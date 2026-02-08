Reportan que uno de los cuerpos localizados en fosa de Concordia sería el minero José Ángel Hernández

Familiares habrían recibido la confirmación sobre la identificación del minero originario de Zacatecas. Crédito: Redes Sociales.

Este domingo 8 de febrero, medios locales reportaron que el cuerpo localizado por autoridades de Sinaloa en una fosa clandestina en Concordia podría corresponder al minero José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas Felipe Pescador, Zacatecas.

Según informes, familiares del trabajador recibieron la notificación directamente de las autoridades.

Tras la noticia, colectivos de personas buscadoras y cuentas relacionadas con el gremio minero han brindado el pésame a la familia de Ángel.

El pasado 6 de febrero la FGR informó la localización de una fosa clandestina en el poblado de El Verde, municipio de Concordia, resaltando que uno de los cuerpos tenía características similares con uno de los 10 mineros desaparecidos.

Hasta el momento las autoridades no han emitido confirmación oficial sobre la localización sin vida de José Ángel Hernández Vélez.

Según información publicada por El Sol de Zacatecas, familiares de José Ángel Hernández confirmaron este domingo haber sido notificados oficialmente por las autoridades sobre el hallazgo.

Información obtenida por el medio antes señalado tras una entrevista con la familia de Hernández, detalla que el ingeniero de 37 años era egresado del Instituto Tecnológico de Zacatecas.

Además, informaron que José Ángel tenía 11 meses de haberse trasladado a laborar a la mina ubicada en Concordia, tras siete años de trabajo en la mina Capstone Copper.

Junto a Hernández, fueron privados de la libertad los siguientes nueve trabajadores, quienes aún no son localizados:

Francisco Antonio Esparza Yáñez José Manuel Castañeda Hernández Saúl Alberto Ochoa Pérez Antonio de la O Valdez Ignacio Aurelio Salazar Flores José Antonio Jiménez Nevárez Javier Emilio Valdez Valenzuela Javier Guillermo Vargas Valle Miguel Tapia Rayón

Hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni la FGR han confirmado públicamente la cantidad de cuerpos y restos humanos recuperados en la zona, ubicada aproximadamente a 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia.

Integrantes del colectivo de buscadoras Por las Voces sin Justicia señalaron que un coordinador de la FGR les comunicó el pasado sábado 7 de febrero que los cuerpos y restos hallados ya fueron procesados e identificados, y que esa información fue notificada a los familiares afectados.

Hasta el momento las autoridades tampoco han dado a conocer información sobre los posibles motivos de la privación de la libertad de los trabajadores.

El operativo en la fosa clandestina continúa bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, mientras se desarrollan nuevas diligencias en el lugar.

Reportes de la FGR

Según información publicada por Infobae México, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que uno de los cuerpos localizados en una fosa clandestina en el poblado de El Verde, municipio de Concordia, presenta características similares a uno de los trabajadores mineros reportados como desaparecidos desde el 23 de enero.

La desaparición de los diez trabajadores mineros, entre ellos José Ángel Hernández Vélez, ocurrió luego de que salieran del campamento donde pernoctaban en el fraccionamiento La Clementina, empleados por la empresa Vizsla Silver y CICAR S.A. de C.V.

Colectivos de búsqueda han solicitado información clara y comunicación directa sobre el estado de los restos y los avances en la identificación.

Pronunciamientos sobre el posible hallazgo de José Ángel

A través de la cuenta Mineros Capstone en Facebook, personal y directivos de la empresa expresaron sus condolencias por el fallecimiento de José Ángel Hernández Vélez.

En su mensaje, la empresa manifestó solidaridad con la familia, amistades y seres queridos del minero, y expresó su pesar por la pérdida.

En la publicación destacaron que el recuerdo de Hernández Vélez permanecerá entre la comunidad minera y deseó fortaleza y consuelo para sus allegados en estos momentos difíciles.