Instalarán 2 mil módulos de vacunación contra el sarampión en la CDMX

En la Ciudad de México serán instalados un total de 2 mil módulos para la vacunación contra el sarampión, informó la jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada.

Hizo un llamado a los capitalinos a vacunarse contra esta enfermedad, ya que se ha registrado un aumento de casos en entidades del norte de la República Mexicana.

Señaló que todas las personas menores de 49 años de edad deben inmunizarse contra el virus, por lo que serán instalados estos puntos en la Ciudad de México para la vacunación.

“Yo invito a los capitalinos y capitalinas para que se vacunen contra el sarampión. Todos los menores de 49 años, por favor, a vacunarse; es una vacuna que ustedes la van a encontrar a lo largo y ancho de la ciudad”, indicó la mandataria capitalina y añadió que la ciudad de México se ha preparado desde agosto del año pasado contra este brote con la aplicación de la inoculación.

Un total de 17 filtros sanitarios serán instalados, de acuerdo con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Crédito: X/@mauriciotabe.

Recalcó que la vacunación contra el sarampión comenzó a aplicarse desde agosto del año pasado, por lo que este proceso no es de ahora, sino desde poco después de la mitad del 2025.

Recalcó que hay una cobertura de 85% de escuelas de nivel básico, es decir: preescolar, primaria y secundaria.

Así puedes detectar un brote de sarampión

La detección de un brote de sarampión requiere vigilancia epidemiológica y atención a síntomas característicos. El sarampión suele manifestarse con fiebre alta, erupción cutánea, tos, secreción nasal y enrojecimiento ocular.

Las autoridades sanitarias deben prestar especial atención ante la aparición de varios casos con estos síntomas en un periodo corto, sobre todo en comunidades con baja cobertura de vacunación.

Para confirmar un brote, es importante realizar pruebas de laboratorio que detecten el virus y notificar de inmediato a los servicios de salud. La rápida identificación permite implementar medidas de control y evitar la propagación.

Señales que pueden indicar un brote de sarampión:

Aparición de múltiples casos con fiebre alta y erupciones en la piel.

Presencia de síntomas como tos, secreción nasal y ojos enrojecidos.

Personas afectadas que no tienen antecedentes de vacunación.

Confirmación por laboratorio de infecciones por el virus del sarampión.

Incremento inusual de casos en escuelas, comunidades o centros de salud.

Prevenir el sarampión es posible mediante acciones individuales y colectivas. La vacunación es la herramienta más eficaz, pero también es clave mantener medidas de higiene y estar atentos a los avisos de salud pública.

Para prevenir la enfermedad es necesario seguir algunas recomendaciones, además de la vacunación. SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejos para prevenir el sarampión:

Asegurar la aplicación de la vacuna triple viral (SRP) a niños y adultos sin antecedentes de inmunización.

Revisar y actualizar el esquema de vacunación familiar.

Evitar el contacto con personas que presentan síntomas de sarampión.

Consultar al médico ante la presencia de fiebre y erupción cutánea.

Seguir las recomendaciones y alertas emitidas por las autoridades sanitarias.