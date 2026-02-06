Pasajero pide servicio de moto, se asusta y sale corriendo: “Perdón, carnal, pensé que me ibas a asaltar”

La reacción de un joven desató risas entre los internautas.

Las plataformas de transporte por aplicación suelen ser escenario de historias cotidianas, pero en ocasiones un momento inesperado basta para convertir una jornada normal en un fenómeno viral. Eso fue lo que ocurrió con un conductor de Didi Moto que decidió grabar parte de su día laboral y terminó captando una escena que desató risas y comentarios en redes sociales.

El motociclista compartió el video bajo el título “Cosas que se viven siendo Didi moto”, sin imaginar que el clip alcanzaría miles de reacciones en cuestión de horas. En las imágenes se observa cómo el conductor llega al punto de recogida para iniciar un viaje, cuando de pronto un joven sale corriendo visiblemente alterado, convencido de que el motociclista representaba una amenaza.

La situación llamó de inmediato la atención de los usuarios, sobre todo porque, de acuerdo con el propio conductor, el servicio había sido solicitado desde el teléfono del mismo adolescente. Esa confusión fue el elemento que detonó la viralidad del video, ya que el temor del joven contrastó con la normalidad del encargo.

La confusión terminó en un momento viral.

Mientras graba la escena, el motociclista comenta con asombro lo ocurrido y trata de entender la reacción del pasajero. “Yo creo que pensó que lo iba a robar, banda, se echó a correr”, dice el conductor en el video, tratando de tomar con humor el momento. Segundos después, añade con tranquilidad: “No te preocupes bro, así pasa”.

En la grabación, el repartidor explica que el viaje estaba registrado a nombre de una persona llamada “Eduardo”, lo que lo hace dudar si el joven que huyó era realmente quien había solicitado el servicio. Sin embargo, la incógnita se resuelve rápidamente cuando el adolescente regresa al punto de encuentro, esta vez con una sonrisa nerviosa y una actitud completamente distinta.

Al reencontrarse con el motociclista, el joven ofrece una disculpa sincera por su reacción. “Perdóname es que pensé que me ibas a asaltar”, confiesa, evidenciando el miedo que lo llevó a salir corriendo segundos antes. Lejos de molestarse, el conductor responde de forma relajada: “No te preocupes bro, así pasa”, y continúa con el procedimiento habitual al entregarle un casco para iniciar el viaje.

Un malentendido quedó grabado y conquistó las redes sociales. Crédito: TikTok / moto.vibes7

El video concluye sin mayores incidentes y con ambos personajes listos para continuar su camino. A pesar de su corta duración, de apenas 40 segundos, la grabación acumuló más de 700 mil reacciones, además de cientos de comentarios en los que usuarios destacaron el humor, la paciencia del conductor y lo inusual de la situación.

Para muchos internautas, el clip refleja los malentendidos que pueden surgir en la vida urbana y la tensión con la que algunas personas se mueven en la ciudad. Al mismo tiempo, la escena se convirtió en una muestra de cómo una reacción inesperada puede transformarse en uno de los momentos virales más comentados del día.