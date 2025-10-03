México

Vecinos denuncian que alcaldía de Benito Juárez usa parque para poner carros de concesionaria l Video

Presuntamente la alcaldía estaría rentando áreas verdes para eventos privados

Por Jorge Contreras

Renta de parque alcaldía Benito
Renta de parque alcaldía Benito Juárez CDMX transparencia (Captura)

Vecinos de la alcaldía Benito Juárez denunciaron el presunto uso indebido del parque Arboledas, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa el espacio público ocupado por decenas de vehículos pertenecientes, aparentemente, a una concesionaria automotriz.

A través de la cuenta de X, @royfid, el usuario identificado como Roy Torres exhibió la situación y acusó directamente a las autoridades locales de lucrar con áreas destinadas al esparcimiento vecinal.

En su video, señaló que el parque fue rentado para la instalación de automóviles, afectando el libre tránsito y uso recreativo de los asistentes.

“Los pasillos centrales del parque ahora están llenos de carros. Ayer vimos cómo querían cobrar las canchas para los jóvenes que juegan basquetbol, y hoy están aquí ocupando este espacio para un evento. Prácticamente, todo el parque está lleno de vehículos y seguramente están cobrando por ello”, expuso en el video.

Pedirán transparencia de los recursos

Denuncia que parque de la alcaldía Benito Juárez renta parque Arboledas y es usado con carros Crédito: (@royfid/X)

Torres también cuestionó la falta de transparencia sobre los ingresos que, presuntamente, estaría obteniendo la alcaldía por este tipo de actividades.

“Vamos a pedir vía transparencia cuánto es lo que recibió la alcaldía y, sobre todo, qué se está haciendo con ese dinero”, advirtió.

Los vecinos señalaron que esta no sería la primera vez que un espacio público de la demarcación es utilizado para fines comerciales sin consulta previa a la comunidad. Algunos denunciaron que el parque, que debería ser un sitio para la convivencia familiar y actividades deportivas, ha sido progresivamente restringido para eventos privados.

Hasta el momento, la alcaldía Benito Juárez no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido. No obstante, usuarios en redes sociales han exigido que se esclarezcan los permisos otorgados y que se garantice el respeto al uso público de las áreas verdes.

Mientras tanto, vecinos hicieron un llamado a la ciudadanía a documentar y denunciar cualquier intento de privatización encubierta de los espacios comunitarios.

