PRI respalda a Saúl Monreal en su aspiración a gobernar Zacatecas pese a advertencias de Sheinbaum

El PRI observa el conflicto interno de Morena como una posible oportunidad electoral.

El proceso electoral para la gubernatura de Zacatecas en 2027 comienza a tomar forma en medio de tensiones internas en Morena y movimientos estratégicos en la oposición.

En el centro de la discusión se encuentra el senador Saúl Monreal Ávila, cuyas aspiraciones se han visto limitadas por la postura del oficialismo contra el nepotismo, mientras el PRI evalúa distintos escenarios ante una eventual fractura del bloque gobernante.

Alito Moreno fija postura del PRI ante el caso Monreal

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, señaló que su partido observa con atención el debate interno en Morena por la intención de Saúl Monreal de buscar la gubernatura que actualmente ocupa su hermano, David Monreal.

El líder priista advirtió que este escenario ha generado señalamientos de nepotismo y una posible ruptura en el oficialismo.

El dirigente priista subrayó que su partido no cerrará la puerta a nadie, aunque las decisiones se tomarán conforme a sus reglas internas.

Moreno Cárdenas afirmó que el PRI cuenta con perfiles propios para competir en Zacatecas, entre ellos la senadora Claudia Anaya y el alcalde de la capital, Miguel Ángel Varela, además de otros cuadros con experiencia política en la entidad.

Indicó que, aunque el partido no depende de figuras externas, cualquier actor político que desee sumarse al tricolor puede hacerlo, sin que ello implique automáticamente una candidatura.

Asimismo, planteó que, si Morena y sus aliados llegan divididos al proceso electoral, el PRI podría fortalecerse como una opción competitiva rumbo a 2027.

Claudia Sheinbaum respalda la reforma contra el nepotismo

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su respaldo a la reforma interna de Morena que prohíbe candidaturas de fa

Claudia Sheinbaum reiteró que la reforma contra el nepotismo busca garantizar equidad en los procesos electorales. EFE/Mario Guzmán

Aunque esta disposición constitucional aplicará de manera general a partir de 2030, el partido decidió implementarla desde la elección de 2027.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la medida busca evitar influencias indebidas y garantizar equidad en la competencia interna.

En ese contexto, sostuvo que Saúl Monreal no puede participar en la elección inmediata y debe esperar un periodo posterior si desea contender, postura que ha sido interpretada como un cierre definitivo de la vía morenista para el senador.

La decisión también fue respaldada por el Partido del Trabajo, que rechazó fungir como una alternativa electoral para Monreal y cerró la posibilidad de una candidatura de “tercera vía”.

Ricardo Monreal reconoce el debate interno

El diputado federal Ricardo Monreal Ávila, hermano del senador, reconoció que el tema del nepotismo ha impactado directamente en las aspiraciones de Saúl Monreal.

Ricardo Monreal sostuvo que el caso de su hermano refleja un debate más amplio sobre prácticas políticas y equidad.(X/@Saul_MonrealA)

Si bien expresó una opinión favorable sobre su perfil político, admitió que la presencia prolongada del apellido Monreal en la política zacatecana podría influir en la percepción ciudadana.

Ricardo Monreal llamó a mantener la unidad dentro de Morena y de la coalición gobernante, al considerar que una división entre Morena, PT y PVEM debilitaría sus posibilidades electorales en el estado.

También señaló que, en su opinión, no es conveniente que los partidos aliados compitan por separado.

Morena enfrenta un debate interno que podría redefinir su estrategia electoral en Zacatecas. | Diputadas y DIputados de Morena de la Ciudad de México

Escenarios políticos rumbo a la gubernatura

A dos años de la elección, el panorama en Zacatecas permanece abierto y sujeto a definiciones internas en los partidos.

Entre los escenarios que se perfilan se encuentran:

La consolidación de un candidato de Morena distinto a Saúl Monreal.

Una eventual reconfiguración de la oposición ante una posible división del oficialismo.

La competencia de varios partidos sin coaliciones amplias.

El fortalecimiento de cuadros locales en el PRI y otras fuerzas políticas.

El desarrollo de estas definiciones marcará el rumbo de la contienda por la gubernatura de Zacatecas en 2027.