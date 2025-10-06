México

Sheinbaum a Saúl Monreal: “Que se espere seis años”, tras anunciar su intención de contender por Zacatecas

El senador morenista no descarta afiliarse al PRI o al PAN para pelear por la gubernatura del estado

Por Andrés García S.

Ricardo Monreal durante la reunión
Ricardo Monreal durante la reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Justicia; Hacienda; Crédito Público; y Estudios Legislativos, el 1 de octubre. (Crédito: X | @Saul_MonrealA)

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado al senador Saúl Monreal, quien recientemente manifestó su intención de competir por la gubernatura de Zacatecas y no descarta la posibilidad de afiliarse al PRI o al PAN para lograrlo, y le recomendó esperar seis años antes de buscar el cargo.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, Sheinbaum dijo: “Mi recomendación personal, no como presidenta, personal, como Claudia, es que se espere seis años, tiene mucha vida política por delante”.

El planteamiento de Monreal de contender por la gubernatura generaría un choque con los valores de Morena, partido que se ha declarado en contra del nepotismo y que incluso aprobó una ley que entra en vigor en 2030 para regularlo.

Sheinbaum subrayó que, en caso de cambiar de partido, la evaluación final sobre su candidatura recaerá en la ciudadanía de Zacatecas.

(Información en proceso)

