México

¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

Dámaso López Serrando aún es requerido por la justicia mexicana al ser señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez

Guardar
La nueva sentencia de cinco
La nueva sentencia de cinco años de prisión contra Dámaso López Serrano, El Mini Lic, en Estados Unidos vuelve a exhibir el valor estratégico de la información que posee sobre el Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, volvió a ser noticia tras recibir una nueva y corta sentencia de cinco años de prisión en Estados Unidos por tráfico de fentanilo.

El caso del hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, uno de los principales operadores de Joaquín “El Chapo” Guzmán, revelaría el valor de la información que posee sobre las estructuras criminales del Cártel de Sinaloa y cómo su colaboración ha sido clave para las agencias estadounidenses.

Venganza, traición e información de alto valor

Detrás de la condena, se perfila un trasfondo marcado por traiciones, venganzas y la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos e Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Dámaso López Serrano perdió sus
Dámaso López Serrano perdió sus privilegios de testigo colaborador de EEUU. (Infobae México | Jovani Pérez)

El periodista Luis Chaparro, quien ha entrevistado a El Mini Lic y seguido de cerca su trayectoria, sostiene que la corta sentencia en EEUU responde al valor de la información que ya habría proporcionado el capo.

Según Chaparro, El Mini Lic no solo colaboró en su momento contra Los Chapitos —Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar— sino que, tras ser traicionado por la facción de “Los Mayos”, encabezada ahora por el “Mayito Flaco”, habría decidido entregar información sobre ambos bandos.

Chaparro explica que, luego de quedar en libertad supervisada en Estados Unidos, López Serrano fue contactado por emisarios de los Mayos, quienes le prometieron apoyo para recuperar sus antiguos territorios en Eldorado, Sinaloa, y le ofrecieron una ruta para traficar fentanilo, pero al final todo resultó en una trampa:

“Lo estuvieron grabando todo el tiempo y le estuvieron enviando toda la información a un infiltrado del FBI. [...] Lo arrestaron en su casa, ahí muy cerca de Washington”, relató Chaparro en entrevista con Adela Micha.

La sorpresa para muchos, incluido Chaparro, es la ligereza de la pena. “Lo que no le dijeron es que también ellos estaban grabando todas las conversaciones de Dámaso López Serrano, el Mini Lic, y que además, entre ellos estaba el FBI escuchando atento. [...] Los delitos del Mini Lic por el puro tráfico de fentanilo, más haber incumplido su libertad condicional, más haber prácticamente traicionado a las agencias de investigación de los Estados Unidos, le debieron haber dado por lo menos 25 años en prisión”, señaló el periodista también en su programa Pie de Nota.

Estaría entregando información de ambos
Estaría entregando información de ambos bandos, según el periodista. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luis Chaparro subraya que El Mini Lic podría estar ahora proporcionando datos no solo sobre Los Chapitos, sino también sobre el “Mayito Flaco” y su círculo, en un contexto de venganza personal.

“No me extrañaría que esté dando información también ahora del Mayito Flaco, de los Mayos, porque a final de cuentas fueron ellos quienes lo traicionaron y lo regresaron a prisión. [...] El Mini Lic, al menos así lo percibí yo en la entrevista, es una persona altamente vengativa, que puede entregar toda su vida con tal de sentir que se vengó de quienes lo traicionaron”, precisó.

Por otro lado, el periodista destaca que “El Mini Lic” es un hombre que sabe moverse, que utilizó a la DEA y agentes estadounidenses para sus propios fines e incluso logró infiltrar personas en el círculo más cercano de Iván Archivaldo Guzmán, recolectando grabaciones y fotografías recientes del Chapito.

Difícil extraditarlo

Por otro lado, el especialista en seguridad José Luis Montenegro sostiene que López Serrano va a ser todo lo posible para evitar ser extraditado a México, donde tiene abierta una investigación al ser acusado de la autoría intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez.

En su juicio no se
En su juicio no se mencionó el asesinato de Javier Valdez ni la solicitud de extradición de México. (Facebook: Griselda Triana/ X: Luis Chaparro)

Va a hacer lo imposible por permanecer en Estados Unidos. [...] Va a cometer una multa de tránsito, va a robar una tiendita, una farmacia, lo que sea, porque no quiere pisar territorio mexicano”, afirmó Montenegro en entrevista con Azucena Uresti.

Montenegro subraya que la ciudadanía y la familia del periodista exigen resultados en la investigación, pero ve muy poco probable que López Serrano sea extraditado a corto plazo, pues la justicia estadounidense prioriza los delitos de narcotráfico y el uso estratégico de informantes.

