Estadio GNP Seguros: metro cercano a la puerta 6 y guía de accesos por sección

La información sobre las zonas asignadas a cada puerta suele detallarse en los boletos físicos y electrónicos

La información sobre las zonas
(FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

El Estadio GNP Seguros, ubicado en la Ciudad de México, recibe a miles de asistentes en cada evento. Para quienes buscan la vía más eficiente de acceso, la estación de metro Ciudad Deportiva, que forma parte de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), representa la opción más próxima a la puerta 6 del recinto. Esta estación se localiza sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad y permite un desplazamiento ágil hacia el acceso señalado, ya que la distancia desde la salida del metro hasta la puerta 6 puede recorrerse a pie en pocos minutos.

El trayecto desde el metro Ciudad Deportiva hacia el acceso mencionado transcurre por zonas de tránsito peatonal habilitadas en las inmediaciones del complejo deportivo. El ingreso por este acceso resulta práctico para quienes arriban en transporte público, ya que se evita el tráfico vehicular que habitualmente se genera en los alrededores del estadio durante los días de evento.

El Estadio GNP Seguros, ubicado
(OCESA)

Zonas y boletos que ingresan por la puerta 6

La puerta 6 del Estadio GNP Seguros se destina a la entrada de diversos sectores, dependiendo del tipo de espectáculo o partido programado. En la mayoría de los eventos masivos organizados en este recinto, se asigna este acceso a las siguientes localidades. Estas zonas son las más cercanas a estas puertas, cuentan con asientos numerados y suelen ofrecer una vista privilegiada del escenario o de la cancha, según la configuración del evento.

  • General A
  • Sección B
  • Sección C
  • Pit Lane
  • Box Diamante
  • Box Oro Nones

Estas áreas se ubican directamente frente al acceso 6 o en sus inmediaciones, facilitando el ingreso rápido desde este punto. El resto implica una distancia mayor, por lo tanto tendrás que caminar más.

El ingreso por este acceso
(FOTO: CORTESÍA OCESA/CUARTOSCURO.COM)

Secciones más lejanas a la puerta 6 y otros accesos recomendados

  • Sección D (Puerta recomendada: Acceso D)
  • Sección E (Puerta recomendada: Acceso E y F)
  • Sección F (Puerta recomendada: Acceso E y F)
  • Sección G (Puerta recomendada: Acceso G)
  • General B (Puerta recomendada: Acceso D)

Estas secciones se encuentran en el extremo opuesto o lateral respecto a la puerta 6, por lo que conviene utilizar los accesos indicados para agilizar el ingreso y evitar recorridos innecesarios dentro del estadio.

Cabe señalar que el personal de control de acceso verifica en las puertas los boletos correspondientes a los distintos sectores. La información sobre las zonas asignadas a cada puerta suele detallarse en los boletos físicos y electrónicos, así como en los comunicados oficiales difundidos por la organización del evento.

