Desde la cuna: cuándo será el primer pago de 1 200 pesos de este 2026

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entregó masivamente el apoyo 'Desde la Cuna'. (X/@ClaraBrugadaM)

La Ciudad de México ha lanzado el programa Desde la Cuna la cual es una iniciativa considerada histórica dentro del Sistema Público de Cuidados de la CDMX que busca transformar el bienestar integral de niñas y niños desde el nacimiento hasta los tres años.

Esta propuesta, impulsada bajo la jefatura de Clara Brugada Molina, combina apoyos económicos, servicios gratuitos en Centros de Atención y Desarrollo Infantil, atención en salud y acceso a educación, con el fin de priorizar el desarrollo en la primera infancia y sentar las bases de una política social innovadora.

Durante la presentación del programa, representantes del UNICEF y del DIF Nacional lo calificaron como un modelo innovador en el diseño de políticas sociales.

Y al igual que ocurre con otros programas sociales, las mamás que son beneficiarias de este apoyo ya se encuentran en especativa de cuándo recibirán el primer depósito de 1200 pesos, este nuevo año 2026.

La jefa de Gobierno de la CIudad de México, Clara Brugada, dio el arranque de este programa social. Crédito: Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro

Desde la cuna: cuándo será el primer pago de este 2026

Al igual que otros programas del gobierno, el pago de este apoyo se lleva a cabo de manera bimestral, por lo que se estima que el primer pago de este año comience a aparecer en las cuentas durante el mes este mes de febrero.

Este depósito correspondera al primer bimestre del año, el cual es de los meses enero-febrero; sin embargo, aunque en este programa los depositos también se llevan a cabo por apellido, no se revela el calendario oficial por lo que se desconoce el día exacto de los pagos.

En este sentido, debes estar atento a tu app durante los primeros días de febrero en espera de tu apoyo.

Clara Brugada destaca que Desde la Cuna representa un acto de justicia que reafirma los derechos de la infancia en la capital del país.(Jovani Pérez/Infobae México)

Cuáles son los documentos y requisitos que piden para inscribirse al programa Desde la Cuna

Si bien aún no se abren nuevos registros, siempre suelen abrire nuevos periodos de inscripción durante el año por lo que vale la pena estar al pendiente y tener la documentación necesaria lista.

Los requisitos de ingreso al programa “Desde la Cuna” son los siguientes:

Documentación del menor

Documentación requerida de la madre, padre, tutora o tutor

Identificación con fotografía. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México. Solicitud de ingreso al programa debidamente requisitada.

El programa, en su primera fase, ya ofrece cobertura a 10 mil 141 niños y nueve mil 589 niñas entre 0 y 3 años, mientras que el objetivo a mediano plazo es alcanzar a 265 mil 024 menores en toda la ciudad.

A partir de 2025, Desde la Cuna también incluirá entre sus beneficiarios a mujeres embarazadas, garantizando apoyos en salud, nutrición y economía para favorecer un embarazo saludable y una adecuada transición a la maternidad.