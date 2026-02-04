Presidenta de la Cámara de Diputados se pronuncia por presunto conflicto de interés en el INE

Kenia López Rabadán solicitó al INE fijar una postura clara sobre un posible conflicto de interés que involucra a Jesús Octavio García González, director de Administración del organismo.

En el contexto de una eventual reforma electoral, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) fijar una postura clara sobre un posible conflicto de interés que involucra a su director de Administración, Jesús Octavio García González.

La legisladora consideró que el órgano electoral debe actuar con responsabilidad institucional y definir si existen o no elementos que comprometan la imparcialidad de su funcionario.

“Sería absolutamente responsable que el INE fijara una posición clara y que fuera tajante en si hay o no conflicto de intereses; y si se determina que lo hay, tome una decisión ética y legal”, expresó la diputada en declaraciones públicas.

Denuncia contra Jesús Octavio García y señalamientos de conflicto de interés

El pronunciamiento de la presidenta de la Cámara ocurre mientras Jesús Octavio García González enfrenta una denuncia ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE por un presunto conflicto de interés y abuso de funciones.

Kenia López Rabadán pidió al INE definir de manera clara si existe un conflicto de interés que involucra a Jesús Octavio García González. (Foto: Cámara de Diputados)

De acuerdo con investigaciones periodísticas, el funcionario habría representado a empresas privadas que participaron en procesos de contratación de material electoral para la elección judicial de 2025.

Entre los señalamientos destaca su vínculo con compañías que obtuvieron contratos millonarios, así como la presunta omisión de estas relaciones en su currículum institucional.

El caso ha generado inquietud dentro del propio Consejo General del INE, donde algunos consejeros han expresado preocupación por el proceso de designación directa del funcionario y por la concentración de decisiones administrativas.

Principales señalamientos del caso:

Representación previa de empresas proveedoras del INE.

Participación en licitaciones por casi 200 millones de pesos.

Vínculos con compañías beneficiadas por adjudicaciones directas .

Denuncia formal ante el Órgano Interno de Control.

¿Quién es Jesús Octavio García González?

Según información oficial del INE, Jesús Octavio García González es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Electoral. Ha ocupado diversos cargos en instituciones electorales y legislativas, tanto a nivel local como nacional.

Jesús Octavio García González es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Electoral.

Su trayectoria incluye funciones como secretario técnico de la Comisión de Gobernación del Congreso de Veracruz, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos en el organismo electoral de esa entidad, así como jefe de asesores del Consejo General del mismo instituto.

Actualmente se desempeña como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, área responsable de supervisar licitaciones, contrataciones y el ejercicio del presupuesto del organismo autónomo, que en años no electorales supera los 15 mil millones de pesos.

Reforma electoral y exigencia de diálogo político

López Rabadán también se refirió al anuncio hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre un acuerdo entre Morena y sus aliados para impulsar una iniciativa de reforma electoral.

Kenia López Rabadán señaló que cualquier reforma electoral debe construirse mediante diálogo y consenso entre todos los partidos políticos. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Ante ese escenario, la legisladora llamó a conocer a detalle el contenido de la propuesta antes de su discusión legislativa.

Señaló que cualquier modificación a las reglas electorales debe analizarse con criterios objetivos y con apertura al diálogo, evitando la imposición de mayorías.

En ese sentido, manifestó su expectativa de que exista interlocución entre el Ejecutivo, los partidos de oposición y los distintos grupos parlamentarios para construir una reforma que represente un beneficio para la ciudadanía.