a los pasajeros habituales a buscar rutas alternativas.

Asimismo, destacó que el propósito es concluir los trabajos antes de junio, mes en que se celebrará el Mundial, aunque aún no hay una fecha definida para el término de las obras.

Sin embargo, este enfoque resalta la prioridad otorgada al evento deportivo, pero también la promesa de beneficios duraderos para los habitantes, como subrayó Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Durante la remodelación, la Línea
Durante la remodelación, la Línea 2 funcionará en dos circuitos entre Cuatro Caminos-Pino Suárez y Tasqueña-Xola, garantizando continuidad parcial del servicio. (Cuartoscuro)

Por otra parte, Rubalcava precisó que las labores comenzarán el lunes 9 de febrero, organizadas junto a la Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX. La estrategia contempla ajustes significativos en los horarios y días de servicio, pero para mitigar el impacto:

“Los días que esté con esta afectación, se estaría ocupando servicio de RTP para el resto del horario, lo que nos ayudaría de manera importante a mitigar la afectación”, indicó.

Estaciones que permanecerán abiertas la Línea 2 del Metro CDMX

El funcionamiento parcial de la Línea 2 del Metro de Ciudad de México marcará el inicio de una etapa de mantenimiento que busca proteger la infraestructura ante el impacto de la temporada de lluvias.

Las autoridades han definido que la circulación de trenes quedará dividida en dos trayectos: Cuatro Caminos a Pino Suárez y Tasqueña a Xola. Durante este periodo, los usuarios podrán utilizar estos segmentos de la línea sin modificaciones en los horarios habituales.

El director del sistema explicó que los trabajos de rehabilitación se concentrarán en los cárcamos ubicados sobre todo en las estaciones Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita.

Las obras incluirán mejoras integrales
Las obras incluirán mejoras integrales en vías, sistemas de seguridad y equipos contra incendios entre Tasqueña y Revolución, reforzando la infraestructura del metro de la CDMX.

Las acciones responden a la necesidad de prevenir inundaciones y garantizar la seguridad operativa durante las lluvias. Además, el responsable del Metro detalló que se contará con una inversión de mil millones de pesos para el mantenimiento, presupuesto que permitirá el reemplazo de equipos hidráulicos que, según la administración, llevan más de cuatro décadas en funcionamiento.

Temas Relacionados

Línea 2Metro CDMXHorariosCDMXmexico-noticias

Más Noticias

Resultados del sorteo Melate, Revancha y Revanchita del 6 de febrero

Aquí los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del sorteo Melate, Revancha

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Las autoridades realizaron un cateo en el domicilio derivado de denuncias ciudadanas por el aterrizaje de aeronaves

Aseguran seis avionetas en presunta

Verdes contra rojas: estas son las propiedades de cada variante de uva, según el IMSS

Esta fruta contiene diferentes bondades, pero ambas son saludables y deliciosas

Verdes contra rojas: estas son

Así es como Profepa logró clausurar aserraderos clandestinos y predios relacionados con la tala ilegal en 28 entidades

Las acciones de la Procuraduría llevaron a tomar acciones administrativas y penales

Así es como Profepa logró

Michael Amir Murillo, figura de Panamá, deja el Olympique de Marsella y llega a Besiktas

El club turco refuerza su defensa con el lateral panameño, quien buscará consolidarse como titular de cara al Mundial 2026

Michael Amir Murillo, figura de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran seis avionetas en presunta

Aseguran seis avionetas en presunta pista clandestina de Veracruz

Dejan restos humanos calcinados afuera de la Fiscalía de Guanajuato: un hombre fue detenido

Atacan a balazos negocio del diputado Abraham Ramos en Guanajuato: su cuñado resultó herido

Uno de los cuerpos hallados en fosa clandestina de Concordia sería de minero desaparecido en Sinaloa, informa FGR

Juez dicta prisión preventiva al alcalde de Tequila, detenido por vínculos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Guillermo del Toro escribió junto

Guillermo del Toro escribió junto a Francis Ford Coppola el guion de una nueva versión oscura de este clásico de la literatura

Livia Brito: cómo inició el conflicto legal con el paparazzi Ernesto Zepeda que la persigue desde 2020

Publican mapa oficial para Zayn Malik en el Estadio GNP Seguros de CDMX

Maribel Guardia apoya a Imelda Tuñón en medio de polémica y asegura: “No es mi intención quedarme con mi nieto”

Graco Sendel comparte detalles de su nuevo personaje tras el éxito en Doménica Montero

DEPORTES

Michael Amir Murillo, figura de

Michael Amir Murillo, figura de Panamá, deja el Olympique de Marsella y llega a Besiktas

DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Cuándo y cómo ver el debut de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Así es la rutina de entrenamiento de Donovan Carrillo para los Juegos Olímpicos de Invierno

Así brilló Donovan Carrillo y la delegación mexicana en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026