Montenegro también recuerda que la familia de los Dámaso fue clave en la caída de Emma Coronel Aispuro, esposa de “El Chapo” Guzmán.

De la cúpula del Cártel de Sinaloa a la caída

La historia de El Mini Lic es la de un narcojunior que, tras crecer bajo el amparo de su padre y de la élite criminal de Sinaloa, ascendió rápidamente dentro de la organización.

Dámaso López Serrano habría estado
Dámaso López Serrano habría estado en comunicación con la DEA por muchos años (Infobae)

Su papel como hijo de Dámaso López Núñez —clave en la fuga de El Chapo en 2001— le permitió acceso a información estratégica y relaciones en todos los niveles del cártel. Sin embargo, tras la detención y extradición de El Chapo su familia disputó el poder a los Guzmán, desatándose una guerra entre exaliados.

Su primera caída llegó en 2017 cuando, en medio de esta batalla, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses tras la detención de su padre. En ese momento, López Serrano negoció su papel de testigo cooperante, lo que le valió una condena reducida.

Así luce 'El Mini Lic'
Así luce 'El Mini Lic' en la actualidad. (@LuisKuryaki)

Sin embargo, lejos de reinsertarse, volvió a las actividades ilícitas y gracias a un operativo encubierto fue reaprehendido en 2024. El capo se declaró culpable una vez más para evitar el juicio y este 4 de febrero se anunció su sentencia a cinco años de prisión.

Temas Relacionados

El Mini LicDámaso López SerranoCártel de SinaloaLos ChapitosMayito Flacomexico-noticiasNarco en México

Más Noticias

Imelda Tuñón asegura que tiene el respaldo de feministas tras filtración de video discutiendo con Julián Figueroa

Recientemente fue publicado un video donde se muestran episodios de tensión y discusiones entre Imelda y el hijo de Joan Sebastian

Imelda Tuñón asegura que tiene

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

Los cuatro hombres, originarios del Estado de México, permanecen desaparecidos, mientras que una mujer y una niña de 9 fueron localizadas con vida

Quiénes son los cuatro turistas

Cuatro alimentos clave para mantener el corazón sano

La inclusión sostenida de ciertos productos puede contribuir a preservar la función cardiovascular a largo plazo

Cuatro alimentos clave para mantener

Con música y baile, celebran en Tequila la detención del alcalde Diego “N”: “Justicia divina”

La caída del alcalde de Tequila desató celebraciones públicas poco comunes en un municipio turístico de Jalisco

Con música y baile, celebran

“Jardín Inconcluso” de Rafael Lozano-Hemmer llega al Museo de Arte Moderno: arte que revela fenómenos invisibles

Con acceso nocturno y un recorrido inmersivo, la muestra explora fenómenos invisibles como el calor corporal y las ondas sonoras

“Jardín Inconcluso” de Rafael Lozano-Hemmer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los cuatro turistas

Quiénes son los cuatro turistas secuestrados en Mazatlán y qué se sabe de su desaparición

Con miembro del CJNG, así operaba la red de secuestro y extorsión del alcalde de Tequila, según la FGR

Alcalde de Tequila, Jalisco, es recluido en el penal del Altiplano

Sentencian a 4 años de prisión a exalcalde de Hidalgo por uso ilícito de atribuciones: los cumplirá en libertad

Realizan audiencia desde el Altiplano de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón asegura que tiene

Imelda Tuñón asegura que tiene el respaldo de feministas tras filtración de video discutiendo con Julián Figueroa

Sobrina de Maribel Guardia denuncia que Julián Figueroa fue víctima de violencia en su relación con Imelda Tuñón

BTS: este es el precio de la nueva ARMY bomb para México

CDMX prepara concierto de Juan Gabriel en lengua de señas: esta es la fecha y lugar para el tributo del ‘Divo de Juárez’

Sofía Castro consigue su primer protagónico en la telenovela “Hermanos Coraje” tras trabajar junto a su mamá

DEPORTES

¿Quién es y cómo juega

¿Quién es y cómo juega Javier Ruiz, nuevo jugador del Necaxa?

Así reaccionó Canelo Álvarez a la pelea de David Benavidez vs Zurdo Ramírez que sería en mayo

La sede para el nuevo estadio de Cruz Azul sería el Parque Bicentenario, según reportes

Jersey de Diablos Rojos con Stitch: precio, lugar y fechas para comprarlo

Álvaro Fidalgo ya puede ser convocado por la Selección Mexicana; FIFA notificó a la FMF