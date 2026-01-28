Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX instala 17 filtros sanitarios para detectar brote de sarampión

México

La alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México anunció que instalará un total de 17 filtros sanitarios en la demarcación para detectar brotes de sarampión.

Fue Mauricio Tabe, alcalde de la demarcación de la capital del país, quien dio la noticia a través de sus redes sociales oficiales para proteger la salud de los habitantes de la demarcación local.

El edil indicó que estos filtros serán instalados en los 17 Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS) de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Tabe mencionó que el país enfrenta un brote de sarampión con más de 7 mil casos, de acuerdo a sus declaraciones en un video publicado en sus redes sociales oficiales.

Asimismo, invitó a la población a vacunarse contra la enfermedad viral y dio detalles de dónde estarán estos puntos, el horario y las población de alto riesgo.

Alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX invita a vacunarse contra el sarampión

En ese mismo video, Mauricio Tabe informó que habrá una campaña de vacunación en la explanada de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.

Indicó que el módulo de vacunación estará este miércoles 28 de enero y comenzará a las 09:00 horas. El edil no especificó cuántas personas podrían vacunarse, ya que en algunas ocasiones se acaban las dosis.

De igual manera, dio el detalle de este grupo de personas que deben acudir a inmunizarse contra el sarampión:

  • Niñas y niños de 0 a 4 años que no cuenten con esquema completo
  • Personas de 10 a 49 años, para refuerzo
Un total de 17 filtros sanitarios serán instalados, de acuerdo con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Crédito: X/@mauriciotabe.

Así puedes detectar un brote de sarampión

La detección de un brote de sarampión requiere vigilancia epidemiológica y atención a síntomas característicos. El sarampión suele manifestarse con fiebre alta, erupción cutánea, tos, secreción nasal y enrojecimiento ocular.

Las autoridades sanitarias deben prestar especial atención ante la aparición de varios casos con estos síntomas en un periodo corto, sobre todo en comunidades con baja cobertura de vacunación.

Para confirmar un brote, es importante realizar pruebas de laboratorio que detecten el virus y notificar de inmediato a los servicios de salud. La rápida identificación permite implementar medidas de control y evitar la propagación.

Señales que pueden indicar un brote de sarampión:

  • Aparición de múltiples casos con fiebre alta y erupciones en la piel.
  • Presencia de síntomas como tos, secreción nasal y ojos enrojecidos.
  • Personas afectadas que no tienen antecedentes de vacunación.
  • Confirmación por laboratorio de infecciones por el virus del sarampión.
  • Incremento inusual de casos en escuelas, comunidades o centros de salud.

Prevenir el sarampión es posible mediante acciones individuales y colectivas. La vacunación es la herramienta más eficaz, pero también es clave mantener medidas de higiene y estar atentos a los avisos de salud pública.

Consejos para prevenir el sarampión:

  • Asegurar la aplicación de la vacuna triple viral (SRP) a niños y adultos sin antecedentes de inmunización.
  • Revisar y actualizar el esquema de vacunación familiar.
  • Evitar el contacto con personas que presentan síntomas de sarampión.
  • Consultar al médico ante la presencia de fiebre y erupción cutánea.
  • Seguir las recomendaciones y alertas emitidas por las autoridades sanitarias.

