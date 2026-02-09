Mexicanos adictos al picante: la razón científica por la que amamos el picor en la comida

Una tradición familiar, la adaptación biológica y el placer sensorial explican el gusto por sabores intensos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda el amor por la comida picante es un de los principales rasgos culturales de los mexicanos, el cual es reconocido incluso a nivel internacional, pues es bien sabido en diferentes culturas que se debe tener “precaución” con los platillos de esta nación.

Sin embargo, más allá de la cuestión cultural puede existir una razón científica detrás del por qué, a pesar de que pueda parecer una experiencia poco agradable, la mayoría de los mexicanos prefieren platillos “que piquen”, o con “mucho picante”.

Por qué el picante, el consumo de chile, puede generar adiccion, según la ciencia

El consumo de picante, especialmente de chile, puede generar una tendencia a la repetición y búsqueda de sensaciones intensas, un fenómeno que la ciencia explica a partir de la interacción de la capsaicina (el compuesto activo del chile) con el sistema nervioso.

En este sentido, y de acuerdo con información de un estudio publicado en la revista Analytical Biochemistry, los siguientes son algunos de los mecanismos que pueden explicar el amor de los mexicanos hacia el picante.

Mecanismo biológico:

La capsaicina activa los receptores TRPV1 en la lengua y la mucosa oral, que normalmente responden al calor o al daño físico.

Esta activación envía señales de dolor y calor al cerebro.

En respuesta, el organismo libera endorfinas y dopamina, sustancias que producen sensaciones de placer, alivio y bienestar.

Formación de hábito:

La liberación de endorfinas tras el consumo de picante genera una sensación placentera que puede motivar a las personas a buscar repetir la experiencia.

La dopamina, relacionada con el circuito de recompensa del cerebro, refuerza el deseo de consumir picante de manera frecuente.

Tolerancia y escalada:

Con el tiempo, el sistema nervioso se adapta y la tolerancia aumenta, por lo que algunas personas buscan consumir chiles más picantes para obtener el mismo efecto.

No se trata de una adicción clásica:

El consumo de picante no genera dependencia física ni síntomas de abstinencia, como ocurre con sustancias adictivas. Se considera más una búsqueda de sensaciones intensas y placer inmediato.

Por qué se dice que los mexicanos son adictos al picante

La percepción de que los mexicanos son “adictos” al picante responde a factores culturales, sociales y biológicos.

Y es que México tiene una larga tradición en el uso de chiles, presentes en la dieta diaria desde la infancia y dicha exposición temprana favorece la tolerancia y la preferencia por sabores intensos.

En este sentido, entre los factores que explican esta relación se encuentran los siguientes:

Cultural: El chile forma parte de la identidad gastronómica mexicana y está presente en salsas, guisos y antojitos. Su consumo se asocia con celebraciones, reuniones familiares y costumbres transmitidas de generación en generación.

Adaptación biológica: Desde niños, muchos mexicanos están expuestos a pequeñas cantidades de picante, lo que facilita la adaptación del sistema nervioso a la sensación de ardor y contribuye al desarrollo de una mayor tolerancia.

Recompensa cerebral: El consumo de picante provoca la liberación de endorfinas y dopamina, generando sensaciones placenteras que motivan a repetir la experiencia.

Identidad social: Comer picante puede asociarse a demostraciones de fortaleza, orgullo regional o pertenencia, lo que refuerza su consumo en contextos sociales.

Aunque el término “adicción” no es preciso en sentido médico, la preferencia por el picante en México es resultado de la conjunción de costumbre, adaptación biológica y satisfacción sensorial.