¿Los Chapitos y ‘Mayito Flaco’? La razón por la que EEUU habría dado una corta sentencia a ‘El Mini Lic’

La nueva sentencia de cinco años de prisión contra Dámaso López Serrano, El Mini Lic, en Estados Unidos vuelve a exhibir el valor estratégico de la información que posee sobre el Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, volvió a ser noticia tras recibir una nueva y corta sentencia de cinco años de prisión en Estados Unidos por tráfico de fentanilo.

El caso del hijo de Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, uno de los principales operadores de Joaquín “El Chapo” Guzmán, revelaría el valor de la información que posee sobre las estructuras criminales del Cártel de Sinaloa y cómo su colaboración ha sido clave para las agencias estadounidenses.

Venganza, traición e información de alto valor

Detrás de la condena, se perfila un trasfondo marcado por traiciones, venganzas y la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos e Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Dámaso López Serrano perdió sus privilegios de testigo colaborador de EEUU. (Infobae México | Jovani Pérez)

El periodista Luis Chaparro, quien ha entrevistado a El Mini Lic y seguido de cerca su trayectoria, sostiene que la corta sentencia en EEUU responde al valor de la información que ya habría proporcionado el capo.

Según Chaparro, El Mini Lic no solo colaboró en su momento contra Los Chapitos —Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar— sino que, tras ser traicionado por la facción de “Los Mayos”, encabezada ahora por el “Mayito Flaco”, habría decidido entregar información sobre ambos bandos.

Chaparro explica que, luego de quedar en libertad supervisada en Estados Unidos, López Serrano fue contactado por emisarios de los Mayos, quienes le prometieron apoyo para recuperar sus antiguos territorios en Eldorado, Sinaloa, y le ofrecieron una ruta para traficar fentanilo, pero al final todo resultó en una trampa:

“Lo estuvieron grabando todo el tiempo y le estuvieron enviando toda la información a un infiltrado del FBI. [...] Lo arrestaron en su casa, ahí muy cerca de Washington”, relató Chaparro en entrevista con Adela Micha.

La sorpresa para muchos, incluido Chaparro, es la ligereza de la pena. “Lo que no le dijeron es que también ellos estaban grabando todas las conversaciones de Dámaso López Serrano, el Mini Lic, y que además, entre ellos estaba el FBI escuchando atento. [...] Los delitos del Mini Lic por el puro tráfico de fentanilo, más haber incumplido su libertad condicional, más haber prácticamente traicionado a las agencias de investigación de los Estados Unidos, le debieron haber dado por lo menos 25 años en prisión”, señaló el periodista también en su programa Pie de Nota.

Estaría entregando información de ambos bandos, según el periodista. (Anayeli Tapia/Infobae)

Luis Chaparro subraya que El Mini Lic podría estar ahora proporcionando datos no solo sobre Los Chapitos, sino también sobre el “Mayito Flaco” y su círculo, en un contexto de venganza personal.

“No me extrañaría que esté dando información también ahora del Mayito Flaco, de los Mayos, porque a final de cuentas fueron ellos quienes lo traicionaron y lo regresaron a prisión. [...] El Mini Lic, al menos así lo percibí yo en la entrevista, es una persona altamente vengativa, que puede entregar toda su vida con tal de sentir que se vengó de quienes lo traicionaron”, precisó.

Por otro lado, el periodista destaca que “El Mini Lic” es un hombre que sabe moverse, que utilizó a la DEA y agentes estadounidenses para sus propios fines e incluso logró infiltrar personas en el círculo más cercano de Iván Archivaldo Guzmán, recolectando grabaciones y fotografías recientes del Chapito.

Difícil extraditarlo

Por otro lado, el especialista en seguridad José Luis Montenegro sostiene que López Serrano va a ser todo lo posible para evitar ser extraditado a México, donde tiene abierta una investigación al ser acusado de la autoría intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez.

En su juicio no se mencionó el asesinato de Javier Valdez ni la solicitud de extradición de México. (Facebook: Griselda Triana/ X: Luis Chaparro)

“Va a hacer lo imposible por permanecer en Estados Unidos. [...] Va a cometer una multa de tránsito, va a robar una tiendita, una farmacia, lo que sea, porque no quiere pisar territorio mexicano”, afirmó Montenegro en entrevista con Azucena Uresti.

Montenegro subraya que la ciudadanía y la familia del periodista exigen resultados en la investigación, pero ve muy poco probable que López Serrano sea extraditado a corto plazo, pues la justicia estadounidense prioriza los delitos de narcotráfico y el uso estratégico de informantes.

Montenegro también recuerda que la familia de los Dámaso fue clave en la caída de Emma Coronel Aispuro, esposa de “El Chapo” Guzmán.

De la cúpula del Cártel de Sinaloa a la caída

La historia de El Mini Lic es la de un narcojunior que, tras crecer bajo el amparo de su padre y de la élite criminal de Sinaloa, ascendió rápidamente dentro de la organización.

Dámaso López Serrano habría estado en comunicación con la DEA por muchos años (Infobae)

Su papel como hijo de Dámaso López Núñez —clave en la fuga de El Chapo en 2001— le permitió acceso a información estratégica y relaciones en todos los niveles del cártel. Sin embargo, tras la detención y extradición de El Chapo su familia disputó el poder a los Guzmán, desatándose una guerra entre exaliados.

Su primera caída llegó en 2017 cuando, en medio de esta batalla, se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses tras la detención de su padre. En ese momento, López Serrano negoció su papel de testigo cooperante, lo que le valió una condena reducida.

Así luce 'El Mini Lic' en la actualidad. (@LuisKuryaki)

Sin embargo, lejos de reinsertarse, volvió a las actividades ilícitas y gracias a un operativo encubierto fue reaprehendido en 2024. El capo se declaró culpable una vez más para evitar el juicio y este 4 de febrero se anunció su sentencia a cinco años de prisión.