¿Por qué recomiendan beber agua de cáscara de piña en ayunas?

Algunos estudios indican que la cáscara aporta fibra, magnesio y bromelina, una enzima que ayuda en la digestión y a reducir la inflamación

El agua o té de cáscara de piña se ha popularizado como un remedio casero asociado con beneficios digestivos, antioxidantes y renales. (Captura de pantalla / X)

El agua o té de cáscara de piña se ha popularizado como un remedio casero asociado con beneficios digestivos, antioxidantes y renales, sobre todo cuando se consume en ayunas. Sin embargo, más allá de la tradición, conviene revisar qué dice la evidencia científica y qué expectativas conviene moderar.

¿Para qué sirve tomar agua de cáscara de piña?

La piña es una fruta con alto valor nutricional y sus residuos también han sido aprovechados. La cáscara se utiliza desde hace generaciones en infusiones de medicina tradicional, aunque en redes sociales se le atribuyen propiedades que no siempre cuentan con respaldo científico.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM no documenta de forma específica el uso medicinal de la cáscara, aunque sí menciona aplicaciones de otras partes de la planta para trastornos digestivos y renales. Además, señala que muchos remedios se consumen en ayunas, sin precisar un beneficio adicional por ese horario.

Más allá de la tradición, conviene revisar qué dice la evidencia científica y qué expectativas conviene moderar.

Propiedades antioxidantes de la cáscara de piña

Un estudio de la Universidad Nacional de Colombia, titulado “Extracción de compuestos bioactivos de residuos de piña (Ananas comosus) usando fermentación en estado sólido”, señala que la cáscara contiene calcio, fósforo y compuestos fenólicos como ácido gálico, catequina, epicatequina y ácido ferúlico.

La investigación concluye: “Todos los reportes coinciden en que los residuos del procesamiento de la piña son una fuente importante de compuestos antioxidantes”. Estos antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo, asociado con enfermedades crónicas.

¿Tiene efecto antiinflamatorio y digestivo?

La presencia de polifenoles y flavonoides explica que la piña se relacione con efectos antioxidantes y antibacterianos. Por ello, la cáscara suele combinarse con ingredientes como jengibre o canela.

La Revista Politécnica indica que la cáscara aporta fibra, magnesio y bromelina, una enzima que “ayuda en la digestión y a reducir la inflamación mediante la eliminación de toxinas en el cuerpo, funcionando, así como un diurético natural”.

El National Institutes of Health (NIH) recuerda que la bromelina ha sido utilizada históricamente para tratar trastornos digestivos y que se encuentra también en residuos como la cáscara, el corazón y las hojas de la piña.

La piña se considera una fruta adecuada para la salud renal por su efecto diurétic. Falticon/ expertos en nutrición

¿El agua de cáscara de piña beneficia a los riñones?

La piña se considera una fruta adecuada para la salud renal por su efecto diurético y su contenido de citrato, que podría ayudar a prevenir cálculos renales. No obstante, la evidencia específica sobre la infusión de la cáscara es limitada.

WebMD señala que la bromelina “activa la capacidad del organismo para combatir el dolor y reducir la hinchazón”, aunque no la presenta como tratamiento renal.

¿Ayuda a bajar de peso?

No existe evidencia que respalde que el agua de cáscara de piña adelgace. Puede ayudar a reducir la sensación de inflamación y servir como alternativa a bebidas azucaradas, pero el control de peso requiere un plan alimenticio supervisado.

¿Cómo preparar el té de cáscara de piña?

La preparación más común consiste en lavar y desinfectar la cáscara, hervirla en agua y, de forma opcional, añadir canela o jengibre. Tras colar la infusión, se puede consumir sola o con una pequeña cantidad de miel.

El agua de cáscara de piña es una bebida saludable, con antioxidantes y posibles beneficios digestivos; sin embargo, no sustituye tratamientos médicos ni cumple las promesas exageradas que circulan en redes.

