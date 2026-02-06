México

Pasajero pide servicio de moto, se asusta y sale corriendo: “Perdón, carnal, pensé que me ibas a asaltar”

Un malentendido quedó grabado y conquistó las redes sociales

Guardar
La reacción de un joven
La reacción de un joven desató risas entre los internautas.

Las plataformas de transporte por aplicación suelen ser escenario de historias cotidianas, pero en ocasiones un momento inesperado basta para convertir una jornada normal en un fenómeno viral. Eso fue lo que ocurrió con un conductor de Didi Moto que decidió grabar parte de su día laboral y terminó captando una escena que desató risas y comentarios en redes sociales.

El motociclista compartió el video bajo el título “Cosas que se viven siendo Didi moto”, sin imaginar que el clip alcanzaría miles de reacciones en cuestión de horas. En las imágenes se observa cómo el conductor llega al punto de recogida para iniciar un viaje, cuando de pronto un joven sale corriendo visiblemente alterado, convencido de que el motociclista representaba una amenaza.

La situación llamó de inmediato la atención de los usuarios, sobre todo porque, de acuerdo con el propio conductor, el servicio había sido solicitado desde el teléfono del mismo adolescente. Esa confusión fue el elemento que detonó la viralidad del video, ya que el temor del joven contrastó con la normalidad del encargo.

La confusión terminó en un
La confusión terminó en un momento viral.

Mientras graba la escena, el motociclista comenta con asombro lo ocurrido y trata de entender la reacción del pasajero. “Yo creo que pensó que lo iba a robar, banda, se echó a correr”, dice el conductor en el video, tratando de tomar con humor el momento. Segundos después, añade con tranquilidad: “No te preocupes bro, así pasa”.

En la grabación, el repartidor explica que el viaje estaba registrado a nombre de una persona llamada “Eduardo”, lo que lo hace dudar si el joven que huyó era realmente quien había solicitado el servicio. Sin embargo, la incógnita se resuelve rápidamente cuando el adolescente regresa al punto de encuentro, esta vez con una sonrisa nerviosa y una actitud completamente distinta.

Al reencontrarse con el motociclista, el joven ofrece una disculpa sincera por su reacción. “Perdóname es que pensé que me ibas a asaltar”, confiesa, evidenciando el miedo que lo llevó a salir corriendo segundos antes. Lejos de molestarse, el conductor responde de forma relajada: “No te preocupes bro, así pasa”, y continúa con el procedimiento habitual al entregarle un casco para iniciar el viaje.

Un malentendido quedó grabado y conquistó las redes sociales. Crédito: TikTok / moto.vibes7

El video concluye sin mayores incidentes y con ambos personajes listos para continuar su camino. A pesar de su corta duración, de apenas 40 segundos, la grabación acumuló más de 700 mil reacciones, además de cientos de comentarios en los que usuarios destacaron el humor, la paciencia del conductor y lo inusual de la situación.

Para muchos internautas, el clip refleja los malentendidos que pueden surgir en la vida urbana y la tensión con la que algunas personas se mueven en la ciudad. Al mismo tiempo, la escena se convirtió en una muestra de cómo una reacción inesperada puede transformarse en uno de los momentos virales más comentados del día.

Temas Relacionados

Motomotodidiviralviajeredes socialesmexico-virales

Más Noticias

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 6 de febrero: cerradas Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, alcaldía Cuauhtémoc

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Policía de la CDMX detiene de nuevo al “Farrukito de Tepito” por narcomenudeo y portación de arma

Christian Gutiérrez, conocido por su viralidad en redes sociales, fue arrestado en Tepito con una pluma pistola y diversas drogas, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Policía de la CDMX detiene

Extranjero confunde plátanos fritos con papas y se vuelve viral en México

El antojito callejero provocó sorpresa y risas en redes sociales

Extranjero confunde plátanos fritos con

Celebra San Valentín con este martini de frambuesa y chocolate blanco que es elegante, cremoso y lleno de romance

Este cóctel es la opción perfecta para disfrutar el 14 de febrero

Celebra San Valentín con este

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

El delantero nigeriano llegó en la recta final del mercado y firmará contrato por tres años con el conjunto cementero

Christian Ebere llega a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Secuestran en Salamanca a excandidato

Secuestran en Salamanca a excandidato a presidente municipal por el PAN

Golpe al Cártel de Sinaloa: Marina detiene a 30 integrantes de Los Salazar en Querétaro

Las “cuotas” con las que Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, extorsionaba a empresarios

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón asegura que sufre

Imelda Tuñón asegura que sufre un problema de salud a raíz de su conflicto con Maribel Guardia: “Es muy triste”

Baile de Sonideros 2026 en el Zócalo: fecha, detalles y cómo será la gran fiesta en la CDMX

Picnic victoriano en CDMX: borda un pañuelo con tu inicial y vive la hora del té este San Valentín 2026

Alex Bisogno acusa a Cristina Riva Palacio de ‘influir’ en Pati Chapoy y usar a Michaela como ‘moneda de cambio’

San Valentín: lista de canciones románticas para dedicar el 14 de febrero

DEPORTES

Christian Ebere llega a México

Christian Ebere llega a México para cerrar su fichaje con Cruz Azul

Checo Pérez asume el reto con Cadillac y advierte: “es un proyecto a largo plazo”

Así será el calendario de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2030

El Super Bowl supera a la Champions: más mexicanos han disputado la final de la NFL

Álbum del Mundial 2026 en México: esto costaría llenarlo y por qué sería un lujo para pocos