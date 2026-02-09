Saúl Monreal reafirma su intención de buscar la candidatura de Morena en Zacatecas rumbo a 2027

Saúl Monreal pide reglas claras y proceso transparente en Morena Zacatecas.

El senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, reiteró su intención de buscar la candidatura de su partido al gobierno de Zacatecas rumbo a la elección de 2027, durante una asamblea estatal realizada en la capital del estado, en un contexto marcado por el debate interno sobre el nepotismo electoral y la definición de las reglas del proceso interno.

El legislador sostuvo que, hasta el momento, no existe una candidatura definida dentro de Morena y rechazó versiones que apuntan a decisiones anticipadas.

Afirmó que participará en el proceso interno y llamó a la dirigencia nacional y estatal a garantizar un procedimiento incluyente, transparente y con apego a la militancia.

Proceso interno de Morena Zacatecas rumbo a 2027

Ante cientos de simpatizantes, Saúl Monreal señaló que la asamblea tuvo como objetivo evaluar la estructura territorial del partido, asignar tareas organizativas y fortalecer el trabajo político de cara a la elección de 2027.

Asamblea de Morena en Zacatecas reúne a simpatizantes rumbo a la elección de 2027.

Indicó que Morena enfrenta una definición relevante y que el cuidado del proceso interno será determinante para mantener la competitividad electoral en Zacatecas.

Asimismo, pidió evitar actitudes excluyentes dentro del partido y aseguró que las bases deben ser tomadas en cuenta en la selección de candidaturas.

Nepotismo electoral y lineamientos de Morena

La aspiración del senador ocurre en paralelo al debate nacional sobre el nepotismo electoral, luego de que Morena estableció lineamientos internos para evitar la postulación de familiares directos en cargos consecutivos, medida que aplicará al partido en el proceso de 2027, mientras que la reforma constitucional correspondiente entrará en vigor de manera general en 2030.

Lineamientos contra el nepotismo influyen en la definición de candidaturas de Morena.

Monreal ha sostenido que su participación debe resolverse dentro de los mecanismos partidistas y con base en la voluntad de la militancia, postura que ha generado distintas reacciones al interior del movimiento.

Antecedente: llamado de Ricardo Monreal en 2025

Como antecedente del debate interno, en septiembre de 2025, el diputado federal Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, llamó públicamente a su hermano a “serenarse”, luego de que Saúl Monreal expresara su intención de competir por la gubernatura pese a los lineamientos contra el nepotismo.

En ese momento, Ricardo Monreal lo calificó como “un rebelde con causa” y señaló que confiaba en que no cometería un “suicidio político”.

Ricardo Monreal pide a su hermano Saúl “serenarse” ante debate por candidatura en Zacatecas. EFE/ Fernando Villar

Asimismo, expresó su respaldo a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la recomendación de respetar las reglas internas del partido y aseguró que su hermano siempre apoyaría al movimiento.

Respaldo de la militancia y trabajo territorial

Durante la asamblea estatal, Saúl Monreal consultó a los asistentes si debía continuar con su aspiración, recibiendo respaldo mayoritario.

Posteriormente, anunció que realizará recorridos en los municipios del estado para fortalecer la estructura de Morena y consolidar un proyecto político con presencia territorial.

Militantes de Morena respaldan a Saúl Monreal durante asamblea estatal en Zacatecas.

Entre los puntos centrales abordados destacan:

La ausencia de una candidatura definida en Morena .

El llamado a reglas claras y proceso interno transparente.

El debate por los lineamientos contra el nepotismo .

El anuncio de recorridos políticos en Zacatecas.

Con este posicionamiento, la definición de la candidatura de Morena en Zacatecas permanece abierta, en un escenario marcado por discusiones internas, antecedentes familiares y el debate nacional sobre el nepotismo rumbo a 2027.