Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarios cobran el pago hoy miércoles 28 de enero de 3 mil 100 pesos

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social impulsado por el Gobierno de México, cuyo objetivo consiste en proporcionar apoyo económico a mujeres adultas residentes en el país.

El beneficio corresponde a mujeres con edades entre 60 y 64 años, entregándose de forma general a quienes integran este grupo de edad.

Durante el año anterior, las beneficiarias recibieron 3 mil pesos cada dos meses mediante depósitos en el Banco del Bienestar; para 2026, la cantidad aumentó a 3 mil 100 pesos.

Originalmente, el programa contemplaba solo a mujeres de 63 y 64 años, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, propuso ampliar el acceso desde los 60 años.

La Secretaría del Bienestar gestiona el programa, encargándose del registro, los pagos y los trámites correspondientes.

Ariadna Montiel, encargada de la Secretaría del Bienestar, anunció el calendario de pagos correspondiente a este mes de enero de 2026.

Las declaraciones de la funcionaria se difundieron en la conferencia matutina del pasado lunes 5 de enero, conducida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Debido a que el pago se efectúa de modo gradual, algunas beneficiarias aún no han recibido el depósito correspondiente a este mes de enero.

Por lo anterior, se informó, conforme a los datos de la Secretaría del Bienestar, cuáles beneficiarias recibirán el pago de este miércoles 28 de enero, el cual asciende a 3 mil 100 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil 100 pesos de la Pensión Bienestar este miércoles 28 de enero?

De acuerdo con datos de la Secretaría del Bienestar, ya hay una lista de personas que recibirán el pago de 3 mil 100 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar este próximo miércoles 28 de enero.

Se trata de las adultas mayores de 60 a 64 años de edad y más cuyas letras comiencen con:

Miércoles 28 de enero: W, X, Y y Z

Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Por lo tanto, los pagos finalizarán este miércoles 28 de enero y con ello habrá concluido la dispersión para todas las beneficiarias de 60 a 65 años y más inscritos en este programa social.

Asimismo, estas son algunas recomendaciones sugeridas a las beneficiarias antes de acudir por el depósito:

Acudir en un horario cómodo para el adulto mayor, ya que al ser un programa social del Gobierno de México, muchas personas reciben el depósito y los bancos registran filas largas.

No olvidar el NIP de la tarjeta para evitar su bloqueo en caso de registrar un número erróneo.

Ir acompañado de una persona de confianza.

Guardar bien el plástico antes y después de usarlo.