Julieta Fierro vive en las estrellas: UNAM anuncia homenaje a la divulgadora científica

Las actividades en el Universum, programadas para el 24 de febrero, celebran el legado educativo y divulgativo de Julieta Fierro en el ámbito de la ciencia.| Crédito: Divulgación de la Ciencia, UNAM.

Tras el fallecimiento de Julieta Norma Fierro Gossman, también conocida como ‘la rockstar’ de la astronomía en México, quien nació el 24 de febrero de 1948 y falleció el pasado mes de septiembre, dejando un vacío enorme en el mundo de la difusión científica.

Maestra, investigadora y narradora de los cuerpos celestes y fenómenos que ocurren fuera de la atmósfera de la Tierra, Julieta Fierro mantuvo la mayor parte de su vida una relación cercana con los estudiantes, desde las niñas y niños de nivel preescolar hasta con los universitarios y académicos.

Especialmente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mantuvo una relación estrecha con este centro académico, que, además de ser su casa de estudios donde egresó de la licenciatura de Física y Astrofísica en la Facultad de Ciencias, fue el lugar en el que también se desempeñó como docente.

Debido a su trayectoria como divulgadora científica y titular investigadora de tiempo completo en el Instituto de Astronomía de la UNAM, este recinto educativo, junto con Divulgación de la Ciencia de la máxima casa de estudios, tienen preparado un homenaje a Fierro.

Actividades que se realizarán en el homenaje a Julieta Fierro

El 24 de febrero, el Universum de la UNAM albergará la conmemoración del nacimiento de la astrónoma e investigadora.

La programación incluye varias actividades familiares en la explanada del museo para recordar y reconocer la labor de Julieta Fierro, quien impulsó la divulgación científica en múltiples espacios, desde publicaciones universitarias hasta programas de televisión. En uno de ellos, “Sofía Luna, agente especial”, el personaje Agente Especial Julieta realizaba viajes espaciales a bordo de la nave LEIKA 1.

CRÉDITO: Jesús Áviles| Infobae México

Según el cartel difundido por la UNAM, las actividades en la explanada del Universum iniciarán a las 18:00 y concluirán a las 20:30 horas:

Observación astronómica.

Charlas.

Talleres.

Planetario.

Cine al aire libre.

Conversatorios.

La organización Divulgación de la Ciencia de la UNAM informó que la entrada al homenaje a la “Rockstar de la ciencia”, evento inaugural del Ciclo Lunático, será totalmente gratuita, aunque se recomienda llegar con anticipación al museo debido a que el cupo es limitado.

Este homenaje marca el inicio de una serie de actividades gratuitas que tendrán lugar a lo largo de todo el año 2026, con el objetivo de acercar la astronomía al público de manera accesible, cercana y colectiva.

Julieta Fierro consolidó una estrecha relación con la UNAM, donde se graduó y ejerció como docente e investigadora en el Instituto de Astronomía. | Crédito: Divulgación de la Ciencia, UNAM.

El Ciclo Lunático propone una perspectiva en la que el cielo nocturno se convierte en un laboratorio abierto, fomentando la observación, la formulación de preguntas y el intercambio de experiencias como parte integral del aprendizaje. Cada evento de este ciclo abordará temáticas distintas, manteniendo el propósito de despertar el asombro por el universo y la ciencia a través de la experiencia directa.