UNAM anuncia vacunación contra el sarampión en CCH’s y Prepas: este es el calendario de aplicación por fechas y planteles

La máxima casa de estudios del país señaló que en los próximos días de este mes de febrero se aplicará la vacuna contra el virus en algunos planteles de medio superior

Algunos CCH's y Prepas de la UNAM tendrán vacunación contra el sarampión en este mes de febrero.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que habrá una campaña de vacunación contra el sarampión en diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) para los siguientes días de este mes de febrero.

A través de sus redes sociales oficiales, la institución educativa detalló que algunos de los nueve planteles de la ENP y de los cinco CCH’s tendrán módulos para que estudiantes y personal docente puedan inmunizarse contra el virus.

Lo anterior debido al brote de sarampión que se ha registrado en las últimas semanas tanto en la Ciudad de México como en el país en general.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este domingo 8 de febrero una campaña masiva de vacunación contra el sarampión y el despliegue en las 16 alcaldías para proteger a la población.

Más de mil 500 vacunadores y 500 brigadas serán desplegadas en la CDMX para la campaña masiva de inmunización contra el sarampión.

Indicó que se reforzará la campaña de vacunación en la Ciudad de México en diferentes medios de transporte público como el Metro capitalino, brigadas en todas las demarcaciones, puntos de alta concurrencia, así como en planteles de medio superior localizados en la capital del país.

Ante esto, la UNAM dio a conocer un calendario con las fechas y planteles donde será la vacunación contra el sarampión para los siguientes días de este mes de febrero.

LA UNAM dio a conocer un calendario con fechas y sedes en que habrá vacunación contra el sarampión.

Así será la vacunación contra el sarampión en Prepas y CCH’s de la UNAM

Con la frase “¡Vacúnate!”, la UNAM dio a conocer en sus redes sociales oficiales el calendario de vacunación contra el sarampión en las Prepas y CCH’s de la máxima casa de estudios.

Puntualizó que la inmunización será de lunes a viernes. Indicó que por cada día será en un plantel distinto. Los horarios no se han dado a conocer, pero es importante revisar cada escuela para saber el momento de ir a vacunarse.

  • Lunes 9 de febrero:

- CCH Naucalpan

- ENP 5

  • Martes 10 de febrero:

- CCH Vallejo

- ENP 6

  • Miércoles 11 de febrero:

- ENP 9

- CCH Oriente

- ENP 7

  • Jueves 12 de febrero:

- ENP 4

- ENP 8

  • Viernes 13 de febrero:

- ENP 3

- CCH Azcapotzalco

- ENP 1

  • Lunes 16 de febrero:

- FES Aragón

  • Martes 17 de febrero:

- FES Cuautitlán

  • Miércoles 18 de febrero:

- FES Zaragoza

Este es el calendario de vacunación contra el sarampión en CCH's y Prepas de la UNAM.

Así se detecta un brote de sarampión

Detectar un brote de sarampión implica identificar casos sospechosos de la enfermedad y actuar rápidamente para evitar su propagación.

El sarampión se reconoce por síntomas como fiebre alta, erupción cutánea, tos, conjuntivitis y manchas blancas en la boca (manchas de Koplik).

Ante la presencia de estos síntomas, es fundamental acudir a un centro de salud para confirmar el diagnóstico mediante pruebas de laboratorio.

La prevención se basa principalmente en la vacunación y en medidas de control ante la aparición de casos. La inmunización masiva ayuda a proteger a la comunidad y reduce el riesgo de brotes, mientras que el aislamiento de casos confirmados corta la cadena de transmisión.

El sarampión se reconoce por síntomas como fiebre alta, erupción cutánea, tos, conjuntivitis y manchas blancas en la boca.

Medidas clave para prevenir un brote de sarampión

  • Aplicar la vacuna triple viral (SRP) en la población infantil y en adultos que no cuentan con antecedentes de vacunación.
  • Mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en menores de cinco años y personas en riesgo.
  • Identificar y aislar rápidamente a los casos sospechosos para evitar contagios.
  • Informar de inmediato a las autoridades de salud sobre cualquier caso probable.
  • Promover el lavado frecuente de manos y el uso de cubrebocas en lugares con casos confirmados.
  • Evitar la asistencia a lugares concurridos si se presentan síntomas compatibles con sarampión.
  • Realizar campañas de información para que la población conozca los signos de alarma y la importancia de la vacunación.

