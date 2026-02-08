México

Reportan que uno de los cuerpos localizados en fosa de Concordia sería el minero José Ángel Hernández

La FGR informó el hallazgo de una cuerpos en el poblado de El Verde, resaltando que un cuerpo tenía características similares a uno de los 10 mineros desaparecidos

Guardar
Familiares habrían recibido la confirmación
Familiares habrían recibido la confirmación sobre la identificación del minero originario de Zacatecas. Crédito: Redes Sociales.

Este domingo 8 de febrero, medios locales reportaron que el cuerpo localizado por autoridades de Sinaloa en una fosa clandestina en Concordia podría corresponder al minero José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas Felipe Pescador, Zacatecas.

Según informes, familiares del trabajador recibieron la notificación directamente de las autoridades.

Tras la noticia, colectivos de personas buscadoras y cuentas relacionadas con el gremio minero han brindado el pésame a la familia de Ángel.

El pasado 6 de febrero la FGR informó la localización de una fosa clandestina en el poblado de El Verde, municipio de Concordia, resaltando que uno de los cuerpos tenía características similares con uno de los 10 mineros desaparecidos.

Hasta el momento las autoridades no han emitido confirmación oficial sobre la localización sin vida de José Ángel Hernández Vélez.

Uno de los cuerpos sería el de José Angel

Según información publicada por El Sol de Zacatecas, familiares de José Ángel Hernández confirmaron este domingo haber sido notificados oficialmente por las autoridades sobre el hallazgo.

Información obtenida por el medio antes señalado tras una entrevista con la familia de Hernández, detalla que el ingeniero de 37 años era egresado del Instituto Tecnológico de Zacatecas.

Además, informaron que José Ángel tenía 11 meses de haberse trasladado a laborar a la mina ubicada en Concordia, tras siete años de trabajo en la mina Capstone Copper.

Los 10 trabajadores de una
Los 10 trabajadores de una mina en Concordia, Sinaloa, que fueron secuestrados. (Infobae)

Junto a Hernández, fueron privados de la libertad los siguientes nueve trabajadores, quienes aún no son localizados:

  1. Francisco Antonio Esparza Yáñez
  2. José Manuel Castañeda Hernández
  3. Saúl Alberto Ochoa Pérez
  4. Antonio de la O Valdez
  5. Ignacio Aurelio Salazar Flores
  6. José Antonio Jiménez Nevárez
  7. Javier Emilio Valdez Valenzuela
  8. Javier Guillermo Vargas Valle
  9. Miguel Tapia Rayón

Hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la FGR han confirmado públicamente la cantidad de cuerpos y restos humanos recuperados en la zona, ubicada aproximadamente a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.

Integrantes del colectivo de buscadoras Por las Voces sin Justicia señalaron que un coordinador de la FGR les comunicó el pasado sábado 7 de febrero que los cuerpos y restos hallados ya fueron procesados e identificados, y que esa información fue notificada a los familiares afectados.

Hasta el momento las autoridades tampoco han dado a conocer información sobre los posibles motivos de la privación de la libertad de los trabajadores.

El operativo en la fosa clandestina continúa bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, mientras se desarrollan nuevas diligencias en el lugar.

Reportes de la FGR

Ficha de búsqueda de José
Ficha de búsqueda de José Ángel Hernández. Crédito: Fiscalía de Zacatercas.

Según información publicada por Infobae México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que uno de los cuerpos localizados en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, municipio de Concordia, presenta características similares a uno de los trabajadores mineros reportados como desaparecidos desde el 23 de enero.

La desaparición de los diez trabajadores mineros, entre ellos José Ángel Hernández Vélez, ocurrió luego de que salieran del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina, empleados por la empresa Vizsla Silver y CICAR S.A. de C.V.

Colectivos de búsqueda han solicitado información clara y comunicación directa sobre el estado de los restos y los avances en la identificación.

Pronunciamientos sobre el posible hallazgo de José Ángel

Pésame a la familia de
Pésame a la familia de José Ángel, minero desaparecido en Sinaloa. Crédito: Mineros de Capstone.

A través de la cuenta Mineros Capstone en Facebook, personal y directivos de la empresa expresaron sus condolencias por el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez.

En su mensaje, la empresa manifestó solidaridad con la familia, amistades y seres queridos del minero, y expresó su pesar por la pérdida.

En la publicación destacaron que el recuerdo de Hernández Vélez permanecerá entre la comunidad minera y deseó fortaleza y consuelo para sus allegados en estos momentos difíciles.

Temas Relacionados

SinaloaConcordiaEl VerdeJosé Ángel Hernández VélezMinerosDesaparecidosMineríaDesaparicionesSeguridadNarco en MéxicoNarcotráfico en MéxicoÚltimas noticiasmexico-noticias

Más Noticias

Qué dice la Ley de Rentas Justas que impulsa Clara Brugada en la CDMX

La propuesta se integra a una política más amplia de vivienda digna y rehabilitación habitacional en la Ciudad de México

Qué dice la Ley de

Mariana Ochoa evalúa proceder contra Ari Borovoy por uso del nombre OV7: “Ya hay un abogado revisando”

Publicidad anunciando a ‘ex OV7′ en un próximo show de 90s Pop Tour en San Luis Potosí encendió las alarmas de la cantante

Mariana Ochoa evalúa proceder contra

Clara Brugada informó la activación de protocolos de seguridad y atención tras el sismo de este domingo 8 de febrero

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México confirmó la acción mediante su cuenta oficial de X

Clara Brugada informó la activación

Gobierno de Claudia Sheinbaum envía ayuda humanitaria a Cuba ante crisis energética

La Armada de México traslada 814 toneladas de víveres y artículos de primera necesidad hacia la isla caribeña

Gobierno de Claudia Sheinbaum envía

Sismo de 5.7 sorprende a habitantes de la CDMX

El sismo proveniente de Puerto Escondido activó las alertas

Sismo de 5.7 sorprende a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los oscuros secretos de Los

Los oscuros secretos de Los Chapitos revelados por el Mini Lic: Iván “el que no quería a sus hermanos”, Ovidio “el mandilón” y más

Balacera entre presuntos integrantes del CJNG y policías deja tres heridos el caseta de Chalco, Edomex

Quién es El Nito, declarado culpable por narcotráfico y lavado de dinero en EEUU

No eran camotes: detienen a Iram con 87 explosivos en Chihuahua

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame habla sin filtros

Alfredo Adame habla sin filtros de su tensa relación con Emilio Azcárraga en Televisa

Posible colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa

María León revela por qué terminó su relación mientras brilla en un festival musical europeo

Modelo ligada sentimentalmente a Christian Nodal asiste a Palenque y coincide con Ángela Aguilar

Actor de Televisa lanza crítica directa contra los “nepo babies” de la televisión mexicana

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX

Directiva de Rayados rompe el silencio y asume errores tras caer ante América

Obed Vargas apuesta por los Seattle Seahawks en la previa del Super Bowl

Quién es Gabriel Fuentes, refuerzo que está cerca de llegar al Club América

Turco Mohamed preocupa a la Selección Mexicana tras ser cuestionado por el regreso de Alexis Vega: “La fecha no la sé”