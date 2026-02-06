México

Realizan audiencia desde el Altiplano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco fue detenido en Paraguay

Guardar
Fue detenido el 12 de
Fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Este jueves se realizó una nueva audiencia vía remota desde el penal del Altiplano por el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, identificado como presunto líder de “La Barredora”.

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó que la diligencia comenzó alrededor de las 12:00 horas en el Juzgado Noveno de Control de Villahermosa, la cual se llevó a cabo como parte del proceso judicial en contra de Bermúdez Requena.

El también conocido “El Abuelo” y/o “Comandante H” fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada, todos cometidos en Tabasco.

Actualmente su proceso legal se encuentra en el periodo de ampliación de la investigación complementaria, luego de que un juez federal autorizó 3 meses para que la Fiscalía General del Estado de Tabasco pueda concluir las indagatorias en su contra.

Bermúdez Requena cuenta con amparo para evitar orden de aprehensión por delitos federales

Hernán Bermúdez Requena, señalado de
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

A principios de octubre, un mes después de que fue capturado en Paraguay y posteriormente expulsado, un juez federal concedió la suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena para evitar su aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Sin embargo, no fue el único amparo que tramitó la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ya que ese mismo mes presentó uno donde señalaba inadecuada valoración de las pruebas en su contra y solicitaba el cambio de medida cautelar de prisión preventiva en la que se encuentra, así como su vinculación a proceso.

Luego de analizar su caso, la jueza Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, determinó el 16 de diciembre de 2025 negarle el amparo promovido al considerar infundados sus señalamientos y de reiterar que sus acusaciones requieren prisión preventiva.

Su caso también se ha visto por la constante solicitud de Requena por desbloquear sus cuentas bancarias luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las bloqueó desde el 25 de julio de 2025 al detectar operaciones financieras inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Sin embargo, el tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito de Villahermosa confirmó que sus cuentas deben permanecer bloqueadas.

Bermúdez Requena fue expulsado de
Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay y recluido en el Altiplano. (SSPC)

Bermúdez Requena se encuentra vinculado a proceso por los delitos antes referidos, mientras espera que su proceso penal continúe en el mes de marzo de 2026 para determinar su posible responsabilidad en los ilícitos de los que se le acusa.

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general del estado, informó que en caso de ser declarado culpable, Requena podría recibir hasta una pena de 158 años de prisión.

Temas Relacionados

Hernán Bermúdez RequenaLa BarredoraAltiplanoAudienciaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

En pleno cumpleaños de Rafaela Gómez, mamá de Yolanda, las conductoras de Unicable demostraron que la amistad puede con todo, generando furor tras un emotivo gesto cargado de cariño ante familiares y amigos

En medio de su crisis

Proyectarán de manera gratuita ‘El niño y la garza’ en la CDMX: sede y fecha para la exhibición de la película de Hayao Miyazaki

La cinta ganó el Premio Oscar en la categoría de ‘Mejor Película Animada’ en el año 2024

Proyectarán de manera gratuita ‘El

Un hombre fue asesinado a las afueras del Comité Olímpico Mexicano en la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el hecho y detalló que se trataría de un ataque derivado de un percance vial

Un hombre fue asesinado a

Noroña arremete contra Rubén Moreira tras criticar a Hugo Aguilar por dejarse limpiar los zapatos previo a evento de Sheinbaum

La polémica sobre el ministro presidente de la Corte ha escalado en el marco de la celebración por el 109 aniversario de la Constitución

Noroña arremete contra Rubén Moreira

¿Manifestar, o planear? La UNAM explica cómo el vision board te ayuda a cumplir metas

Se trata de una técnica popular al iniciar el año, pero el éxito depende de muchos otros factores

¿Manifestar, o planear? La UNAM
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras robo de casa en

Tras robo de casa en Tijuana, Secretario de Seguridad afirma que aún no se comprueba que fueran elementos de la Guardia Nacional

Atacan a balazos al alcalde de Zacualpan, Veracruz: su chofer resultó herido

Acusan al “Mantecas”, operador del Cártel de Sinaloa, de cuatro cargos relacionados con tráfico de fentanilo en EEUU

Localizan 10 narcocampamentos, municiones y equipo táctico en operativo de búsqueda de los 10 mineros desaparecidos

Quiénes son los funcionarios detenidos junto con el alcalde de Tequila, Jalisco, por nexos con el CJNG

ENTRETENIMIENTO

En medio de su crisis

En medio de su crisis de salud, Yolanda Andrade dedica romántica canción a su eterna compañera Montserrat Oliver

Proyectarán de manera gratuita ‘El niño y la garza’ en la CDMX: sede y fecha para la exhibición de la película de Hayao Miyazaki

Santos Bravos: así puedes elegir el nombre del fandom para la primera boyband latina

Hijo de Pedro Torres se defiende de quienes lo juzgaron por sonreír junto al ataúd del productor

Carlos Rivera responde a los supuestos comentarios de Toñita sobre su matrimonio con Cynthia Rodríguez

DEPORTES

Jersey de Diablos Rojos con

Jersey de Diablos Rojos con Stitch: precio, lugar y fechas para comprarlo

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF

Pumas analizaría continuidad de Efraín Juárez tras la goleada que recibió ante San Diego FC

Artistas, horario y dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en México

Reportan acuerdo para que Rodrigo Aguirre llegue a Tigres tras su paso por América