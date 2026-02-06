Vacuna del sarampión en México: quiénes deben aplicarse un refuerzo

El esquema de vacunación vigente protege de por vida, aunque existen excepciones para ciertos grupos y ante brotes internacionales.

Frente a la reaparición de casos de sarampión en distintas regiones y la circulación internacional del virus, la inquietud sobre la necesidad de una nueva dosis de vacuna se ha incrementado en México. Las autoridades sanitarias han reforzado su mensaje sobre la importancia de la inmunización y han clarificado los protocolos para distintos grupos de la población. Según informó la Secretaría de Salud, el país dispone de vacunas suficientes para garantizar la protección de la ciudadanía ante el actual brote.

Esquema básico y recomendaciones vigentes

El esquema oficial de vacunación contra el sarampión en México comprende dos aplicaciones. La primera dosis de la vacuna triple viral (SRP), que también protege contra la rubéola y las paperas, se administra al cumplir un año de vida. La segunda dosis se aplica al ingresar al ciclo escolar, habitualmente a los seis años. De acuerdo con la Secretaría de Salud, quienes cuentan con este esquema completo se consideran protegidos a largo plazo. Señaló que los refuerzos adicionales no forman parte de la recomendación para adultos sanos que puedan comprobar ambas aplicaciones.

Generalmente la vacuna contra el sarampión se administra a los 12 meses de edad. Para los niños nacidos a partir de julio de 2020, la segunda dosis se aplica a los 18 meses. En el caso de quienes nacieron antes de esa fecha, la segunda dosis corresponde a los seis años.

Las excepciones a esta regla incluyen a las siguientes personas:

Sin constancia de vacunación

Trabajadores de la salud

Quienes viajan a zonas con brotes activos

En estos casos, la indicación oficial consiste en aplicar una o dos dosis adicionales, dependiendo del historial individual.

En la Ciudad de México serán instalados 2 mil módulos de vacunación contra sarampión. (Cuartoscuro)

Cobertura y protección a largo plazo

Expertos de la Secretaría de Salud han señalado que la inmunización conferida por el esquema completo es duradera y los casos de reinfección son muy poco frecuentes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda esta postura y subraya que la eficacia de la vacuna SRP se mantiene cuando se respetan las dos aplicaciones indicadas. Las campañas recientes se han enfocado en reforzar la cobertura entre menores y adultos jóvenes, sobre todo en regiones donde existieron brotes o baja aceptación vacunal,.

Un segmento de la población que merece atención especial corresponde a quienes desconocen su estatus vacunal o no cuentan con registros. Para estos casos, la recomendación es realizarse una prueba de anticuerpos o, si no es posible, recibir la vacuna. Además, las personas nacidas antes de 1970 generalmente se consideran inmunizadas de forma natural al haber estado expuestas al virus antes de la introducción masiva de la vacuna.

¿Quiénes requieren refuerzos o dosis adicionales?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, no se solicita a los adultos previamente vacunados un refuerzo periódico, salvo situaciones específicas como viajes a países con transmisión activa o trabajos en sectores de riesgo. Las campañas de vacunación extraordinarias se concentran en menores de edad y personas con esquemas incompletos. Los adultos entre 20 y 49 años que no recuerdan haber sido vacunados o no lo pueden comprobar también son considerados prioritarios para la aplicación de la vacuna. La cartilla nacional de vacunación sigue siendo el principal comprobante para acreditar las aplicaciones recibidas, especialmente ante solicitudes de viaje internacional o ingreso escolar.

La cartilla nacional de vacunación y el historial médico son claves para determinar la necesidad de nuevas dosis contra el sarampión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas y recomendaciones actuales

La inmunización resulta fundamental para evitar el contagio y las complicaciones asociadas al sarampión. Existen distintas vacunas y recomendaciones, según la edad y la situación de cada persona. La vacuna triple viral (SRP) forma parte del esquema básico y se administra a niñas y niños pequeños para protegerlos contra el sarampión, la rubéola y las paperas. Por su parte, la vacuna doble viral (SR) está dirigida a adolescentes y adultos que no recibieron la vacuna previamente o desconocen su estado de vacunación.

En situaciones de riesgo, como la presencia de brotes importados, la indicación es aplicar una dosis de la vacuna a lactantes de entre 6 y 11 meses. Posteriormente, se recomienda una segunda aplicación cuando los niños alcanzan entre 5 y 6 años.