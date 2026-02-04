México

CDMX emite aviso especial por descenso de temperaturas por cuatro días: estas son las fechas

Se prevén heladas y lluvias ligeras para este periodo de bajas temperaturas en la Ciudad de México, indicó Protección Civil de la capital del país

Guardar
Autoridades de la CDMX emiten
Autoridades de la CDMX emiten una aviso especial por descenso de temperaturas para los siguientes días. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial debido a que se prevé un descenso de temperaturas durante cuatro días de febrero.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este miércoles 4 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Como se mencionó anteriormente, indicó que serán cuatro días seguidos en que las temperaturas descenderán de manera considerable.

Ante esto, se prevé un ambiente muy frío, que vendrá acompañado de heladas en zonas altas de la Ciudad de México y condiciones favorables para la formación de lluvias.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Protección Civil de la Ciudad de México señaló las fechas acerca de las condiciones para la formación de lluvias, así como el día con las temperaturas más bajas.

Recalcó que en este periodo de cuatro días las temperaturas esperadas serán de 0 a 6 grados Celsius.

Cuatro días en la CDMX habrá descenso de temperaturas con lluvias, heladas y ambiente muy frío: estas son las fechas

El aviso especial de SGIRPC indicó que por cuatro días habrá descenso considerable de temperaturas, por lo que se prevé ambiente muy frío, heladas y lluvias en la Ciudad de México.

El periodo de descenso de temperaturas en la Ciudad de México será del jueves 5 al domingo 8 de febrero de este 2026, según lo indicado por Protección Civil tras la notificación de su aviso especial de condiciones meteorológicas.

Protección Civil de la capital del país mencionó que por la tarde de este jueves 5 de febrero comenzará el descenso de temperaturas y podrían existir condiciones para lluvias ligeras.

Las temperaturas más bajas se prevén para la madrugada del viernes 6 de febrero, indicó la dependencia capitalina.

Asimismo, agregó que en la madrugada de este fin de semana, es decir, del sábado 7 y domingo 8 de febrero, el ambiente pasará de frío a muy frío con heladas en zonas altas de la Ciudad de México.

Detalló que en estos dos días las temperaturas esperadas serán entre 0 y 6 grados Celsius.

Activan alerta amarilla en la
Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 29 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

Ante esto, Protección Civil local dio a conocer algunas recomendaciones a los capitalinos ante el pronóstico y aviso especial de descenso de temperaturas.

Recomendaciones ante el pronóstico de temperaturas bajas en la CDMX tras el aviso especial de Protección Civil

Protección Civil de la Ciudad de México indicó que del jueves 5 al domingo 8 de febrero habrá un descenso de temperaturas importante, por lo que lanzó las siguientes recomendaciones a la población en general:

  • Te abrigues adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.
  • Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.
  • Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes.
  • En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.
  • Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.
  • Se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.
Aviso especial por descenso de
Aviso especial por descenso de temperaturas en la CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Temas Relacionados

CDMXTemperaturas BajasBajas TemperaturasClimaClima CDMXFríoFrío CDMXmexico-noticias

Más Noticias

Alcaldía Iztapalapa instala módulos de vacunación contra el sarampión en explanadas y estaciones del Metro CDMX: estos son los sitios

Aleida Alavez Ruiz, alcaldesa de Iztapalapa, invitó a la población a inmunizarse contra la enfermedad debido a los brotes que se han registrado

Alcaldía Iztapalapa instala módulos de

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

La Cámara Minera de México hizo un llamado a las autoridades para mejorar la seguridad en las regiones extractivas

Sector minero exige localización con

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

La joven cantante habló de las recientes versiones que circulan sobre la relación que tuvo con el hijo de Maribel Guardia

Imelda Tuñón rompe el silencio

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 4 de febrero: inicia protesta de trabajadores del Metro

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Rubén Rocha Moya y Omar García Harfuch se reúnen en Sinaloa para revisar la estrategia de seguridad ante hechos recientes de violencia

La reunión se realizó pocos días después del ataque contra dos diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Rubén Rocha Moya y Omar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sector minero exige localización con

Sector minero exige localización con vida de trabajadores desparecidos en Sinaloa: niega nexos con el crimen organizado

Procesan a “El Moncho”, líder de Los Lavadora, célula ligada al CJNG en Querétaro

Violencia no cesa en Sinaloa: secuestran a cuatro hombres, una niña y una mujer en Mazatlán

Asesinan a balazos a empleada federal en el Centro de Gobierno de Hermosillo, Sonora

Condenan a cinco años de prisión a “El Mini Lic” por intento de distribución de fentanilo en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Imelda Tuñón rompe el silencio

Imelda Tuñón rompe el silencio y habla del video filtrado por Javier Ceriani y el supuesto ataque con acetona a Julián Figueroa

Mitski en el Auditorio Nacional de CDMX: fechas, precios, preventa, y venta de boletos

Influencer francesa experta en elegancia destroza a Thalía y Gloria Trevi, pero aplaude a Fey y Paulina Rubio: “Vulgares”

¿Qué tan efectivo es el implante de naltrexona y cuáles son sus riesgos? Este tratamiento habría influido en la muerte de José Julián Figueroa

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 4 de febrero

DEPORTES

Documental sobre la pelea Querétaro

Documental sobre la pelea Querétaro vs Atlas: cuándo se estrena en México

Pachuca confirma fractura de Alan Mozo: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Liga MX Femenil: Todos los horarios y partidos que se disputarán en la Jornada 7

DT del Atlético San Luis habla sobre el futuro de João Pedro

Liga de Expansión MX: estos son los horarios y sedes de los partidos de la Jornada 5