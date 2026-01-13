Caso Hernán Bermúdez Requena: Tribunal confirma bloqueo a cuentas bancarias del presunto líder de “La Barredora”

Hernán Bermúdez Requena fue expulsado de Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”, permanecerán bloqueadas de manera definitiva luego de que un Tribunal Federal así lo confirmó.

Esta decisión se tomó luego de que la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, jueza Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, negó la suspensión provisional para lograr el desbloqueo de las cuentas bancarias de Bermúdez Requena luego de que así lo solicitó.

Fue así que la defensa del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco interpuso una queja ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito de Villahermosa, esto con la intención de que se ratificara la decisión de la jueza federal.

Queja y amparo fueron rechazados

Hernán Bermúdez Requena fue detenido en Paraguay y posteriormente expulsado. Foto: Especial

La resolución, consultada por Infobae México, señaló como inoperantes e infundados los agravios relativos denunciados por la defensa de Bermúdez Requena.

Ante los hechos, se declaró como infundado el recurso de queja interpuesto ante el Tribunal Colegiado por unanimidad de votos.

En tanto, fue este 12 de enero de 2026 cuando la jueza federal determinó negar la suspensión definitiva al amparo promovido por Bermúdez Requena, con lo que finalmente sus cuentas permanecerán bloqueadas pese a buscar que fueran liberados sus recursos.

Bloqueo de cuentas se extendió a socios y familiares

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

El 25 de julio de 2025 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó sus cuentas bancarias de Bermúdez Requena tras un análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

Dicha medida se extendió tanto a empresas como socios y familiares del exsecretario de seguridad, quien es acusado de los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agrava como parte de la causa penal 213/2025.

David Hernán Bermúdez Escalada, hijo del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, también interpuso un amparo para lograr el desbloqueo de sus cuentas bancarias; sin embargo, la misma jueza negó el recurso el 13 de noviembre de 2025.

Resolución de la jueza sobre el desbloqueo de cuentas del hijo de Bermúdez Requena. Foto: Captura de pantalla

La negativa también se extendió a Verónica Bermúdez Escalada. En tanto, el amparo promovido por Fabiola Bermúdez Escalada fue admitido por la jueza Carbajal Díaz y se espera que en las próximas semanas tenga la resolución definitiva.

*Información en desarrollo...