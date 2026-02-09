Evita el contagio del sarampión: este es el módulo de vacunación más cercano a tu casa

Iztapalapa activó varios módulos para la vacunación contra el sarampión. Foto: X/@ALEIDAALAVEZ.

El incremento de casos de sarampión en la Ciudad de México ha motivado una respuesta inmediata de las autoridades sanitarias. La Secretaría de Salud capitalina ha puesto en marcha una campaña de vacunación dirigida a todos los sectores de la población.

La estrategia contempla puntos de vacunación distribuidos en las 16 alcaldías. De esta forma, tanto menores como personas adultas tienen acceso sencillo a la inmunización sin importar su lugar de residencia.

Con esta medida, las autoridades buscan reducir el riesgo de contagios y reforzar la salud pública en un contexto de repunte de la enfermedad.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, informó sobre la campaña masiva de vacunación en la capital del país. Foto: Cortesía/Gobierno de la CDMX.

¿Cómo ubicar el módulo más cercano para vacunarme contra el Sarampión?

La ciudadanía puede identificar su módulo e vacunación más cercano al escanear el código QR presente en los carteles oficiales de la campaña o al acceder a la página http://189.240.225.200/index.html, donde, tras elegir la Alcaldía deseada, se despliega el listado completo de sitios habilitados.

Código QR

Página oficial

Las autoridades han reforzado la difusión de estas opciones para asegurar que toda la población cuente con datos claros y actualizados sobre la campaña de vacunación.

La Ciudad de México ha registrado un aumento en casos de Sarampión (Secretaría de Salud de la Ciudad de México)

¿Dónde más me puedo vacunar contra el Sarampión?

Cabe señalar que también se han dispuesto módulos de vacunación en distintas estaciones del Metro de la Ciudad de México, disponibles de lunes a viernes. Estos puntos se localizan en Observatorio (L1), Barranca del Muerto (L7), Agrícola Oriental (LA), Santa Anita (L4 y L8), Coyuya (L8), Oceanía (L5 y LB), Pantitlán (L1, L9, L5 y LA), Merced (L1), San Lázaro (LB y L1) y Candelaria (L1 y L4), donde la atención se brinda de 8:30 a 14:00 horas.

En la Línea 12, las estaciones Olivos, Nopalera y Tláhuac abren de 9:00 a 14:30 horas. Por su parte, Garibaldi (L8 y LB), Morelos (L4 y LB) y Lagunilla (LB) operan de 9:00 a 13:00 horas.

Algunas estaciones ofrecen el servicio en fechas específicas: Aquiles Serdán (L7), el 9 y 10 de febrero; Panteones (L12), el 11 y 12 de febrero; y Ferrería (L6), el 15 de febrero, todas de 9:00 a 14:00 horas. También cuentan con módulos Deportivo 18 de Marzo (L3 y L6), Martín Carrera (L3 y L4), Potrero (L3), Lindavista (L6), Tasqueña (L2) y Copilco (L3), en horario de 9:00 a 14:00 horas.

En cuanto a periodos ampliados, Cuatro Caminos (L2) ofrecerá vacunación del 3 al 13 de febrero y del 16 al 20 de febrero, entre 9:00 y 14:00 horas. Tacubaya (L1, L7 y L9) y Colegio Militar (L12) brindarán el servicio del 16 al 20 de febrero en ese mismo horario.

¿Qué es el Sarampión y cuáles son sus síntomas?

El sarampión corresponde a una enfermedad de origen viral que se propaga con rapidez mediante gotitas de saliva expulsadas por personas infectadas al toser o estornudar. A pesar de su alto nivel de contagio, existen varias formas de prevención sumamente eficaces.

Entre los síntomas habituales del sarampión se encuentran: fiebre, congestión nasal, ojos enrojecidos o irritados, pequeñas manchas en el interior de la boca, erupciones cutáneas que inician en el rostro y progresan hacia el cuerpo.

Sin atención temprana, esta enfermedad puede derivar en complicaciones, sobre todo en niñas, niños y personas con defensas bajas.

Vacunación Edomex sarampión puntos sedes

Tipos de vacunas contra el Sarampión

Para quienes no han recibido las dos dosis certificadas contra el sarampión, la indicación abarca a personas de 10 a 49 años, así como a menores de 8 años que no completaron su esquema de inmunización a los 12 o 18 meses.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, existen dos tipos de vacunas recomendadas para prevenir el sarampión: la triple viral (SRP), incluida en el esquema infantil y que también protege contra la rubéola y las paperas; y la doble viral (SR), destinada a adolescentes y adultos que carecen de registro o certeza de inmunización previa.