México

Evita el contagio del sarampión: este es el módulo de vacunación más cercano a tu casa

La estrategia contempla puntos de vacunación distribuidos en las 16 alcaldías de la capital

Guardar
Iztapalapa activó varios módulos para
Iztapalapa activó varios módulos para la vacunación contra el sarampión. Foto: X/@ALEIDAALAVEZ.

El incremento de casos de sarampión en la Ciudad de México ha motivado una respuesta inmediata de las autoridades sanitarias. La Secretaría de Salud capitalina ha puesto en marcha una campaña de vacunación dirigida a todos los sectores de la población.

La estrategia contempla puntos de vacunación distribuidos en las 16 alcaldías. De esta forma, tanto menores como personas adultas tienen acceso sencillo a la inmunización sin importar su lugar de residencia.

Con esta medida, las autoridades buscan reducir el riesgo de contagios y reforzar la salud pública en un contexto de repunte de la enfermedad.

Clara Brugada, jefa de Gobierno
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó sobre la campaña masiva de vacunación en la capital del país. Foto: Cortesía/Gobierno de la CDMX.

¿Cómo ubicar el módulo más cercano para vacunarme contra el Sarampión?

La ciudadanía puede identificar su módulo e vacunación más cercano al escanear el código QR presente en los carteles oficiales de la campaña o al acceder a la página http://189.240.225.200/index.html, donde, tras elegir la Alcaldía deseada, se despliega el listado completo de sitios habilitados.

  • Código QR
  • Página oficial

Las autoridades han reforzado la difusión de estas opciones para asegurar que toda la población cuente con datos claros y actualizados sobre la campaña de vacunación.

La Ciudad de México ha
La Ciudad de México ha registrado un aumento en casos de Sarampión (Secretaría de Salud de la Ciudad de México)

¿Dónde más me puedo vacunar contra el Sarampión?

Cabe señalar que también se han dispuesto módulos de vacunación en distintas estaciones del Metro de la Ciudad de México, disponibles de lunes a viernes. Estos puntos se localizan en Observatorio (L1), Barranca del Muerto (L7), Agrícola Oriental (LA), Santa Anita (L4 y L8), Coyuya (L8), Oceanía (L5 y LB), Pantitlán (L1, L9, L5 y LA), Merced (L1), San Lázaro (LB y L1) y Candelaria (L1 y L4), donde la atención se brinda de 8:30 a 14:00 horas.

En la Línea 12, las estaciones Olivos, Nopalera y Tláhuac abren de 9:00 a 14:30 horas. Por su parte, Garibaldi (L8 y LB), Morelos (L4 y LB) y Lagunilla (LB) operan de 9:00 a 13:00 horas.

Algunas estaciones ofrecen el servicio en fechas específicas: Aquiles Serdán (L7), el 9 y 10 de febrero; Panteones (L12), el 11 y 12 de febrero; y Ferrería (L6), el 15 de febrero, todas de 9:00 a 14:00 horas. También cuentan con módulos Deportivo 18 de Marzo (L3 y L6), Martín Carrera (L3 y L4), Potrero (L3), Lindavista (L6), Tasqueña (L2) y Copilco (L3), en horario de 9:00 a 14:00 horas.

En cuanto a periodos ampliados, Cuatro Caminos (L2) ofrecerá vacunación del 3 al 13 de febrero y del 16 al 20 de febrero, entre 9:00 y 14:00 horas. Tacubaya (L1, L7 y L9) y Colegio Militar (L12) brindarán el servicio del 16 al 20 de febrero en ese mismo horario.

¿Qué es el Sarampión y cuáles son sus síntomas?

El sarampión corresponde a una enfermedad de origen viral que se propaga con rapidez mediante gotitas de saliva expulsadas por personas infectadas al toser o estornudar. A pesar de su alto nivel de contagio, existen varias formas de prevención sumamente eficaces.

Entre los síntomas habituales del sarampión se encuentran: fiebre, congestión nasal, ojos enrojecidos o irritados, pequeñas manchas en el interior de la boca, erupciones cutáneas que inician en el rostro y progresan hacia el cuerpo.

Sin atención temprana, esta enfermedad puede derivar en complicaciones, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

Vacunación Edomex sarampión puntos sedes
Vacunación Edomex sarampión puntos sedes

Tipos de vacunas contra el Sarampión

Para quienes no han recibido las dos dosis certificadas contra el sarampión, la indicación abarca a personas de 10 a 49 años, así como a menores de 8 años que no completaron su esquema de inmunización a los 12 o 18 meses.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, existen dos tipos de vacunas recomendadas para prevenir el sarampión: la triple viral (SRP), incluida en el esquema infantil y que también protege contra la rubéola y las paperas; y la doble viral (SR), destinada a adolescentes y adultos que carecen de registro o certeza de inmunización previa.

Temas Relacionados

SarampiónMódulos de vacunaciónVacunas contra SarampiónCDMXSecretaría de Salud de la CDMXContagiosmexico-noticias

Más Noticias

El actor Alberto Estrella sostiene que Hollywood no garantiza el éxito profesional

El actor mexicano reflexiona sobre su trayectoria, sus decisiones personales y por qué eligió priorizar la plenitud artística antes que la fama internacional

El actor Alberto Estrella sostiene

La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

El gesto tuvo una lectura política y cultural clara: dignificar un oficio que suele ser invisibilizado por autoridades locales

La inspiradora historia del taquero

Sheinbaum cuestiona a legisladores de oposición por acudir a foro conservador en EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre conexiones políticas fuera de México e invita a reflexionar sobre los principios que motivan ese tipo de participación internacional

Sheinbaum cuestiona a legisladores de

Popocatépetl hoy: volcán registró 11 exhalaciones este 9 de febrero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl hoy: volcán registró 11

Para prevenir sarampión, escuelas en Edomex deberán implementar filtros sanitarios diarios y uso de cubrebocas

La Secretaría de Salud del Estado de México emitió una serie de disposiciones que entraron en vigor este lunes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grupo criminal habría extorsionado a

Grupo criminal habría extorsionado a minera en Concordia con 200 mil pesos al mes, revela María Idalia Gómez

FGR destruyó 23 monstruos blindados decomisados al narco en Tamaulipas

Procesan a dos policías municipales implicados en disputas por venta de droga y homicidios en Edomex

Ellos son los tres mineros que ya fueron identificados tras el secuestro de 10 trabajadores en Concordia, Sinaloa

Qué es la “Tussi”, droga señalada por Bad Bunny durante su presentación en el Super Bowl LX y cuáles son sus riesgos

ENTRETENIMIENTO

El actor Alberto Estrella sostiene

El actor Alberto Estrella sostiene que Hollywood no garantiza el éxito profesional

La inspiradora historia del taquero que junto a Bad Bunny llevaron un pedacito de México al Super Bowl

Berth Oh reunió a cientos de seguidores en una carrera en boxers por la Ciudad de México

Angelique Boyer anuncia su primer protagónico en comedia de cine con Bárbara de Regil y Diego Klein

Claudia Sheinbaum elogia presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “El mejor antídoto contra el odio es el amor”

DEPORTES

Faitelson enciende el Clásico Nacional

Faitelson enciende el Clásico Nacional con polémico comentario para el América: “tendrá su verdadera prueba”

Cruz Azul vs Tigres cambia de horario: a qué hora será el partido de la jornada 6 del Clausura 2026

Michael Bay, director de Transformers, amenaza con demandar a Cadillac de Checo Pérez por plagio

Así se vivió la NFL Experience del Super Bowl LX en Monterrey

Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”