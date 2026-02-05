Alcaldía Iztapalapa instala módulos de vacunación contra el sarampión en explanadas y estaciones del Metro CDMX: estos son los sitios

Iztapalapa activó varios módulos para la vacunación contra el sarampión. Foto: X/@ALEIDAALAVEZ.

En la Ciudad de México se han instalado diferentes módulos para la vacunación contra el sarampión debido al brote que se ha registrado en distintos estados de la República Mexicana, incluido la capital del país. Por ello, la alcaldía Iztapalapa indicó que habrá módulos para inmunizarse en esta demarcación para que la población pueda inmunizarse.

De igual manera, indicó que también serán instalados algunos módulos en diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, ubicadas en esta demarcación.

A través de redes sociales oficiales, la alcaldía Iztapalapa de la capital del país mencionó los sitios donde serán instalados los módulos para la vacunación contra el sarampión.

De igual manera, dio a conocer los horarios en que operarán estos módulos de inmunización contra la enfermedad, así como los días en que estarán instalados.

Explanadas y estaciones del Metro de la CDMX ubicadas en la alcaldía Iztapalapa servirán como puntos para que la población de la alcaldía acuda a vacunarse. Foto: Cuartoscuro.

Por su parte, Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa invitó a la población de la alcaldía a inmunizarse contra el virus.

Señaló que las personas que deben vacunarse son las que tiene 6 meses a 49 años de edad. Detalló que la inmunización es gratuita para todo el público.

En estos sitios de la alcaldía Iztapalapa, CDMX te puedes vacunar contra el sarampión

Autoridades de la alcaldía Iztapalapa como la propia edil, Aleida Alavez señalaron los puntos en que la población puede acudir a vacunarse contra el sarampión.

De igual manera, dieron a conocer las fechas en que operarán así como los horarios de atención al público en general.

Explanada de la alcaldía Iztapalapa

Estaciones del Metro de la Ciudad de México, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa

- Aplicará en las Líneas A, 8 y 12 de este medio de transporte público en las estaciones:

Línea A : Santa Martha, Acatitla, Tepalcates

Línea 8 : Apatlaco, Escuadrón, Aculco, Iztapalapa

Línea 12: Mexicaltzingo, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Atlalilco, Mexicaltzingo

Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, dio a conocer los puntos en la demarcación de la Ciudad de México para inmunizarse contra el virus. Crédito: X/@ALEIDAALAVEZ.

Los horarios de atención son de 09:00 a 12:00 horas y aplicará del miércoles 4 al viernes 6 de febrero.

Señales que pueden indicar que tienes sarampión y cómo prevenirlo

Ante la información sobre un brote de sarampión, autoridades locales han anunciado las señales para detectar la enfermedad y cómo prevenirla.

Aparición de múltiples casos con fiebre alta y erupciones en la piel.

Presencia de síntomas como tos, secreción nasal y ojos enrojecidos.

Personas afectadas que no tienen antecedentes de vacunación.

Confirmación por laboratorio de infecciones por el virus del sarampión.

Incremento inusual de casos en escuelas, comunidades o centros de salud.

Prevenir el sarampión es posible mediante acciones individuales y colectivas. La vacunación es la herramienta más eficaz, pero también es clave mantener medidas de higiene y estar atentos a los avisos de salud pública.

Prevenir el sarampión es posible mediante acciones individuales y colectivas. Foto: JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejos para prevenir el sarampión:

Asegurar la aplicación de la vacuna triple viral (SRP) a niños y adultos sin antecedentes de inmunización.

Revisar y actualizar el esquema de vacunación familiar.

Evitar el contacto con personas que presentan síntomas de sarampión.

Consultar al médico ante la presencia de fiebre y erupción cutánea.

Seguir las recomendaciones y alertas emitidas por las autoridades sanitarias.