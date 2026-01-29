Pensión del Bienestar: autoridades alertan por el “pañuelazo”, nueva estafa contra adultos mayores

Esta modalidad de fraude aprovecha el retiro de efectivo en cajeros automáticos para despojarlos de su apoyo bimestral

A unos días que concluya el mes de enero, autoridades federales y estatales encendieron las alarmas por una nueva modalidad de fraude que afecta directamente a beneficiarios de la Pensión Bienestar.

Se trata del “pañuelazo”, un engaño dirigido principalmente a adultos mayores que acuden a cajeros automáticos para retirar su apoyo económico, particularmente en sucursales del Banco del Bienestar.

La estafa ya ha sido reportada en distintas entidades del país, entre ellas Tlaxcala, donde autoridades locales documentaron casos recientes. Ante este escenario, las instituciones exhortan a los beneficiarios y a sus familias a extremar precauciones para evitar la pérdida del apoyo económico que se entrega de manera bimestral.

¿Cómo opera el “pañuelazo”, la nueva estafa?

El modus operandi es aparentemente sencillo y se apoya en la confianza y la vulnerabilidad de las víctimas. De acuerdo con los reportes oficiales, el fraude comienza cuando un desconocido se aproxima al adulto mayor poco después de que éste retira efectivo del cajero. El estafador asegura haber encontrado una fajilla de billetes envuelta en un pañuelo o servilleta y propone “compartir” el supuesto hallazgo.

Para concretar el engaño, el delincuente solicita a la víctima que entregue el dinero recién retirado con el argumento de “emparejar” el reparto. Al percibir que el fajo aparenta contener una suma mayor, la persona accede al intercambio.

En cuestión de segundos, el estafador entrega el pañuelo y se retira del lugar. Minutos después, la víctima descubre que el envoltorio solo contiene recortes de periódico o papeles sin valor.

Un caso documentado por medios locales refiere que una mujer de 62 años, habitante de Chiautempan, Tlaxcala, perdió su dinero tras caer en esta modalidad. Elementos de seguridad acudieron al sitio, aunque el efectivo no pudo ser recuperado. El testimonio de la afectada evidencia cómo la promesa de obtener más dinero es el factor que facilita el engaño.

Alertan también por llamadas y mensajes falsos

Además del “pañuelazo”, el Banco del Bienestar mantiene alertas activas por fraudes vía llamadas telefónicas, mensajes SMS y correos electrónicos. En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por personal de programas sociales para solicitar datos personales, números de tarjeta o NIP, con el objetivo de vaciar cuentas o realizar retiros indebidos.

La institución ha sido enfática: nunca solicita información confidencial por teléfono, mensajes o correo electrónico. Cualquier contacto de este tipo debe considerarse un intento de fraude.

Recomendaciones para proteger la Pensión del Bienestar

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios:

No aceptar ayuda ni propuestas de desconocidos en cajeros automáticos.

No intercambiar efectivo ni participar en supuestos “repartos” de dinero.

Resguardar el NIP y los datos personales .

Ignorar llamadas y mensajes sospechosos .

Realizar trámites únicamente en sucursales oficiales.

El llamado es claro: la Pensión del Bienestar se entrega de forma directa y sin intermediarios. Mantenerse informado y actuar con cautela es clave para proteger el patrimonio de los adultos mayores y evitar que una estafa los deje sin su apoyo económico.