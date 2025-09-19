Muere Julieta Fierro, física y astrónoma mexicana: “Todos somos polvo de estrellas”

Julieta Fierro es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM. Crédito: Cuartoscuro/ Graciela López

La destacada física, astrónoma y divulgadora científica mexicana, Julieta Norma Fierro Gossman falleció este viernes 19 de septiembre con 77 años de edad, confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a Infobae México.

Al momento, la institución no ha informado la causa de muerte, se espera que en minutos la universidad emita un comunicado.

Sin embargo, a través de una publicación en ‘X’ la UNAM expresó su pesar por su fallecimiento y destacó a Fierro como investigadora del Instituto de Astronomía, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores en su nivel más alto y de la Academia Mexicana de la Lengua. Subrayó que, gracias a su dedicación y labor, logró acercar la ciencia a múltiples generaciones y dejó una huella que trasciende fronteras y épocas.

Las aportaciones de Julieta Fierro ha sido reconocidas tanto a nivel nacional e internacional, como aquella vez que la UNESCO le otorgó el Premio Kalinga en 1995 por divulgación científica.

La ciencia es para todos

Después de ser investigadora en la UNAM, la astrónoma dedico su labor a la divulgación científica en México.

Trabajo en el que más destacó, ella creía firmemente en que la ciencia es algo a lo que todos, sin importar, tendrían que tener acceso.

