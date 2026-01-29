México

Pensión del Bienestar: autoridades alertan por el “pañuelazo”, nueva estafa contra adultos mayores

Esta modalidad de fraude aprovecha el retiro de efectivo en cajeros automáticos para despojarlos de su apoyo bimestral

Guardar
Esta modalidad de fraude aprovecha
Esta modalidad de fraude aprovecha el retiro de efectivo en cajeros automáticos para despojarlos de su apoyo bimestral

A unos días que concluya el mes de enero, autoridades federales y estatales encendieron las alarmas por una nueva modalidad de fraude que afecta directamente a beneficiarios de la Pensión Bienestar.

Se trata del “pañuelazo”, un engaño dirigido principalmente a adultos mayores que acuden a cajeros automáticos para retirar su apoyo económico, particularmente en sucursales del Banco del Bienestar.

La estafa ya ha sido reportada en distintas entidades del país, entre ellas Tlaxcala, donde autoridades locales documentaron casos recientes. Ante este escenario, las instituciones exhortan a los beneficiarios y a sus familias a extremar precauciones para evitar la pérdida del apoyo económico que se entrega de manera bimestral.

¿Cómo opera el “pañuelazo”, la nueva estafa?

El modus operandi es aparentemente sencillo y se apoya en la confianza y la vulnerabilidad de las víctimas. De acuerdo con los reportes oficiales, el fraude comienza cuando un desconocido se aproxima al adulto mayor poco después de que éste retira efectivo del cajero. El estafador asegura haber encontrado una fajilla de billetes envuelta en un pañuelo o servilleta y propone “compartir” el supuesto hallazgo.

Para concretar el engaño, el delincuente solicita a la víctima que entregue el dinero recién retirado con el argumento de “emparejar” el reparto. Al percibir que el fajo aparenta contener una suma mayor, la persona accede al intercambio.

En cuestión de segundos, el estafador entrega el pañuelo y se retira del lugar. Minutos después, la víctima descubre que el envoltorio solo contiene recortes de periódico o papeles sin valor.

Un caso documentado por medios locales refiere que una mujer de 62 años, habitante de Chiautempan, Tlaxcala, perdió su dinero tras caer en esta modalidad. Elementos de seguridad acudieron al sitio, aunque el efectivo no pudo ser recuperado. El testimonio de la afectada evidencia cómo la promesa de obtener más dinero es el factor que facilita el engaño.

Alertan también por llamadas y mensajes falsos

Además del “pañuelazo”, el Banco del Bienestar mantiene alertas activas por fraudes vía llamadas telefónicas, mensajes SMS y correos electrónicos. En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por personal de programas sociales para solicitar datos personales, números de tarjeta o NIP, con el objetivo de vaciar cuentas o realizar retiros indebidos.

La institución ha sido enfática: nunca solicita información confidencial por teléfono, mensajes o correo electrónico. Cualquier contacto de este tipo debe considerarse un intento de fraude.

Recomendaciones para proteger la Pensión del Bienestar

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios:

  • No aceptar ayuda ni propuestas de desconocidos en cajeros automáticos.
  • No intercambiar efectivo ni participar en supuestos “repartos” de dinero.
  • Resguardar el NIP y los datos personales.
  • Ignorar llamadas y mensajes sospechosos.
  • Realizar trámites únicamente en sucursales oficiales.

El llamado es claro: la Pensión del Bienestar se entrega de forma directa y sin intermediarios. Mantenerse informado y actuar con cautela es clave para proteger el patrimonio de los adultos mayores y evitar que una estafa los deje sin su apoyo económico.

Temas Relacionados

Pensión del BienestarBanco del BienestarAdultos mayoresEstafa del pañuelazomexico-noticias

Más Noticias

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

Se suma un nuevo concierto de “Together, Together Tour” en Ciudad de México

Harry Styles anuncia sexta y

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

De los efectivos, 90 forman parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales

Despliegan mil 600 militares en

Marcelo Ebrard y Clara Brugada presentan autobús eléctrico Taruk en la Ciudad de México

CDMX impulsa innovación y movilidad sostenible con la instalación del Comité Promotor de Inversiones

Marcelo Ebrard y Clara Brugada

Violencia contra las mujeres en México: CURP será clave en el registro y atención de casos

La Secretaría de las Mujeres firmó un convenio con la RENAPO para consultar la Base de Datos Nacional de la CURP y del Registro Civil

Violencia contra las mujeres en

La CDMX alcanzó ingresos récord en 2025, recaudó más de 334 mil millones de pesos y creció un 8.5%

La capital del país continúa siendo la única entidad federativa con más del 50% de recaudación local y con mayor recaudación propia del país

La CDMX alcanzó ingresos récord
MÁS NOTICIAS

NARCO

Despliegan mil 600 militares en

Despliegan mil 600 militares en Sinaloa tras ataque armado contra diputados de MC en Culiacán

Más de 100 toneladas de sustancias son destruidas en Sinaloa, informa FGR

Revelan que abogados vinculados a la desaparición de defensores de Lenin Canchola representaron a integrantes de la Unión Tepito

Sheinbaum anunció que irá a Sinaloa tras ataque armado a diputados de MC en Culiacán

Quién es “El Chino Arce”, líder de Los Salazar ligado a Los Chapitos y detenido en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Dani Martín regresa a México

Dani Martín regresa a México con un show inolvidable que une a El Canto del Loco y sus éxitos como solista

Harry Styles anuncia sexta y última fecha en el Estadio GNP Seguros de CDMX: precio de boletos, venta y preventa

The Warning y Carín León: ¿Lanzan nueva canción juntos en 2026? Esto es lo que se sabe

Niegan amparo a Ocesa para evitar imputaciones por la muerte de periodistas en el Axe Ceremonia 2025

Conductores de Hoy mandan mensaje a Imelda Tuñón tras declaraciones sobre Maribel Guardia: “Que la aconsejen bien”

DEPORTES

Ángel Zaldívar se estrena con

Ángel Zaldívar se estrena con doblete con el Alajuelense de Costa Rica

Johnny TV, MxM TV y Claudio Castagnoli encabezan invasión de AEW en la Arena México y Coliseo

Papá de David Benavidez lanza contundente advertencia al Zurdo Ramírez previo a la pelea: “Vamos a destruir”

CONCACAF Champions Cup 2026: con estos jugadores Toluca se prepara para el torneo

Alana Flores rechaza a la ‘Barby’ Juárez para hacer box amateur: “Ya quiero que termine esto”