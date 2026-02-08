Reportan que fue identificado el segundo minero muerto en fosa clandestina de Sinaloa: sería un geólogo

(Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa)

Como José Manuel Castañeda Hernández fue identificado de manera preliminar un cuerpo en una fosa clandestina de Sinaloa. De confirmarse la información se trataría del segundo minero en ser reconocido.

Los primeros informes del 8 de febrero indican que fue hallado en la comunidad de El Verde, además de que fueron familiares del trabajador los encargados de reconocer el cuerpo que fue hallado en la zona sur de Sinaloa.

José Manuel se desempeñaba como geólogo y aparece en la lista de los trabajadores desaparecidos en Concordia, laboraba para empresa de origen canadiense Vizla Silver.

Cabe destacar que, previamente fue informado el hallazgo de un cuerpo, el primer minero hallado muerto fue identificado como José Ángel Hernández Vélez, este último originario de Zacatecas.

Los otros mineros, quienes siguen siendo buscados, son:

Francisco Antonio Esparza Yáñez

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

El medio local Luz Noticias consiguió información sobre el caso Castañeda Hernández, apuntando a que es uno de los 10 mineros secuestrados.

Colectivos de búsqueda exigen información a las autoridades

Días antes de que fueran reportadas las identidades de los mineros los colectivos de búsqueda Sabuesos Guerreras, A.C. y Por las voces sin justicia A.C. solicitaron datos claros a las autoridades.

“Exigimos que se emitan comunicados constantes con información clara y específica para las familias que no pueden estar presentes físicamente en el sitio. La incertidumbre es una forma de tortura; las familias necesitan saber qué se está encontrando”, exhorta Sabuesos Guerreras a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y al Gobierno de Sinaloa.

Mientras que, en un mensaje dirigido a la fiscal de Sinaloa, el colectivo Por las voces sin justicia, exigió a la institución informar el número de cuerpos o en su caso restos localizados, así como estado de los mismos y las acciones forenses realizadas.

Fue el 6 de enero pasado que la FGR informó que uno de los cuerpos hallados en una fosa de El Verde podría ser de una de las 10 personas desaparecidas en una mina en Concordia.

Crimen organizado estaría detrás del secuestro de los mineros

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseguró que en la zona donde ocurrió el secuestro de los trabajadores es una donde opera la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

“En esta área opera una célula de “Los Chapitos”, tenemos identificado a uno de los líderes que opera en la zona, y también estamos en su búsqueda", comentó el funcionario.