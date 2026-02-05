México

Alcaldía Iztapalapa instala módulos de vacunación contra el sarampión en explanadas y estaciones del Metro CDMX: estos son los sitios

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, invitó a la población a inmunizarse contra la enfermedad debido a los brotes que se han registrado

Guardar
Iztapalapa activó varios módulos para
Iztapalapa activó varios módulos para la vacunación contra el sarampión. Foto: X/@ALEIDAALAVEZ.

En la Ciudad de México se han instalado diferentes módulos para la vacunación contra el sarampión debido al brote que se ha registrado en distintos estados de la República Mexicana, incluido la capital del país. Por ello, la alcaldía Iztapalapa indicó que habrá módulos para inmunizarse en esta demarcación para que la población pueda inmunizarse.

De igual manera, indicó que también serán instalados algunos módulos en diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, ubicadas en esta demarcación.

A través de redes sociales oficiales, la alcaldía Iztapalapa de la capital del país mencionó los sitios donde serán instalados los módulos para la vacunación contra el sarampión.

De igual manera, dio a conocer los horarios en que operarán estos módulos de inmunización contra la enfermedad, así como los días en que estarán instalados.

Explanadas y estaciones del Metro
Explanadas y estaciones del Metro de la CDMX ubicadas en la alcaldía Iztapalapa servirán como puntos para que la población de la alcaldía acuda a vacunarse. Foto: Cuartoscuro.

Por su parte, Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa invitó a la población de la alcaldía a inmunizarse contra el virus.

Señaló que las personas que deben vacunarse son las que tiene 6 meses a 49 años de edad. Detalló que la inmunización es gratuita para todo el público.

En estos sitios de la alcaldía Iztapalapa, CDMX te puedes vacunar contra el sarampión

Autoridades de la alcaldía Iztapalapa como la propia edil, Aleida Alavez señalaron los puntos en que la población puede acudir a vacunarse contra el sarampión.

De igual manera, dieron a conocer las fechas en que operarán así como los horarios de atención al público en general.

  • Explanada de la alcaldía Iztapalapa
  • Estaciones del Metro de la Ciudad de México, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa

- Aplicará en las Líneas A, 8 y 12 de este medio de transporte público en las estaciones:

  • Línea A: Santa Martha, Acatitla, Tepalcates
  • Línea 8: Apatlaco, Escuadrón, Aculco, Iztapalapa
  • Línea 12: Mexicaltzingo, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán, Culhuacán, Atlalilco, Mexicaltzingo
Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, dio a conocer los puntos en la demarcación de la Ciudad de México para inmunizarse contra el virus. Crédito: X/@ALEIDAALAVEZ.

Los horarios de atención son de 09:00 a 12:00 horas y aplicará del miércoles 4 al viernes 6 de febrero.

Señales que pueden indicar que tienes sarampión y cómo prevenirlo

Ante la información sobre un brote de sarampión, autoridades locales han anunciado las señales para detectar la enfermedad y cómo prevenirla.

  • Aparición de múltiples casos con fiebre alta y erupciones en la piel.
  • Presencia de síntomas como tos, secreción nasal y ojos enrojecidos.
  • Personas afectadas que no tienen antecedentes de vacunación.
  • Confirmación por laboratorio de infecciones por el virus del sarampión.
  • Incremento inusual de casos en escuelas, comunidades o centros de salud.

Prevenir el sarampión es posible mediante acciones individuales y colectivas. La vacunación es la herramienta más eficaz, pero también es clave mantener medidas de higiene y estar atentos a los avisos de salud pública.

Prevenir el sarampión es posible mediante acciones
Prevenir el sarampión es posible mediante acciones individuales y colectivas. Foto: JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejos para prevenir el sarampión:

  • Asegurar la aplicación de la vacuna triple viral (SRP) a niños y adultos sin antecedentes de inmunización.
  • Revisar y actualizar el esquema de vacunación familiar.
  • Evitar el contacto con personas que presentan síntomas de sarampión.
  • Consultar al médico ante la presencia de fiebre y erupción cutánea.
  • Seguir las recomendaciones y alertas emitidas por las autoridades sanitarias.

Temas Relacionados

IztapalapaMetroMetro CDMXCDMXVacunación SarampiónSarampiónBrote de Sarampiónmexico-noticias

Más Noticias

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

La Cámara Minera de México hizo un llamado a las autoridades para mejorar la seguridad en las regiones extractivas

Sector minero exige localización con

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

La joven cantante habló de las recientes versiones que circulan sobre la relación que tuvo con el hijo de Maribel Guardia

Imelda Tuñón rompe el silencio

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: inicia protesta de trabajadores del Metro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Rubén Rocha Moya y Omar García Harfuch se reúnen en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad ante hechos recientes de violencia

La reunión se realizó pocos días después del ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Rubén Rocha Moya y Omar

Luisa Alcalde presentó propuesta de Morena para el presupuesto 2026 de Nuevo León: frenan gastos de promoción a Samuel García

La contrapropuesta morenista busca crear una alianza para establecer en conjunto el presupuesto del estado

Luisa Alcalde presentó propuesta de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sector minero exige localización con

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

Procesan a “El Moncho”, líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG en Querétaro

Violencia no cesa en Sinaloa: secuestran a cuatro hombres, una niña y una mujer en Mazatlán

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón rompe el silencio

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

Influencer francesa experta en elegancia destroza a Thalía y Gloria Trevi, pero aplaude a Fey y Paulina Rubio: “Vulgares”

¿Qué tan efectivo es el implante de naltrexona y cuáles son sus riesgos? Este tratamiento habría influido en la muerte de José Julián Figueroa

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

DEPORTES

Documental sobre la pelea Querétaro

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5