CDMX emite aviso especial por descenso de temperaturas por cuatro días: estas son las fechas

Autoridades de la CDMX emiten una aviso especial por descenso de temperaturas para los siguientes días. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México emitió un aviso especial debido a que se prevé un descenso de temperaturas durante cuatro días de febrero.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este miércoles 4 de febrero en sus redes sociales oficiales.

Como se mencionó anteriormente, indicó que serán cuatro días seguidos en que las temperaturas descenderán de manera considerable.

Ante esto, se prevé un ambiente muy frío, que vendrá acompañado de heladas en zonas altas de la Ciudad de México y condiciones favorables para la formación de lluvias.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Protección Civil de la Ciudad de México señaló las fechas acerca de las condiciones para la formación de lluvias, así como el día con las temperaturas más bajas.

Recalcó que en este periodo de cuatro días las temperaturas esperadas serán de 0 a 6 grados Celsius.

Cuatro días en la CDMX habrá descenso de temperaturas con lluvias, heladas y ambiente muy frío: estas son las fechas

El aviso especial de SGIRPC indicó que por cuatro días habrá descenso considerable de temperaturas, por lo que se prevé ambiente muy frío, heladas y lluvias en la Ciudad de México.

El periodo de descenso de temperaturas en la Ciudad de México será del jueves 5 al domingo 8 de febrero de este 2026, según lo indicado por Protección Civil tras la notificación de su aviso especial de condiciones meteorológicas.

Protección Civil de la capital del país mencionó que por la tarde de este jueves 5 de febrero comenzará el descenso de temperaturas y podrían existir condiciones para lluvias ligeras.

Las temperaturas más bajas se prevén para la madrugada del viernes 6 de febrero, indicó la dependencia capitalina.

Asimismo, agregó que en la madrugada de este fin de semana, es decir, del sábado 7 y domingo 8 de febrero, el ambiente pasará de frío a muy frío con heladas en zonas altas de la Ciudad de México.

Detalló que en estos dos días las temperaturas esperadas serán entre 0 y 6 grados Celsius.

Activan alerta amarilla en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este jueves 29 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

Ante esto, Protección Civil local dio a conocer algunas recomendaciones a los capitalinos ante el pronóstico y aviso especial de descenso de temperaturas.

Recomendaciones ante el pronóstico de temperaturas bajas en la CDMX tras el aviso especial de Protección Civil

Protección Civil de la Ciudad de México indicó que del jueves 5 al domingo 8 de febrero habrá un descenso de temperaturas importante, por lo que lanzó las siguientes recomendaciones a la población en general:

Te abrigues adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas.

Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Aliméntate bien, ingiere frutas y verduras, toma abundantes líquidos y bebidas calientes.

En caso de utilizar calentadores, es fundamental mantener una adecuada ventilación en el hogar.

Identifica los módulos de salud y acude a ellos si presentas algún malestar.

Se recomienda mantener actualizado el esquema de vacunación.

Aviso especial por descenso de temperaturas en la CDMX. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.