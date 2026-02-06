Realizan audiencia desde el Altiplano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

Fue detenido el 12 de septiembre en Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Este jueves se realizó una nueva audiencia vía remota desde el penal del Altiplano por el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, identificado como presunto líder de “La Barredora”.

Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, informó que la diligencia comenzó alrededor de las 12:00 horas en el Juzgado Noveno de Control de Villahermosa, la cual se llevó a cabo como parte del proceso judicial en contra de Bermúdez Requena.

El también conocido “El Abuelo” y/o “Comandante H” fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada, todos cometidos en Tabasco.

Actualmente su proceso legal se encuentra en el periodo de ampliación de la investigación complementaria, luego de que un juez federal autorizó 3 meses para que la Fiscalía General del Estado de Tabasco pueda concluir las indagatorias en su contra.

Bermúdez Requena cuenta con amparo para evitar orden de aprehensión por delitos federales

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

A principios de octubre, un mes después de que fue capturado en Paraguay y posteriormente expulsado, un juez federal concedió la suspensión definitiva a Hernán Bermúdez Requena para evitar su aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado.

Sin embargo, no fue el único amparo que tramitó la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, ya que ese mismo mes presentó uno donde señalaba inadecuada valoración de las pruebas en su contra y solicitaba el cambio de medida cautelar de prisión preventiva en la que se encuentra, así como su vinculación a proceso.

Luego de analizar su caso, la jueza Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, Sandra Adriana Carbajal Díaz, determinó el 16 de diciembre de 2025 negarle el amparo promovido al considerar infundados sus señalamientos y de reiterar que sus acusaciones requieren prisión preventiva.

Su caso también se ha visto por la constante solicitud de Requena por desbloquear sus cuentas bancarias luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las bloqueó desde el 25 de julio de 2025 al detectar operaciones financieras inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Sin embargo, el tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito de Villahermosa confirmó que sus cuentas deben permanecer bloqueadas.

Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay y recluido en el Altiplano. (SSPC)

Bermúdez Requena se encuentra vinculado a proceso por los delitos antes referidos, mientras espera que su proceso penal continúe en el mes de marzo de 2026 para determinar su posible responsabilidad en los ilícitos de los que se le acusa.

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general del estado, informó que en caso de ser declarado culpable, Requena podría recibir hasta una pena de 158 años de prisión.